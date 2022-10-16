В Херсонской области усилили защиту Каховской ГЭС

ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области

Врио замгубернатора Херсонской области Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в Херсонской области, российские военные отразили попытки прорыва ВСУ, сообщил врио заместителя губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале, что наступления укронцистов в Херсонской области завершились провалом, российская армия полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении.

По словам Стремоусова, около пяти утра ВСУ открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, под прикрытием огня около 30 танков и БМП пошли в наступление.

Мобильные группы ВСУ на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны – Меловое, в этом время по наступающим бронегруппам нацистов и наемников начала работать артиллерия и минометы. Вертолеты армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники, рассказал Стремоусов.

Ранее российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно.

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