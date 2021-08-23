Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

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23 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Газовая независимость обернулась для Украины бедой

Украинское национальное достояние оказалось со сроком годности Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС
Все тридцать лет своей независимости Украина постоянно получала от России дармовые и не всегда заслуженные деньги за транзит российского газа в Европу. Малейшая угроза этим доходам вызывала политический и газовый кризис в отношениях Киева и Москвы. Как развивалась эта история и почему Россия наконец получила шанс избавиться от украинского газового шантажа?  Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Афганцы начали наступление на Польшу

Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими Attila Husejnow /
SOPA Images/Reuters
Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили. Подробности...
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Русские люди начали колонизировать собственную страну

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали с простого желания некоторых наших сограждан покинуть города-мегаполисы, жить более простой и спокойной жизнью, более натуральной и свободной, а закончили изменением жизни не только своей, но и вокруг себя. Подробности...
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Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие наблюдатели и эксперты не понимают, почему Москва так комплиментарно относится к террористам из «Талибана». А ответ очень прост: в отличие от критиков, руководство России живет в реальном мире. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

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    Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

    Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России    23 августа 2021, 23:30
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Наталья Макарова,
    Елена Лексина

    Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным?

    На «Крымскую платформу» украинские власти возлагали особые надежды в плане запуска процесса так называемого возвращения Крыма. Президент Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» заявлял, что жители Крыма якобы не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией и они «с радостью» примут украинскую власть.

    А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приводил афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». Дипломат утверждал, что Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По мнению Кулебы, на «четвертой стадии» полуостров войдет в состав Украины.

    Кроме того, на саммите в понедельник Зеленский заверил, что 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения полуострова», и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины. Он также выразил надежду на то, что Киеву удастся совместно с «международными партнерами» «вынудить Россию сесть за стол переговоров».

    В Кремле ответно указали, что Москва относится к этому мероприятию как к «чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране». «Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, где «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Он также добавил, что за инициативой запуска «платформы» стоит Запад, который хочет «наказать» Россию за укрепление ее суверенитета.

    Стоит отметить, что дату запуска «платформы» Киев выбрал не просто так – 24 августа Украина отпразднует День независимости, вовлекая в этот процесс иностранных участников саммита. По этой причине Зеленский заявил о намерении привлечь к «платформе» лидеров ведущих стран мира. Однако в Киеве переоценили и масштаб мероприятия, и его значение для «западных партнеров» Украины.

    Так, вместо министра обороны Великобритании в столицу Украины прибыла представитель британского МИД по делам Евросоюза Венди Мортон. Вашингтон прислал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Франция направила министра торговли Франка Ристера вместо изначально заявленного главы МИД. Это же касается главы МИД Германии, которого заменили на министра энергетики Петера Альтмайера, а Турция, от которой ждали лично президента Эрдогана, делегировала главу МИД Мевлюта Чавушоглу.

    Уровень представительства Запада настолько разочаровал Зеленского, что он обвинил некоторых лидеров в трусости и страхе перед Москвой.

    «Многие очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину. Но на «Крымскую платформу» – вы же понимаете – всех этих лидеров мы позвали. Боятся, боятся Россию. Это правда: Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – заявил украинский президент.

    Еще более неприятный сюрприз для Киева подготовил Будапешт. Президент Венгрии Янош Адер вместо критики России обрушился на Украину за нарушения прав венгров. «Если использование родного языка ограничивается в государственной жизни, если те, кто использует свой родной язык, оказываются под угрозой, то это противоречит идеалам демократии, и это не приносит пользы титульной нации», – пояснил политик.

    Впрочем, саммит все равно стал апогеем пиаровского самоутверждения Зеленского, считает киевский политолог Михаил Погребинский. «В команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые они провозглашают, нереально. Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – рассказал политолог газете ВЗГЛЯД.

    По его мнению, на «Крымской платформе» Зеленский получил возможность собрать за столом представителей ведущих стран Запада, пусть и не первых лиц. «Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого события – это и есть цель президента Украины», – считает эксперт.

    «Серьезные страны не хотят участвовать в работе «платформы». Это абсолютно пустое мероприятие и говорильня для политиков второго эшелона. Да, поляки и прибалты, что называется, приехали практически основным составом, но от главных стран Европы мы ничего подобного не видим», – сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    «Резкая позиция Венгрии в отношении Киева также была ожидаемой. Представители Будапешта на любых площадках заявляют о нарушении прав венгров на Украине. Но было бы правильнее сказать о том, что власти Украины нарушают права вообще всех этносов, что полностью противоречит ключевым принципам и нормам демократии», – подчеркнул собеседник.

    «Но кто бы ни приехал на это шоу, все прекрасно понимают: вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда», – добавляет политолог и публицист Владимир Корнилов. «Дальше общих заявлений дело не продвинется, участники саммита, даже если бы действительно хотели чем-то помочь Украине, перешли бы от пустых разговоров хоть к какой-то конкретике. Но ее не было», – добавил эксперт.

    «Более того, зачастую спикеры не имели представления и понятия о том, что сейчас происходит в Крыму. Их это не заботит. Например, президент Эстонии рассказала забавную историю о минах возле КПП «Чонгар» с украинской стороны, но почему-то не спросила у Зеленского, откуда они взялись возле мест проживания мирного населения. Почему она не потребовала от своего коллеги навести порядок и не подвергать людей опасности? Потому что ей плевать на украинцев и крымчан», – убежден собеседник.

    «Что касается подписания так называемой Крымской декларации по итогам саммита, то она представляет собой набор общих и зачастую противоречивых фраз. Главное, что мы увидели, – это нежелание лидеров ведущих стран Запада поддерживать Зеленского в его пиар-акциях», – резюмировал Корнилов.

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