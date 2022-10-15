ВСУ разрушили 350 домов в Новой Каховке

Глава городского Новокаховского округа Леонтьев заявил о разрушении 70% домов в Новой Каховке

Украинские войска артобстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

По словам Леонтьева, в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда, около 350 домов в городе Новая Каховка пострадали. По его данным, не так давно украинские военные за пять часов выпустили по городу 74 снаряда РСЗО HIMARS. «Это стало рекордом их агрессии по отношению к мирным жителям города», – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он также отметил, что иногда интенсивность обстрелов Новой Каховки доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет – высокоточные.

По словам Леонтьева, говорить на этом фоне об ужасах ударов по украинской инфраструктуре цинично.

«Все эти удары украинских войск нацелены на мирную инфраструктуру. Каховская ГЭС – очевидно мирная. Может ее повреждение привести к техногенной катастрофе? Очевидно, что может. Каховский магистральный канал неоднократно подвергался ударам. Северо-Крымский канал – очевидно. Цели мы понимаем, зачем это делается», – заявил Леонтьев.

Ранее Леонтьев заявил, что власти Новой Каховки в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.