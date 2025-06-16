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    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    45 комментариев
    16 июня 2025, 00:35 • Новости дня

    Украинские БПЛА сбиты над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской области сбито девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ПВО сбила беспилотники с 21.40 до 22.10 мск.

    Напомним, в Елабужском районе Татарстана обломки беспилотника упали на здание контрольно-пропускного пункта автозавода. Два человека погибли, более десяти пострадали.

    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    14 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Германии два украинских гимнаста после неудачного выступления на чемпионате Европы устроили погром в гостиничном номере, разрушив мебель и сантехнику, после чего оргкомитет выставил сборной счет на 370 евро, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.

    Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».

    «Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.

    Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.

    Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.

    В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.

    Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    14 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обманули Вооруженные силы Украины при штурме населенного пункта Петровское в ДНР, сообщил командующий штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

    По его словам, бойцы одновременно зашли в населенный пункт с двух сторон, чем отвлекли внимание противника, передает ТАСС.

    Петер пояснил, что российские штурмовики имитировали наступление с северной стороны, а в это время пешие группы вошли в Петровское с южной стороны. Командир уточнил, что таким образом российские силы смогли одновременно заблокировать ВСУ в населенном пункте.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    15 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    FT: При российском авиаударе был поврежден офис Boeing в Киеве
    @ Andre M. Chang/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Здание, где размещался офис Boeing, получило серьезные разрушения в результате массированного удара по Киеву.

    Помещение, используемое компанией Boeing в Киеве, серьезно пострадало при крупномасштабном российском авиаударе, передает Financial Times. Шесть осведомленных источников и опубликованные фотографии подтверждают, что строение подверглось серьезному разрушению.

    Как заявляют два сотрудника Boeing, три украинских чиновника и руководитель Американской торговой палаты на Украине, здание оказалось одной из целей ночного удара России в воскресенье. Ранее в этом здании располагался визовый центр Великобритании.

    Служба по чрезвычайным ситуациям Украины распространила изображения, на которых видны повреждения и ликвидация возгорания внутри объекта, эти материалы были проверены Financial Times. Boeing остается одним из крупнейших американских предприятий, действующих на Украине, в основном занимаясь инжинирингом и технической поддержкой.

    Компания поддерживает сотрудничество с украинским производителем «Антонов», который связывают с выпуском тяжелых транспортных и военных самолетов. Ранее в этом году руководство Boeing встречалось с представителями «Антонова» и министром обороны Украины для обсуждения совместных проектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня в Киеве после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма.

    Позже стало известно, что один из объектов инфраструктуры в Киевской области получил повреждения.

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    13 июня 2025, 17:12 • Новости дня
    В Иркутске задержали женщину за видео с «пожеланиями смерти» бойцам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Иркутске 35-летняя жительница города Шелехова задержана после размещения в интернете видео с оскорблениями бойцов СВО и негативными высказываниями про День России.

    Жительница Иркутской области была задержана после публикации в социальных сетях видео с оскорблениями в адрес бойцов спецоперации на Украине и негативными высказываниями о Дне России, передает РИА «Новости».

    В ролике она публично оскорбляла российских военных, желала им смерти и заявляла, что их дети якобы «будут мучиться». Также женщина заявила, что День России – праздник, «которым не нужно гордиться».

    По данным регионального управления МВД, задержанной оказалась 35-летняя бывшая бортпроводница из города Шелехова, имеющая судимость. При задержании она вела себя агрессивно, несколько раз пыталась скрыться от полиции и отказалась самостоятельно открыть дверь, сославшись на поломку замка. В итоге спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи специнструментов.

    Женщину доставили в психоневрологический диспансер для установления возможного опьянения или употребления запрещенными веществами. В настоящее время ее действиям дается правовая оценка, проводится проверка по факту публичной дискредитации Вооруженных сил России. С ней работают следователи Следственного комитета.

    Ранее правоохранительные органы начали проверку в отношении Владислава Бакальчука из-за его высказываний о влиянии спецоперации на Украине на российский бизнес.

    Юморист Артемий Останин включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга после обвинения в разжигании ненависти к участникам спецоперации.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам участников спецоперации.

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    14 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

    Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.

    Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

    По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

    В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

    Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

    Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

    Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    15 июня 2025, 20:09 • Новости дня
    Украинский актер Фелипенко ликвидирован в зоне проведения СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в сериале «Возвращение Мухтара», ликвидирован, участвуя в боевых действиях в составе ВСУ на фронте.

    О гибели Юрия Фелипенко сообщил украинский портал «Новости.LIVE», передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что актер работал в театре и кино, а также добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины.

    В публикации говорится: «Юрий Фелипенко, артист театра и кино, доброволец Сил обороны Украины, погиб на фронте». Прямая дата и место гибели не уточняются.

    По данным издания, Фелипенко присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года и служил в батальоне ударных беспилотников «Ахилес». Помимо карьеры в украинском театре и кино, он снялся в российских сериалах, включая «Возвращение Мухтара-9», «Отдел 44» и «Личное дело», а также в ряде украинских телепроектов.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в зоне боевых действий был уничтожен украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, ранее активно участвовавший в телевизионных проектах и КВН.

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    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов погиб, выполняя задачи спецоперации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от ранений, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По словам Балицкого, Семов стоял у истоков создания народного ополчения в Запорожской области. Губернатор отметил: «Он искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области».

    У Олега Семова осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил соболезнования его семье и близким, подчеркнув мужество погибшего офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

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    13 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Балицкий заявил о вынужденном решении Киева забрать тела солдат ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – это вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Киевские власти были вынуждены забрать тела погибших солдат ВСУ, но сделали это не по собственной инициативе или в рамках договоренностей, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По его словам, Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

    Балицкий подчеркнул: «Их решение – не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам». По его словам, значительный вклад в эту работу внесли власти региона, когда публично обозначили отказ Киева забирать погибших и напомнили, что у каждого из них есть имя и свою судьбу скрыть не удастся.

    Балицкий отметил, что властям Украины не удастся скрыть свои потери, так как известно имя каждого погибшего. Он также выразил уверенность, что Запорожье, как и другие города, будет освобожден от киевского режима, и заявил о поддержке местных жителей.

    В регионе начал работу гуманитарный канал связи, через который жители еще не освобожденных территорий могут сообщать о военных и гражданских преступлениях, а также о случаях принудительной мобилизации. Балицкий подчеркнул, что это позволит не допустить ухода от ответственности тех, кто совершал преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская сторона осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, при этом Украина не отдала ни одного тела.

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле.

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    14 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    На Сердючку подали жалобу после исполнения песен на русском языке в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление Андрея Данилко (Верки Сердючки) с русскоязычными песнями в Osocor Residence в Киеве вызвало критику и официальное обращение в полицию за нарушение моратория, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна», концерт Сердючки прошел 13 июня в киевском Osocor Residence. Выступление артиста вызвало возмущение у представителей организации «Украiнська мова» из-за исполнения песен на русском языке, передает Lenta.Ru.

    Телеведущий Виктор Дяченко публично обратился к уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю с просьбой обратить внимание на Данилко. В своей публикации он заявил: «Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве», прямо обвинив певца в неподобающем поведении.

    Языковой омбудсмен Украины, в свою очередь, сообщил, что обратился в полицию по факту исполнения русскоязычных песен в столице, что нарушает действующий мораторий. Он также обвинил Данилко в нарушении закона об украинизации и пообещал, что за подобные действия наступит ответственность, подчеркнув, что ситуация затрагивает национальное достоинство.

    1 апреля украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство.

    Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

    В январе прошлого года Верка Сердючка получила штраф за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.

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    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

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    14 июня 2025, 10:27 • Новости дня
    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ

    Полиция перекрыла центр Киева из-за марша ЛГБТ

    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ
    @ Noemie Coissac/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева из-за марша ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) были перекрыты несколько улиц и закрыта станция метро, что привело к серьезным транспортным заторам.

    Украинская полиция перекрыла ряд центральных улиц Киева и ограничила доступ на станцию метро «Театральная» из-за проведения марша ЛГБТ(движение признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания «Телеграф», на участие в шествии зарегистрировались 800 человек.

    В результате перекрытия улиц в центре города возник значительный транспортный коллапс. Станция метро «Театральная» временно закрыта для пассажиров как на вход, так и на выход.

    Ранее полиция в Киеве задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ в центре города.

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    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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