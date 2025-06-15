Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки ВСУ «просочиться» на российскую территорию из Искрисковщины и Рыжевки, уничтожено пять единиц вражеской техники. На Сумском направлении идет «зачистка лесных массивов», продолжаются бои в Новониколаевке и Юнаковке.

«Северный Ветер» опроверг сообщения «об оставлении ВСУ позиций в Юнаковке». Как поясняется, подобные сообщения используются для того, чтобы позднее заявить о «героическом контрнаступлении ВСУ» – «реальная линия боевого соприкосновения» не меняется, а в украинских заявлениях ВСУ удается «отбить» якобы оставленные ранее территории.

ВСУ предприняли безуспешные контратаки в районе Кондратовки, Новониколаевки и у села Садки, задействовав в них более 20 человек, из которых более половины были ликвидированы российскими войсками.

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено две штурмовые группы ВСУ и минометный расчет», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, в которых противник задействовал более 50 человек.