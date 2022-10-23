В Херсоне взорвалось самодельное устройство

В Херсоне произошел теракт, взорвалось самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль», – рассказал он РИА «Новости».

Вместе с тем в пресс-службе минздрава региона сообщили, что один гражданский погиб, трое получили ранения.

В министерстве подчеркнули, что врачи скорой оказали всю необходимую экстренную медпомощь пострадавшим. Пациенты госпитализированы в одно из лечебных учреждений области.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей, которая могла оставить без электричества целые районы.