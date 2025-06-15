14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
«Северяне» за сутки ликвидировали более 150 украинских военных
Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 150 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях.
«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки ВСУ «просочиться» на российскую территорию из Искрисковщины и Рыжевки, уничтожено пять единиц вражеской техники. На Сумском направлении идет «зачистка лесных массивов», продолжаются бои в Новониколаевке и Юнаковке.
«Северный Ветер» опроверг сообщения «об оставлении ВСУ позиций в Юнаковке». Как поясняется, подобные сообщения используются для того, чтобы позднее заявить о «героическом контрнаступлении ВСУ» – «реальная линия боевого соприкосновения» не меняется, а в украинских заявлениях ВСУ удается «отбить» якобы оставленные ранее территории.
ВСУ предприняли безуспешные контратаки в районе Кондратовки, Новониколаевки и у села Садки, задействовав в них более 20 человек, из которых более половины были ликвидированы российскими войсками.
«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено две штурмовые группы ВСУ и минометный расчет», – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили восемь контратак ВСУ, в которых противник задействовал более 50 человек.