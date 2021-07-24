Столкновения противников санитарных пропусков с полицией начались во Франции

Во Франции проходят акции протеста против так называемых санитарных пропусков, начались столкновения с полицией, сообщают информационные агентства.

В Париже в полицию бросают петарды, есть пострадавшие. Правоохранители в ответ применяет слезоточивый газ. Демонстранты возводят баррикады. Столкновения с полицией начались и в Лионе. Кроме того, протесты проходят в других городах Франции, в частности в Дюнкерке, Перпиньяне, Тулузе, Марселе, Ницце, передает «Интерфакс».

Как сообщили в МВД республики, почти 170 манифестаций собрали 161 тыс. участников. В Ницце, по данным префектуры, они собрали более 6 тыс. участников, в Марселе на улицы вышли 4,5 тыс. человек, в Экс-ан-Провансе – более 2,5 тыс. В Лионе полиции пришлось использовать водометы. В Страсбурге акция собрала свыше 4 тыс. человек. В столице три манифестации мобилизовали 11 тыс. человек (в прошлую субботу число демонстрантов достигало 18 тыс.), передает ТАСС.

Журналисты телерадиокомпании France Televisions подверглись нападению со стороны демонстрантов в Марселе – около 10 человек преследовали журналистов и нанесли им несколько ударов. France Televisions намерена «подать жалобу на виновных в этих действиях», передает РИА «Новости» со ссылкой на francetvinfo.fr.

На ваш взгляд Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы? Да

Нет

Сделал(а) прививку ради своей безопасности



С начала августа во Франции в ресторанах, барах, ТЦ, самолетах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также власти решили сделать обязательной вакцинацию для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых.

Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД