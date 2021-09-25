«Ланцет» распустил группу по исследованию происхождения коронавируса Полиция слезоточивым газом отогнала демонстрантов от дома мэра Ниццы 25 сентября 2021, 23:47 Текст: Антон Антонов

В Ницце полиция использовала слезоточивый газ, когда протестующие против санитарных мер попытались устроить демонстрацию у дома мэра города Кристиана Эстрози, сообщают СМИ. Nice-Matin пишет, что «несколько человек были отброшены полицией с помощью слезоточивого газа», они «хотели устроить демонстрацию под окнами дома» Эстрози. Сам мэр обещал «во благо всех жителей» города не поддаваться угрозам. Он выразил правоохранителям благодарность за защиту его семьи. «Нападать на дом моей семьи – это невыразимо и иллюстрирует дикость тех, кто утверждает, что защищает правое дело», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, акции против расширения использования санитарных пропусков проходят во Франции около трех месяцев. С 9 августа пропуска обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования.

Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа 24 сентября 2021, 09:29

Фото: DOGAN NEWS AGENCY/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска. «Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram. Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова. В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова. Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона Борис Джонсон, заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем». В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она. По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы. Захарову потрясло нововведение на американских улицах 25 сентября 2021, 19:08

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что очень любит центральную часть Нью-Йорка – Манхэттен, но ее потрясло то, что сделали в этом месте в последние годы. «То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города. «Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат. «Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат. Напомним, на этой неделе президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гинцбург: Вторую пандемию человечество может не выдержать 24 сентября 2021, 18:06

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Пандемия коронавируса показала, что второй раз человечество может не выдержать такое испытание, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я не буду оракулом и [не буду] предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать – да», – сказал он во время мероприятия, организованного Российским еврейским конгрессом, передает ТАСС. Гинцбург считает, что надо сделать очень серьезные выводы, как научные, так и организационные. Ранее российский иммунолог сообщил, что коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, когда уровень коллективного иммунитета в России достигнет 80%. Кроме того, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году. Мясников назвал защищенную от коронавируса категорию людей 25 сентября 2021, 15:50

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Люди с первой группой крови защищены от COVID-19, обладатели второй группы крови чаще болеют коронавирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам медика, та или иная группа крови может повлиять на развитие заболеваний. «Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов»,– приводит РИА «Новости» слова Мясникова. При этом он добавил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, в итоге они менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее. По словам Мясникова, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее, в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций. Врач также объяснил, что генетика влияет на продолжительность жизни: если у человека прямые родственники прожили больше ста лет, он может дожить до этого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого такой наследственности нет. Наличие или отсутствие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а после все зависит от генетики, которая в любом случае побеждает, заявил врач. Ранее Мясников оценил вероятность появления коллективного иммунитета к COVID в России. В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции 23 сентября 2021, 08:45

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас. По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости». Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вакцинолог рассказал, как совместить прививки против COVID-19 и гриппа 23 сентября 2021, 20:02

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Вакцинация от гриппа одновременно с коронавирусной инфекцией на совместимость пока не проверялась, поэтому надо сделать сначала прививку от COVID, затем через месяц от гриппа или наоборот, сказал газете ВЗГЛЯД заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Врач подчеркивает, что сейчас приоритет следует отдать вакцинации против COVID-19, а затем привиться от гриппа. Однако если у человека уже есть иммунитет, например, ему предстоит пройти ревакцинацию, то первоначально лучше вакцинироваться от гриппа. «В зависимости от выработки иммунитета можно сделать прививку от гриппа через месяц после первого этапа вакцинации от коронавируса. Если плохо иммунитет сформировался после первойпривики от COVID, то от гриппа прививаемся только после второй. Узнать о том, как сформировался иммунитет после первой прививки, можно только сдав тест на антитела. По-другому, к сожалению, никак», – говорит Тимаков. Он поясняет, что данное условие подходит исключительно при вакцинации препаратом «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, поскольку первым компонентом данной вакцины является «Спутник Лайт», эффективность которой позиционируется в 70–80 %, и она признана самостоятельным препаратом. «Если после вакцинации первым компонентом «Спутника V» у гражданина вызывается хороший иммунный ответ, то вакцинацию вторым компонентом можно отложить, поскольку грядет эпидемия гриппа. Напомню, что по данным производителя, вторую прививку «Спутником V» можно делать с отсрочкой до трех месяцев после первой прививки, если были противопоказания. То есть, если иммунитет от СOVID сформирован, то мы можем защититься сразу от гриппа, а потом уже усилить иммунитет от первой прививки. Но это мои личные рекомендации как иммунолога», – заключил врач. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. Французы сочли «спектаклем» заявления ЕС о кибератаках России 25 сентября 2021, 14:37

