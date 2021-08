В Крыму указали на безрадостные для Киева итоги «Крымской платформы» Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности 25 августа 2021, 10:50 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали выдвинутые на международном саммите «Крымская платформа» высказывания о «возвращении» Крыма Украине, расценив их как «коллективное отрицание реальности». Пользователи Die Zeit сочли высказывания украинских политиков о «возвращении» Крыма несерьезными. По их мнению, это не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий. «При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», – написал Zweispruch, передает РИА «Новости». «Шутить он по-прежнему мастер», – резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars. Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей. «Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» – возмутился PET111. «Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», – подытожил Benutzername_008. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.

«Многим поведение Зеленского на параде может понравиться, но для меня оно выглядит отвратительно, особенно после оскорбительных намеков в адрес русских и России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя парад, прошедший в честь 30-летия независимости Украины. «На зрителя, не искушенного высокой культурой, парад должен произвести впечатление. Допускаю, многим людям это должно понравиться», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Я вижу самолюбование президента Зеленского, который оказался в центре внимания и красуется, наслаждается своим величием. Но для меня это все, особенно после его выступления, которое было переполнено небылицами и оскорбительными намеками в адрес России, выглядит отвратительно», – поделился политолог. По его словам, раньше Зеленский в своей риторике наследовал курс экс-президента страны Петра Порошенко, который также позволял себе оскорбительные намеки в адрес русских и России. «Теперь Зеленский стал наследовать курс другого бывшего главы государства – Виктора Ющенко, – указал Погребинский. – Он прославился тем, что регулярно произносил бред про тысячелетнюю историю Украины и что украинцы – родоначальники всех цивилизованных народов. Подобные небылицы начал рассказывать и нынешний президент, например о том, что Украина – родина первой конституции». Собеседник убежден, что «это все больше отталкивает значительную часть населения Украины от президента и от страны, в которой приходится иметь такого главу». Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинским паралимпийцам приказали покинуть церемонию открытия Игр в Токио 24 августа 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Украинская делегация на Паралимпийских играх в Токио покинула церемонию открытия, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами, сообщил комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. «Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить. Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить с церемонии», – сообщил Губерниев в эфире «Матч-ТВ». Он пожалел украинских атлетов, покинувших церемонию, но отметил, что некоторые из них все же остались. Напомним, во вторник прошла церемония открытия Паралимпийских игр в Токио, там подняли паралимпийский флаг, и спортсмены принесли клятву. В Москве заметили украинских военных в форме 24 августа 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

В Сети обратили внимание на проведение в Москве мероприятий по случаю празднования Дня независимости Украины, отметив, что они проходят в мирной обстановке без «лютых русских националистов». Соответствующие фото опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев. «Сегодня празднование Дня независимости Украины в Москве. Возлагаются цветы членами дипмиссий Украины к памятникам поэтам и писателям Тарасу Шевченко и Леси Украинки. Военнослужащие Украины в форме. Цвета национального флага в букетах. И … все. Нет оцепления из полчищ «зеленых человечков», нет лютых русских националистов и шовинистов, атакующих процессий, нет критики из «российских зомбоящиков» и со страниц «проплаченного интернета». И скучно, и грустно. Никакого инфоповода», – перепостил Соловьев в своем Telegram сообщение канала «Кремлевская прачка». Во вторник, 24 августа, на Украине отмечается 30-я годовщина независимости. В военном параде, как на суше, так и на воде, участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде также приняла участие авиация НАТО. Порошенко облили зеленкой в Киеве 24 августа 2021, 17:24

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ. Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. «Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами 24 августа 2021, 13:05

Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники. По данным «Страна.ua», на украинском самолете в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. «То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении. Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы». Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, на прошлой неделе захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Позднее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко позже опроверг эту информацию. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что захват власти в Афганистане участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России) может привести к миграционному кризису на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кучма согласился с Путиным по поводу антироссийской позиции Украины 24 августа 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Украина не сможет успешно развиваться, если и дальше будет занимать исключительно антироссийскую позицию, заявил бывший украинский президент Леонид Кучма. Об этом он написал в колонке для издания «Левый берег», комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что Украина становится «анти-Россией». «Кто-то из наших «патриотов» воспринял это как комплимент – мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это, действительно, угроза – стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них. Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы «не как у них». Отражение живет самостоятельной жизнью», – цитирует Кучму РИА «Новости». По словам экс-президента, Украина должна «оставаться самой собой». «Единой, самостоятельной, независимой. Независимость – это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость – это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость», – подчеркнул Кучма. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 11:48

