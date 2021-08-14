В Крыму предложили альтернативу «Крымской платформе»

В Госдуме рекомендовали Украине изучить вопрос «помощи» США Афганистану

«Украине следует извлечь уроки не только из истории с Афганистаном, но и остальные примеры «помощи» США другим странам», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Морозов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что силы безопасности Афганистана после вывода американских войск «должны сражаться за себя сами».

«Украине стоит с опаской относиться к подобного рода заявлениям Байдена. Многие страны, куда приходили США, а потом бросали их на произвол судьбы, могут обвинить Вашингтон в ненадежности их заверений о поддержке и помощи», – считает член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Олег Морозов.

По его словам, «американцы давно используют стратегию, в рамках которой сначала где-то сеют хаос, а затем извлекают из него собственные выгоды, не считаясь ни с населением, ни с интересами этих государств».

«В этом случае Украине следует извлечь уроки не только из истории с Афганистаном, но и изучить остальные примеры «помощи» США другим странам. Не стоит забывать, что Вашингтон в любом партнерстве ищет только одно – собственные интересы. На Украину им глубоко наплевать. Их совершенно не волнует, что с ней будет через 5-10 лет», – уверен Морозов.

В свою очередь сенатор Андрей Климов считает, что «подобные заявления официальных лиц США очень далеки от реального положения дел и являются пиаром». При этом сенатор полагает, что «Соединенные Штаты поступают в Афганистане хитрее, чем многим кажется».

«Во-первых, они удовлетворяют запросам внутренней публики, которой надоело, что их дети, братья и мужья уже 20 лет гибнут в Афганистане, – указывает он. – Во-вторых, они надеются, что разведка и агентура, которую они оставляют в Афганистане, а также неразрешенный конфликт будет создавать неприятности нескольким странам, включая Россию и Китай, которые США официально называют своими противниками. Вывод войск на это и рассчитан».

«А на территории Украины они, наоборот, пытаются наращивать свое присутствие, тем самым с помощью военной инфраструктуры укрепляя свои позиции на западных рубежах России», – уверен Климов.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что силы безопасности Афганистана после вывода американских войск «должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну». Он также добавил, что не жалеет о своем решении вывести войска.

«Послушайте, мы потратили более 1 трлн долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более чем 300 тыс. афганских военнослужащих. Афганские лидеры должны объединиться», – заявил глава Белого дома, добавив, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.

В минувшее воскресенье запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. За день до этого талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.

В прошлый вторник СБ ООН принял заявление в связи с наступлением талибов в Афганистане. Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. В комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД