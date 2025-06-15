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    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    38 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    35 комментариев
    15 июня 2025, 06:44 • Новости дня

    «Северяне» за сутки ликвидировали более 150 украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 150 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки ВСУ «просочиться» на российскую территорию из Искрисковщины и Рыжевки, уничтожено пять единиц вражеской техники. На Сумском направлении идет «зачистка лесных массивов», продолжаются бои в Новониколаевке и Юнаковке.

    «Северный Ветер» опроверг сообщения «об оставлении ВСУ позиций в Юнаковке». Как поясняется, подобные сообщения используются для того, чтобы позднее заявить о «героическом контрнаступлении ВСУ» – «реальная линия боевого соприкосновения» не меняется, а в украинских заявлениях ВСУ удается «отбить» якобы оставленные ранее территории.

    ВСУ предприняли безуспешные контратаки в районе Кондратовки, Новониколаевки и у села Садки, задействовав в них более 20 человек, из которых более половины были ликвидированы российскими войсками.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено две штурмовые группы ВСУ и минометный расчет», – говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, в которых противник задействовал более 50 человек.

    14 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные обманули Вооруженные силы Украины при штурме населенного пункта Петровское в ДНР, сообщил командующий штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

    По его словам, бойцы одновременно зашли в населенный пункт с двух сторон, чем отвлекли внимание противника, передает ТАСС.

    Петер пояснил, что российские штурмовики имитировали наступление с северной стороны, а в это время пешие группы вошли в Петровское с южной стороны. Командир уточнил, что таким образом российские силы смогли одновременно заблокировать ВСУ в населенном пункте.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР. Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    14 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Украинские гимнасты устроили дебош в отеле после провала на чемпионате Европы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Германии два украинских гимнаста после неудачного выступления на чемпионате Европы устроили погром в гостиничном номере, разрушив мебель и сантехнику, после чего оргкомитет выставил сборной счет на 370 евро, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Телеграф», оргкомитет чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге выставил сборной Украины счет на сумму 370 евро из-за инцидента.

    Два спортсмена, Олег Верняев и Владислав Грик, оставшиеся без медалей, повредили две прикроватные и одну настольную лампу, а также крышку унитаза. Кроме того, сифон в ванной оказался засорен рвотными массами, передает РИА «Новости».

    «Телеграф» опубликовало фотографии разгромленного гостиничного номера и назвало поведение представителей сборной Украины недостойным. Организаторы потребовали оплатить не только ремонт, но и спецуборку помещения.

    Олег Верняев, олимпийский чемпион и многократный чемпион Европы, возместил ущерб за свой счет.

    Чемпионат Европы прошел в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая. Сборная Украины завершила турнир с одной бронзовой медалью.

    В мае Федерация дзюдо Украины решила не отправлять делегацию на чемпионат мира после разрешения белорусам выступать под национальной символикой.

    Ранее сообщалось, что на церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили - и не случайно.

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    14 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

    Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.

    Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

    По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

    В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

    Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

    Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

    Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.

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    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Погиб заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель командира батальона им. Судоплатова Олег Семов погиб, выполняя задачи спецоперации, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» (батальон имени Судоплатова) Олег Семов погиб от ранений, полученных при выполнении задач спецоперации на Украине, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По словам Балицкого, Семов стоял у истоков создания народного ополчения в Запорожской области. Губернатор отметил: «Он искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области».

    У Олега Семова осталось трое детей. Евгений Балицкий выразил соболезнования его семье и близким, подчеркнув мужество погибшего офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» Владислав Рахманов погиб при оказании первой помощи раненым сослуживцам во время артобстрела позиций ВС РФ в Запорожской области.

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    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

    Комментарии (19)
    14 июня 2025, 10:27 • Новости дня
    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ

    Полиция перекрыла центр Киева из-за марша ЛГБТ

    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ
    @ Noemie Coissac/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева из-за марша ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) были перекрыты несколько улиц и закрыта станция метро, что привело к серьезным транспортным заторам.

    Украинская полиция перекрыла ряд центральных улиц Киева и ограничила доступ на станцию метро «Театральная» из-за проведения марша ЛГБТ(движение признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания «Телеграф», на участие в шествии зарегистрировались 800 человек.

    В результате перекрытия улиц в центре города возник значительный транспортный коллапс. Станция метро «Театральная» временно закрыта для пассажиров как на вход, так и на выход.

    Ранее полиция в Киеве задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ в центре города.

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    14 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    Россия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина начали передавать друг другу раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины, сообщили в Минобороны.

    Россия вернула еще одну группу своих военнослужащих с территории Украины. В обмен украинской стороне передали группу пленных военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале  Минобороны.

    В Министерстве обороны сообщили, что обмен был проведен 14 июня по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Сейчас вернувшиеся военные находятся на территории Белоруссии, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    В дальнейшем планируется доставить военнослужащих в Россию для лечения и реабилитации в профильных учреждениях Минобороны.

    Москва и Киев приступили к бессрочным санитарным обменам в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах в Стамбуле. Передача раненых между сторонами осуществляется на постоянной основе, передает ТАСС.

    Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.

    Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.

