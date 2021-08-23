Кремль дал оценку организованной Киевом «Крымской платформе»

Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Представитель Кремля отметил, что краеугольным камнем урегулирования в Донбассе являются Минские соглашения.

«В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.