Фото: Silas Stein/DPA/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство после заявлений европейских политиков о якобы российском кибершпионаже, назвав происходящее «спектаклем». По мнению читателей газеты, Евросоюз ведет политику двойных стандартов и во всех проблемах обвиняет только Россию, передает РИА «Новости». «Когда США вместе с ЦРУ и АНБ прослушивают наших европейских лидеров, включая Меркель, и делают то же самое со всеми нашими стратегическими компаниями. ЦРУ прослушивало, а нам до лампочки, мы ничего против этого не делаем. Двойные стандарты. Какой спектакль!», – написал Lolo Leber. «Это становится утомительно. Если бы не было России, что бы говорили и писали Соединенные Штаты (...) Европейский Союз (...) Франция?», – задался вопросом Barbiers et guignoles. Они также напомнили о выявленных случаях американского шпионажа, а также о ситуации, связанной с разрывом Австралией соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. «Именно американцы, а не русские только что предали нас и украли контракт на 50 миллиардов! А ЕС ничего не делает!», – возмутился bagan. «А может, Европа расскажет об американском шпионаже, который был неоднократно выявлен – как против европейских лидеров, так и против предпринимателей?», – подытожил пользователь un nouveau clown pour le cirque. Ранее Евросоюз призвал Россию к «ответственному поведению» в киберпространстве после того, как некоторые страны столкнулись с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter. По мнению Европы, эти атаки якобы связаны с Москвой. В Финляндии предложили разрешить въезд привитым «Спутником V» 23 сентября 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разрешить въезд в Финляндию без тестирования на коронавирус привитым «Спутником V» людям, заявили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) страны. «Если серия вакцинации «Спутником» не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые «Спутник V», которые много путешествуют», – цитирует заявление института РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию YLE. По мнению финских ученых, российская вакцина эффективна и безопасна так же, как и одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины AstraZeneca и Jansen. В THL не считают, что вакцинированные «Спутник V» способны обострить эпидемическую ситуацию в Финляндии. Документ подписал глава THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. При этом в заявлении отмечается, что при открытии границы с Россией и сохранении нынешних требований тестирования система здравоохранения Финляндии может оказаться перегружена. На данный момент в Финляндию могут въезжать те, кто привит вакцинами ВОЗ или ЕМА, всем остальным нужно проходить ПЦР-тест, либо они должны предоставить справку о перенесенном коронавирусе. В России выявили 22 тыс. случаев коронавируса за сутки 25 сентября 2021, 12:15

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 22041 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3211, Санкт-Петербурге – 1907, Московской области – 1106. Всего в стране выявили 7 398 415 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 590 933 человек, из них 16 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 203 095 человек. Накануне, 24 сентября, в России выявили 21 379 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 662. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ 23 сентября 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он. Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России 24 сентября 2021, 21:23 Текст: Елизавета Булкина

В России растет число случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ, однако никаких оснований для введения локдауна нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». «Вернувшиеся из отпусков, вновь собравшиеся коллективы, детские коллективы, студенческие, рабочие, безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», – передает ее слова РИА «Новости». По словам Поповой, ситуация два последних дня аналогична середине августа, и в дальнейшем количество заболевших будет расти. «Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении – нет», – отметила глава Роспотребнадзора. Ранее Попова заявила, что в России основания для снижения в ближайшее время заболеваемости острыми респираторными инфекциями отсутствуют. Также глава ведомства сообщала, что сезон гриппа в России уже начался, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля. США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией 24 сентября 2021, 10:48 Текст: Алина Назарова

Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант». Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии. Франция решила требовать от Австралии счет за расторжение контракта по подлодкам 23 сентября 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Французская судостроительная корпорация Naval group направит властям Австралии требования о финансовой компенсации после разрыва контракта на поставку подводных лодок, заявил директор корпорации Пьер Эрик Поммелле в интервью газете Le Figaro. «Мы недавно начали полную оценку всех наших издержек и издержек наших партнеров. Мы направим ее клиенту в течение нескольких недель», – заявил он, передает ТАСС. Поммелле уточнил, что «Австралия расторгла контракт из соображений «удобства», говоря юридическим языком». «Поэтому с нашей стороны не может быть никакой вины. Такой случай предусмотрен в контракте, и за этим последуют возмещения за понесенные и будущие затраты, связанные с физической «демобилизацией» инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников», – добавил он. По словам Поммелле, Австралия к настоящему моменту подписала и оплатила два контракта на общую сумму в 840 млн евро. В то же время он не стал раскрывать возможные суммы компенсаций, которые потребует французская сторона. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Гинцбург: Ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом 24 сентября 2021, 17:00 Текст: Вера Басилая

Больше 57 млн комплектов «Спутника V» уже выпущены в гражданский оборот, ревакцинироваться после российской вакцины можно любым препаратом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 млн полных комплектов «Спутника V», и на территории уже многих государств «Спутник V» используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья», – приводит ТАСС слова Гинцбурга. По его словам, российская вакцина сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны. «С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – прим.ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» директора центра им.Н.Ф.Гамалеи. При этом он уточнил, что «за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со «Спутником V», «институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут». Российскому препарату «Спутник V» уже год, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Кроме того, РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Слуцкий назвал «вакцинной дискриминацией» ограничение перемещения российской делегации ПАСЕ 23 сентября 2021, 19:16 Текст: Елена Мирошниченко

Решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу является дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм «вакцинной дискриминации». Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.