В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС

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16 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде XinHua/Global Look Press
Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий пятилетний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Теряя близких, мы обретаем – родных

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. Русские ненавидят и предают русских? Подробности...

НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Белоруссии предотвратили серию терактов
    ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ Мурашко назвал число ежегодно умирающих от остановки сердца россиян
    Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области Франция призвала НАТО и ЕС к сдержанности в заявлениях о ядерном оружии США и Канада доставили на Гаити бронетехнику для борьбы с беспорядками Си Цзиньпин призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями
    Глава Газпрома предупредил о последствиях введения потолка цен на газ Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка Китай призвал своих граждан покинуть Украину В «Азове» велели убивать на «Азовстали» желавших сдаться

    Главная тема


    Россия и Турция разделят Европу надвое

    поставки газа


    В Италии заявили о энергетическом шоке невиданного масштаба

    «такая бредятина»


    Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»

    специальная операция


    Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно

    Видео

    60 долларов за баррель


    Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

    пять причин


    Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

    затяжной конфликт


    НАТО начинает на Украине войну на истощение

    «имперские амбиции»


    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?

    В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС

    Врио вице-губернатора Херсонской области Стремоусов заявил об усилении защиты Каховской ГЭС

    16 октября 2022, 16:36

    Текст: Валентина Григоренко

    Защита Каховской ГЭС в Херсонской области усилена во избежание провокаций с украинской стороны, сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора области Кирилл Стремоусов.

    Стремоусов отметил, что усилена защита ГЭС: туда не пройдут – это стратегический объект, передает ТАСС.

    Каховская ГЭС входит каскад Днепровских гидроэлектростанций и расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

    Ранее глава администрации города Владимир Леонтьев рассказал, что ВСУ артобстрелами разрушили или повредили около 350 домов и инфраструктуру города в Новой Каховке Херсонской области.


    ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
    Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ
    		   15 октября 2022, 18:07
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.

    Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.

    По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.

    Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.

    Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.

    Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.

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    Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
    Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
    		    16 октября 2022, 12:31
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.

    Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.  

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    Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области

    16 октября 2022, 07:22

    Текст: Антон Антонов

    Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим. 

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.

    Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.

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    ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
    		    16 октября 2022, 14:51
    Фото: Eduard Korniyenko/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

    Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.

    На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

    На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

    Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.

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    Гладков сообщил о пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ
    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых в результате обстрела Белгорода

    16 октября 2022, 11:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Два человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что над городом прозвучало минимум 16 взрывов, у зданий дрожали стекла.

    По сообщению Гладкова в Telegram-канале, город подвергся обстрелу, сейчас губернатор объезжает территорию района и самого Белгорода. По информации Гладкова, ранены два человека.

    Ранее сообщалось, что над Белгородом начала работать система противовоздушной обороны. На нефтебазе в Белгороде начался пожар после обстрела со стороны Украины.

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    ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины
    Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики Украины

    16 октября 2022, 14:28

    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли очередные удары по объектам энергетики Украины, цели ударов были достигнуты, сообщили в Минобороны России.

    Отмечается, что в течение суток ВС России наносили удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.

    Также утверждается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки три украинских пункта управления, уничтожили пять складов боеприпасов.

    В понедельник Россия нанесла по энергетическим инфраструктурным объектам в разных регионах Украины несколько волн ракетных ударов. Ракетные удары продолжились и в последующие дни. Вечером в пятницу сообщалось, что нанесен удар по Никополю в Днепропетровской области.

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    Число пострадавших при обстреле в Белгороде увеличилось до трех
    Глава Белгородской области Гладков: В результате обстрела в Белгороде в одной семье пострадали три человека

    16 октября 2022, 13:01

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Количество пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до трех, все они из одной семьи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ Белгорода в одной семье двое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, а женщине оказали помощь на месте, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода украинскими войсками.

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    Ракета HIMARS попала в здание администрации Донецка
    Мэр Донецка Кулемзин: По администрации Донецка попала ракета HIMARS ВСУ

    16 октября 2022, 09:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    По словам Кулемзина, Ворошиловский район Донецка обстреляли тремя ракетами HIMARS из Курахово, одна из ракет попала в здание администрации Донецка, передает РИА «Новости». Он добавил, что под обстрелами находятся большинство районов Донецка. 

    Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра 155 мм, один снаряд разорвался рядом со зданием городской администрации.

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    В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
    Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей

    16 октября 2022, 11:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».

    По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.

    Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.

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    В Киеве слышны взрывы
    Агентство ТСН: В столице Украины слышны взрывы

    16 октября 2022, 13:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы слышны в Киеве в воскресенье, сообщило украинское агентство ТСН.

    Как передает ТАСС, других подробностей TCH не приводит, в Telegram-канале телеканала сообщается также о подлете боевых дронов к Винницкой области.