«Если вдруг Украина откажется пропускать газ через свою территорию, Россия просто перенаправит объемы газа на другие маршруты с помощью «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление российского МИД о способности России обойтись без транзита газа через Украину. «Вероятно, заявление МИД России адресовано украинской стороне после саммита «Крымская платформа». В Киеве говорили о неизбежном сохранении транзита российского газа в Европу через Украину, о том, что это полностью гарантировано. А российский МИД отвечает, что это далеко не факт и сохранение газового транзита – вопрос переговоров», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам эксперта, и «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» (после его достройки) дадут России возможность выбора, по какому маршруту поставлять газ в Европу. «До сих пор Украина оставалась безальтернативным транзитером российского газа. Если бы мы не качали газ через ее территорию, то не смогли бы в полной мере выполнить свои контрактные обязательства перед европейскими потребителями. А теперь Киев может потерять свой статус», – напомнил Юшков. «Поэтому если вдруг Украина откажется пропускать российский газ через свою территорию, Россия ничего не потеряет, – уверен собеседник. – Но пока Киев хочет сохранить транзит». Юшков отметил, что до недавнего времени США придерживались стратегии выдавливания России с европейского газового рынка. «Для этого нужно было сначала «запереть» Россию на украинском транзите, то есть не дать построить «Северный поток – 2», а вторым этапом – они ввели бы санкции против Газпрома. В этом случае Украина отказалась бы пропускать российский газ через свою территорию, поскольку Газпром становился токсичной компанией», – объяснил аналитик. Но теперь в подобной ситуации «Северный поток – 2» позволит России просто перенаправить объемы газа на другие маршруты и спокойно исполнить контрактные обязательства, констатировал Юшков. При этом эксперт напомнил, что до конца 2024 года у России есть контрактные обязательства перед Украиной, и Владимир Путин неоднократно подтверждал их исполнение. «Однако после этого срока сохранение транзита – не гарантированный сценарий. Если Украина будет конкурировать на газовом рынке – например, предложит более низкие тарифы – то какие-то объемы транзита газа она сохранит. Впрочем, пока такого стремления со стороны Украины не наблюдается. Напротив, Киев неоправданно задирает тарифы – а это неконструктивный подход», – заключил Юшков. Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Ранее президент Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку касательно газопровода «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на транзитную прокачку газа до 2034 года. Германское издание Sueddeutsche Zeitung выдвинуло предположение, что президент США Джо Байден поставил перед Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет. Газета указывает: глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. По оценке немецкого издания, заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше – а значит, в выигрыше остается и Кремль», – делает вывод Sueddeutsche Zeitung. Добавим, что читатели немецкого Spiegel раскритиковали заявление Меркель о санкциях в отношении России в случае использования «Северного потока – 2» в качестве «политического оружия». В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что 12 сентября станет днем окончания строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно до этой даты запланирована работа судна-трубоукладчика «Фортуна» на участке протяженностью порядка 13-14 километров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Порошенко обвинил Зеленского в инциденте с «зеленой соплей» 24 августа 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нынешнего лидера страны Владимира Зеленского причастным к инциденту, в ходе которого Порошенко облили зеленкой. «Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», – приводятся слова Порошенко на сайте его партии «Европейская солидарность». Порошенко призвал Зеленского не бояться его самого, а также «десятков тысяч людей», собравшихся отпраздновать День независимости Украины, которую экс-президент и его соратники «завоевали, отстояли». Зеленский же, по словам Порошенко, «не представляет», что с ним было бы, если бы нынешнему лидеру Украины пришлось столкнуться «с теми трудностями», с которыми Украина столкнулась в 2014–2015 годах. «Мы здесь все – за Украину», – заявил Порошенко, подчеркнув, что люди «празднуют свой праздник» и «вернут последний клочок украинской земли, хоть в Донбассе, хоть в Крыму». Он обещал, что со своими соратниками «снова мобилизует весь мир вокруг Украины». Порошенко верит в «историю успеха», которого добьется «фантастический украинский народ». Напомним, у входа в метро в Киеве, когда экс-глава государства направлялся в правительство, его облили зеленкой. До инцидента Порошенко участвовал в «Марше защитников Украины». Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах 24 августа 2021, 16:51

Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев. «По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС. В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым. Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку». Зеленский прослезился на торжествах в честь 30-летия независимости Украины 24 августа 2021, 12:16

Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время театрализованного действия в честь 30-летия независимости страны, в рамках мероприятия были показаны сцены, символизирующие важные вехи украинской истории. В ходе торжеств в центре Киева были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории начиная с времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка с букетом цветов, символизирующая Украину. Под конец действия Зеленский прослезился. После прохождения сцен из истории девочка подбежала к военным, после чего началось прохождение войск по главной улице Киева – Крещатику, передает РИА «Новости». Так, по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде, по данным Минобороны, принимают участие более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Планируется, что в параде примет участие авиация НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. Праздничный военный парад проходит так же на Днепре с боевыми катерами, а в Одессе – с боевыми кораблями, передает ТАСС. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны.

Запад создал фонд противодействия влиянию России на Украине 25 августа 2021, 01:58

США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Мортон приняла участие в праздновании Дня независимости Украины в Киеве, где анонсировала создание фонда «Партнерство за сильную Украину». Как заявило посольство Великобритании в Киеве, фонд должен «смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины», передает ТАСС. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов. Деньги собираются направить на «укрепление потенциала пострадавших от конфликта регионов». Так, возможно «предоставление властям технических консультаций или предоставление грантовых инвестиций, создающих экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам». Страны Запада полагают, что таким образом удастся добиться «повышения качества коммунальных услуг, увеличения доходов домашних хозяйств и расширения связей между разделенными конфликтами сообществами». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Оппозиция назвала условие независимости Украины 24 августа 2021, 22:57 Текст: Антон Антонов

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко по случаю 30-летия независимости Украины рассказал, при каком условии страна станет действительно независимой. По его словам, «Украина станет действительно независимой, когда наступит мир». Он призвал «сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир на Украину». Бойко указал на «потери», понесенные страной: «Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ». Бойко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что «Зе-команда обещала избирателям» добиться «прекращения войны, возрождения экономики, преодоления бедности», но «власть не в состоянии справиться с вызовами». «А если нет видения и понимания как это сделать, то такая власть должна уйти», – приводит его слова ТАСС. Он также подверг критике решение Киева «затыкать рот СМИ», а не «улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места». Бойко сказал, что «это тупиковый путь». По его словам, страна, «в которой идет война, растет бедность и процветает цензура» не может «чувствовать себя независимой и свободной державой». Украина во вторник празднует годовщину независимости, в этот день 30 лет назад был принят документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Напомним, Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых «Ростелеком» и газета «Московский комсомолец». Кроме того, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание. Ющенко рассказал о «шокирующих» аргументах Меркель против вступления Украины в НАТО 25 августа 2021, 08:42

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что на саммите в 2008 году его шокировала позиция канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто «близкое» к измене. «Думаю, да. Я это слово (измена) не буду говорить, но, думаю, что это близко», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его «шокировало» то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент президентом Франции Николя Саркози. «Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО», – рассказал Ющенко. Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31%, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17% жителей этой страны. «Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение», – заключил политик. В июле на Украине одобрили стратегию по вступлению в НАТО и противодействию России. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию. Украинский журналист увидел «зраду» на военном параде в Киеве 25 августа 2021, 08:35

Украинский журналист Дмитрий Василец, оценивая прошедший накануне в Киеве военный парад, заявил о «зраде», что с украинского переводится как «измена», «предательство». «Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29», – перечислил Василец в Facebook. «Полный провал «декоммунизации». Зрада!!!» – написал журналист. Во вторник на параде в честь 30-летия независимости Украины президент страны Владимир Зеленский прослезился в тот момент, когда были разыграны театрализованные сценки, символизирующие страницы украинской истории со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе. Каждую из них проходила маленькая девочка, символизирующая Украину. Затем по Крещатику прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная. Всего в параде участвовали более 5 тыс. военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц военной техники, а также представители более 30 стран. Также анонсировалось участие авиации НАТО. Это самый масштабный военный парад за все годы независимости Украины. В этом году Украина отошла от традиционной системы организации парадов. Впервые за годы независимости в этот день не было объезда войск и поздравления министра обороны. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским, и о том, почему его разочаровала позиция Запада по Крыму. СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма 24 августа 2021, 21:34

Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», – передает ее слова ТАСС. Дело возбуждено в связи с водной блокадой полуострова. «Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», – добавила Петренко. Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.