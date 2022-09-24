В Новой Каховке на домах начали вешать таблички, как в блокадном Ленинграде

Власти Новой Каховки в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«У нас появились таблички на домах, как в Ленинграде блокадном «Эта сторона наиболее опасна при обстреле». Это необходимо для обеспечения безопасности людей», – цитирует его ТАСС.

По словам Леонтьева, ВСУ обстрелами Новой Каховки в Херсонской области не смогли сорвать референдум о вхождении в состав России, несмотря на то, что усилили обстрелы в дни голосования.

Он отметил, что «второй день идет, и можно констатировать, что референдум состоялся.

«Это можно посмотреть по количеству бюллетеней, которые будут подсчитаны в последние дни. У нас впереди четыре дня – это значительное количество. Работают выездные группы, ходят по домам. Обращаются жители, которые живут в дачных кооперативах из соображений безопасности, <...> чтобы избирательные комиссии приехали, и они отдали свой голос», – добавил Леонтьев.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.

В день голосования, 24 сентября, Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли Новую Каховку, над городом прогремело четыре взрыва.