    В субботу Россия передала на Украину 1, 2 тыс. тел погибших солдат. Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел, при этом Украина не отдала ни одного тела.

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    14 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    На Сердючку подали жалобу после исполнения песен на русском языке в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление Андрея Данилко (Верки Сердючки) с русскоязычными песнями в Osocor Residence в Киеве вызвало критику и официальное обращение в полицию за нарушение моратория, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Страна», концерт Сердючки прошел 13 июня в киевском Osocor Residence. Выступление артиста вызвало возмущение у представителей организации «Украiнська мова» из-за исполнения песен на русском языке, передает Lenta.Ru.

    Телеведущий Виктор Дяченко публично обратился к уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю с просьбой обратить внимание на Данилко. В своей публикации он заявил: «Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве», прямо обвинив певца в неподобающем поведении.

    Языковой омбудсмен Украины, в свою очередь, сообщил, что обратился в полицию по факту исполнения русскоязычных песен в столице, что нарушает действующий мораторий. Он также обвинил Данилко в нарушении закона об украинизации и пообещал, что за подобные действия наступит ответственность, подчеркнув, что ситуация затрагивает национальное достоинство.

    1 апреля украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство.

    Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

    В январе прошлого года Верка Сердючка получила штраф за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.

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    14 июня 2025, 17:41 • Новости дня
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу поздравления госсекретаря США Марко Рубио с Днем России, отметив, что подобные жесты со стороны США воспринимаются им негативно.

    Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу поздравления сенатора Марко Рубио из США россиян с Днем России, передает РИА Новости.

    По словам Зеленского, он негативно относится к ситуации, когда «люди» посягают на независимость Украины, а Соединенные Штаты в это время официально «поздравляют их» с праздником.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с государственным праздником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за негативную реакцию на поздравления с Днем России.


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    14 июня 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады нацполиции около Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 520 военнослужащих, шесть бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Север» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Вакаловщины, Иволжанского, Рыжевки, Хотени, Храповщины и Юнаковки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Долгеньким, Московкой, Купянском, Кисловкой, Ольговкой Харьковской области, Карповкой и Зеленой Долиной ДНР.

    Противник потерял более 220 военнослужащих, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Никифоровки, Пазено, Резниковки, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 175 военнослужащих, америкаский бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа и два орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Запорожья, Шевченко ДНР и Малиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, танк, бронемашину, два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степногорска, Новоивановки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Белозерки Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, две станции РЭБ и станция контрбатарейной борьбы, а также два склада с боеприпасами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР.

    Ранее ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР, а до этого Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

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    14 июня 2025, 15:41 • Новости дня
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, передает РИА «Новости».

    Владимир Зеленский отметил, что последствия израильских ударов по Ирану уже стали заметны на мировом нефтяном рынке, поскольку цены на нефть начали расти, что, по его словам, выгодно России.

    Зеленский также обратил внимание на вероятность снижения объемов западной помощи Украине в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

    Он подчеркнул, что никто не претендует на отношения между США и Израилем, однако украинская сторона хотела бы, чтобы помощь Украине не уменьшалась из-за этого.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что помощь США Киеву прекратится из-за конфликта между Израилем и Ираном.

    Между тем, США начали перебрасывать дополнительные силы в ближневосточный регион.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    14 июня 2025, 14:21 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Россия передала Украине 1,2 тыс тел погибших солдат ВСУ

    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в субботу осуществила передачу 1,2 тыс. тел украинских военных, при этом Украина не передала ни одного тела, сообщил источник в переговорной группе.

    Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат вооруженных сил Украины, однако Киев пока не передал ни одного тела, передает ТАСС.

    Источник в переговорной группе сообщил, что обмен телами проходил в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

    Также источник рассказал, что в настоящее время Москва и Киев осуществляют паритетный обмен военнопленными. По его словам, обмен проводится на равных условиях и продолжается в рабочем порядке.

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных. Украина также не отдала ни одного тела в рамках обмена.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ является вынужденной мерой.

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    14 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Женщина-командир ВСУ приказывала брать в плен мирных в Курской области

    Пленный рассказал о приказах женщины-командира ВСУ брать в плен мирных

    Tекст: Вера Басилая

    Командир роты территориальной обороны ВСУ отдавала приказ задерживать и брать в плен всех мирных жителей, встреченных на территории Курской области, сообщил пленный военнослужащий 129-й бригады территориальной обороны ВСУ Сергей Косяк.

    Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины по имени Ирина приказывала своим бойцам брать в плен всех гражданских, которых они встречали на территории Курской области. Об этом рассказал пленный военнослужащий 129-й бригады ВСУ Сергей Косяк. Он уточнил, что по команде мирных граждан передавали другому подразделению, передает ТАСС.

    По словам Косяка, обсуждая эти приказы с командиром, он услышал в ответ, что указание поступило от вышестоящего руководства. При этом других распоряжений от командования он не получал. Военнослужащий отметил, что оказался в плену 1 декабря 2024 года после контузии, когда российские военные оказали ему первую помощь, предоставили воду и пищу.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат.

    Минобороны России сообщило, что в результате обмена были возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых оказались мирные жители Курской области.

    Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала украинские власти предоставить удерживаемым жителям Курской области необходимое питание и медикаменты.

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