    Ранее в воскресенье в Киеве объявили воздушную тревогу.

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    В Британии заявили о готовности бороться с «российской дезинформацией»
    СМИ Британии выразили готовность бороться с «российской дезинформацией»

    15 октября 2022, 17:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с «дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами», сообщили в правительстве страны.

    Сообщается, что полномочия по борьбе с дезинформацией, якобы распространяемой российскими поисковиками, будут включены в законопроект о безопасности в интернете.

    Сейчас этот законопроект рассматривает парламент, закон будет применяться в отношении поисковых систем, включая пункт об «иностранном вмешательстве», чтобы бороться с онлайн-дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание inews.

    Помимо сообщений о спецоперации России на Украине, под формулировку «иностранного вмешательства» для проверки попадут новости о COVID-19 и климатических изменениях.

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    Коментарии (8)
    Мэр Донецка назвал удар ВСУ по зданию администрации целенаправленным
    Мэр Донецка Кулемзин считает, что по зданию администрации нанесен предметный целенаправленный удар со стороны ВСУ

    16 октября 2022, 10:58

    Текст: Валентина Григоренко

    Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации Донецка был целенаправленным, «прилеты были рядом со зданием», заявил мэр города Алексей Кулемзин.

    «Как можно оценивать очередной террор со стороны Украины? По гражданскому зданию нанесен предметный целенаправленный удар – здесь не может быть сомнений никаких, потому что прилеты были рядом со зданием. Сейчас прямое попадание», – сказал он на месте происшествия, передает ТАСС.

    Кулемзин отметил, что здание получило значительные разрушения. «Чудом никто не погиб. Работы уже организованы, будем принимать меры, чтобы продолжить функционирование», – уточнил он.

    Мэр города также добавил, что сейчас работа администрации не парализована, не остановлена, все службы находятся во взаимосвязи.

    Отмечается, что коммунальные службы Донецка уже начали ликвидацию последствий обстрела, в частности уборку битого стекла.

    По его слова, пострадавших при обстреле здания администрации Донецка контузило. Тяжелых ранений нет, жизни ничего не угрожает, указал он.

    Ранее сообщалось, что одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району Донецка, предположительно, попала в здание городской администрации.

    Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, при обстреле городской администрации Донецка по ул. Артема были ранены мужчина и женщина, которых доставили в Республиканский травматологический центр.

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    В Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink
    Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал союзников помочь Киеву оплатить обслуживание Starlink

    15 октября 2022, 19:50

    Текст: Вера Басилая

    Необходимо найти способ создать коалицию союзников Украины и помочь ей оплатить обслуживание Starlink или найти альтернативного поставщика, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

    По словам Ландсбергиса, Украине важно подключение к интернету, нельзя, чтобы это зависело, и было в руках одного частного лица, необходимо найти способ сформировать коалицию союзников Украины, чтобы оплатить Starlink, или найти альтернативного поставщика, передает РИА «Новости».

    «Литва готова внести свой вклад», – написал Ландсбергис в соцсети.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине.

    Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.

    Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.

    Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.

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    Боевики «Азова» рассказали об убийствах мирных жителей
    Боевики полка «Азов» признались в убийствах мирных жителей в Мариуполе

    16 октября 2022, 08:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) неоднократно убивали мирных жителей, об этом рассказали находящиеся в плену участники подразделения.

    По словам боевика полка Рената Алиева, в начале апреля на улице Азовстальская в Мариуполе он «случайно» убил четырех гражданских в ходе боя, передает РИА «Новости». По его словам, он заметил движение, но не успел распознать: гражданские это, или военные. Он также добавил, что видел, как танк ВСУ стреляет по жилым домам.

    Сержант «Азова» Михаил Швец рассказал, что стрелял по гражданскому, выбежавшему перед ним с белой повязкой. Одним выстрелом мирный житель Мариуполя был убит.

    По словам сержанта, он видел, как украинский видел, что украинский военный расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, Швец рассказал, что другой националист с позывным «Фриц» застрелил пленного российского военнослужащего, а в ответ на возмущение гражденских убил двоих из них.

    Ранее Швец рассказал, что находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать.

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    Володин: Необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи
    Спикер Госдумы Володин: Необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей

    16 октября 2022, 09:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.

    Как сообщил Володин в своем Telegram-канале, необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей и решила поставленные задачи.

    По его словам, важно, чтобы она прошла в соответствии с законами, нормативными актами и указами президента России. Он отметил также, что мобилизационные мероприятия завершатся через две недели.

    При этом Володин попросил всех, кто столкнулся с ошибками и нарушениями при частичной мобилизации обращаться к нему с этими вопросами. Он добавил, что приемная Госдумы будет в приоритетном порядке будет рассматривать такие обращения.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.

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