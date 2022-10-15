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ВСУ разрушили 350 домов в Новой Каховке
Глава городского Новокаховского округа Леонтьев заявил о разрушении 70% домов в Новой Каховке
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Украинские войска артобстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
По словам Леонтьева, в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда, около 350 домов в городе Новая Каховка пострадали. По его данным, не так давно украинские военные за пять часов выпустили по городу 74 снаряда РСЗО HIMARS. «Это стало рекордом их агрессии по отношению к мирным жителям города», – говорится в сообщении в Telegram-канале.
Он также отметил, что иногда интенсивность обстрелов Новой Каховки доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет – высокоточные.
По словам Леонтьева, говорить на этом фоне об ужасах ударов по украинской инфраструктуре цинично.
«Все эти удары украинских войск нацелены на мирную инфраструктуру. Каховская ГЭС – очевидно мирная. Может ее повреждение привести к техногенной катастрофе? Очевидно, что может. Каховский магистральный канал неоднократно подвергался ударам. Северо-Крымский канал – очевидно. Цели мы понимаем, зачем это делается», – заявил Леонтьев.
Ранее Леонтьев заявил, что власти Новой Каховки в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.
Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
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Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
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Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
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Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
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Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
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После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
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В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
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«В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.
«Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.
Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».
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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
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Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
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В Германии разразился скандал из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала заявления чиновника Шмидта о поставках танков на Украину
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Сравнения главы ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта поставок оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе вызвало недовольство члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил призывы поставлять Киеву танки Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия «Фау-2», которую пропаганда называла «вундерваффе» – чудо-оружием, передает РИА «Новости».
Шмидт отметил, что иногда у него возникает искушение назвать это немецким синдромом «Фау-2». Он считает, что никакого «чудо-оружия», которое вмиг прекратило бы конфликт на Украине, не существует.
Слова Шмидта вызвали гнев председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно», – заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству DPA.
Ранее Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков и боевых машин пехоты Украине, чтобы та пережила зиму.
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Транспортные фирмы Украины и Польши атаковал новый кибервирус
В транспортных фирмах Украины и Польши выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем
Выявлена кибератака новым вирусом-вымогателем на транспортные и логистические компании Украины и Польши, сообщает Центр анализа угроз Microsoft (MSTIC).
Уточняется, что центр выявил доказательства новой кампании, связанной с программой-вымогателем, целями которой являются организации в сфере транспорта и смежных логистических отраслях на Украине и в Польше, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что некоторые страны Запада декларируют готовность к нанесению «упредительных» киберударов по России и считают возможным киберагрессию.
Отмечалось, что мировой рекорд «киберотвязанности» принадлежит киевскому режиму, который объявил о создании киберармии хакеров в 300 тысяч штыков
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Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
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Сержант Азова рассказал о мародерстве украинских пограничников
Украинские пограничники прятали награбленное золото даже в бронежилеты
Украинские пограничники в Мариуполе много занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности, и пряча их в бронежилеты, рассказал находящийся в заключении сержант полка «Азов» (организация запрещена в России как экстремистская) Михаил Швец.
По его словам, один пограничник, который очень «жестко мародерил» и даже умудрился вместо «бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота». Снайпер, к слову, попав в мешок, убил мародера, передает РИА «Новости».
Швец добавил, что продовольствие боевики «Азова» забирали в магазинах, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности. Он пояснил, что пограничники планировали «вернуться домой богатыми».
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Пентагон просит Илона Маска восстановить работу Starlink на Украине
В Пентагоне заявили о переговорах с компанией Маска SpaceX об интернете для Украины
Пентагон считает, что военные Украины должны иметь средства космической связи, поэтому ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска об обеспечении спутникового интернета в стране, сообщили представители Министерства обороны США.
Официальный представитель Пентагона подтвердила, что ведомство находится в контакте со SpaceX.
Источник в американских военных кругах сказал, что Starlink доказал исключительную эффективность на Украине, и в Пентагоне считают необходимым, чтобы украинские военные сохраняли возможность им пользоваться, в настоящий момент прорабатываются все варианты с партнерами и союзниками, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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