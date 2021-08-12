Эксперт объяснила, почему Украина не стала «второй Францией» Дождь затопил участок трассы «Таврида» в Крыму Лавров назвал встречу «Крымской платформы» шабашем 12 августа 2021, 14:25

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». «Через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», – передает его слова ТАСС. При этом Запад понял, что Россию не удастся сбить с ее собственного пути, подчеркнул Лавров. «Наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление. А потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать», – цитирует министра РИА «Новости». Ранее вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.

Украинский военный перешел на сторону ДНР 11 августа 2021, 17:14

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины решил перейти на сторону Донецкой народной республики, сообщил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «На нашу сторону добровольно перешел действующий украинский военнослужащий. В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», – цитирует Басурина РИА «Новости». Представитель народной милиции отметил, что сейчас с украинским военным проводятся следственные действия. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике. В Раде предостерегли власти Украины от игнорирования предупреждений Путина 12 августа 2021, 07:29

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от неадекватной реакции на предупреждения президента России Владимира Путина. Парламентарий пояснил, что российский лидер неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, однако власти Украины предпочли проигнорировать предупреждения со стороны восточного соседа, передает РИА «Новости». «Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток – 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки», – написал Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook. Кроме того, парламентарий напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. «А наши в ответ: кому не нравится – валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» – задался вопросом парламентарий. Напомним, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. В Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях 12 августа 2021, 08:26 Текст: Евгения Шестак

Международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями, предупредил вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов. Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове, поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», передает РИА «Новости». В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на Россию они могут попасть в список недружественных стран. В то же время постпред при президенте уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей. Ранее Мурадов заявил, что киевские власти готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. На Украине предложили разделить «российское» и «русское» 12 августа 2021, 10:19

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разделить понятия «российский» и «русский». Он выступил против языкового закона и предложил разрешить свободное использование других языков на украинской территории. «Я считаю, что мы должны различать на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же, как и украинский», – цитирует Арестовича «Украина 24». Он отметил, что является противником закона, который позволяет использовать «региональные языки» наравне с государственным только в пределах того региона, где его признают родным 10% населения. По мнению Арестовича, украинскому языку нужно оказывать поддержку, но при этом стоит разрешить свободное использование других языков. В администрации украинского лидера Владимира Зеленского уже не первый раз говорят о правах Украины на русский язык. В апреле тогдашний пресс-сек Зеленского Юлия Мендель заявляла, что у России нет монополии на русский язык, и Киеву нужно заявить, что есть украинский русский. Тогда газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем украинские власти бросились защищать русский язык. В июле сам Зеленский заявлял, что русский язык не является собственностью России. Тем временем уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство. Климкин испугался распада Украины на несколько частей 12 августа 2021, 07:46

Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/

ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выступил с утверждением, что Москва якобы планирует включить одну из частей Украины в Союзное государство России и Белоруссии, а другую сделать буфером между РФ и Западом. «Совсем другое дело – Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина – разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook. Также экс-дипломат прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего «вернуть Украину». Лукашенко ранее заявил, что Киев «допрыгается» с подготовкой боевиков на подконтрольных ему территориях и отправкой их в возглавляемую им республику. В ответ на эти действия президент Белоруссии пообещал «без оружия перейти границу» Украины, где, по мнению Лукашенко, его поддержат «минимум 90% украинцев». На это экс-глава МИД Украины посоветовал белорусскому лидеру оставить свои высказывания «при себе». Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег украинские власти от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина. Кроме того, в прошлую субботу бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины. Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Эксперт объяснила, почему Украина не стала «второй Францией» 12 августа 2021, 13:44

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Анастасия Куликова

«На момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы. Но сегодня у страны нет ни одного направления, в котором она достигла бы хоть каких-то высот. Все провалено. Сегодня страна находится в низшей точке своего развития», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. «За 30 лет независимости Украина полностью разрушила свою экономическую, промышленную и технологическую базу. Фактически вместо «второй Франции», которую обещал построить еще Леонид Кравчук, Украина превратилась в аграрную страну, в которой основу ВВП составляют не услуги и промышленность, как это было в 1991 году, а производство сельскохозяйственной продукции», – отметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам, на Украине были утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника. «Сегодня там сохраняется металлургия. Но в этой отрасли преобладает производство низкого передела, в то время как во всех странах Европы и мира используются улучшенные технологии. Можно сказать, что Украина живет на старых, еще советских запасах», – указала собеседница. Более того, на момент приобретения независимости на Украине были хорошо развиты все виды инфраструктуры, указала Шеслер. «Это была компактная республика с хорошо организованным транспортом, хорошей доступностью электросетей и газораспределительных станций. Все это было утеряно за 30 лет», – с сожалением отмечает собеседница. «Проблемы страны сказались и на ее демографии, – продолжила Шеслер. – Если в советское время, не считая Прибалтики, это была самая привлекательная республика, куда люди мечтали переехать жить, то сегодня Украина потеряла почти половину своего населения, которое проживало в ней до начала 90-х. Например, в 1993 году население Украины составляло 52 млн человек, а сегодня, по многим косвенным показателям – менее 30 млн человек. Это приговор независимости Украины». «Кроме того, на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, – напомнила эксперт. – А сегодня это самая бедная страна в Европе. Ее ВВП и доходы на душу населения сопоставимы с аналогичными параметрами целого ряда стран Африки». Отметим, что внешний государственный долг Украины на 30 июня 2021 года составлял 54,34 млрд долларов США, передает РИА Новости. Указывается, что в 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. «Получается, что сейчас у Украины нет ни одного направления, в котором она достигла бы каких-то высот и которым могла бы похвалиться. К сожалению, все провалено. Сегодня Украина находится в низшей точке своего развития», – резюмировала Шеслер. Напомним, в конце августа Украина отмечает 30-летие с момента провозглашения своей независимости. Отмечать праздник планируют с размахом, а гуляния продлятся целых три дня: 22, 23 и 24 августа. Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Ранее Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, принятую ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщалось в среду на сайте офиса главы государства. В числе национальных интересов страны в стратегии выделены: «устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами». К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский уволил главу Харьковской областной администрации 11 августа 2021, 22:00 Текст: Дарья Григоренко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с должности главы Харьковской областной администрации и назначил на ее место Скакуна Александра Евгеньевича, соответствующие указы обнародованы на официальном сайте офиса главы государства. «Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Следующим своим указом Зеленский назначил Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации, документ также опубликован на сайте. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука, на его место глава государства назначил Сергея Шапталу. Зеленский и Меркель обсудят в Киеве гарантии ФРГ по «Северному потоку – 2» 11 августа 2021, 18:21 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель договорились на ближайшей встрече обсудить гарантии ФРГ Киеву после запуска «Северного потока – 2», а также ситуацию в Донбассе, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Меркель намерена посетить Украину 22 августа. «Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай… если Россия после запуска «Северного потока – 2» попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным состоянием», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости». Также Меркель и Зеленский обсудят ситуацию в Донбассе и двусторонние отношения. Кроме того, по его словам, Меркель и Зеленский намерены обсудить ситуацию в Донбассе. «Обязательно будут говорить о ситуации с безопасностью на востоке Украины и о том, как реанимировать мирные переговоры», – сказал Никифоров. По словам пресс-секретаря, пока неизвестно, будет ли канцлер ФРГ участвовать в саммите «Крымская платформа», который состоится в Киеве 22 августа. Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают». Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Киркорову запретили въезд на Украину 12 августа 2021, 09:10

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года. «В интересах обеспечения национальной безопасности Украины... 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову) на территорию Украины сроком на три года», – приводит УНН сообщение СБУ. В июне министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте акций «Мотор Сич» 11 августа 2021, 19:00 Текст: Елена Мирошниченко

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте акций компании «Мотор Сич», сообщили в пресс-службе суда. «Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на простые именные акции АО «Мотор Сич», – говорится в сообщении на сайте суда. Сообщается, что апелляционная жалоба была подана одной из акционерных компаний, а именно «Business House Helena, AG». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА. Украинские парашютисты станцуют гопак в небе в День независимости Украины 11 августа 2021, 15:34 Текст: Евгения Шестак

Украинские парашютисты устроят на аэродроме в Днепропетровской области показательное выступление в честь Дня независимости, станцевав гопак во время прыжка, сообщила менеджер проекта Марина Моисеенко. По ее словам, выступление пройдет одновременно в небе и на земле: пока профессиональный ансамбль будет танцевать перед зрителями, спортсмены исполнят отдельные элементы гопака и выстроятся в фигуру «сердца» в свободном падении, передает «Укринформ». «Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты будут буксировать большой государственный флаг», – сказала Моисеенко. Она отметила, что мероприятие состоится 21 августа на аэродроме в селе Майское Днепропетровской области. После окончания акции зрителей ждет воздушное шоу с дымом, а также гулянья. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. Кабинет министров страны выделил на празднование 5,4 млрд гривен (около 200 млн долларов). Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение памятную монету номиналом пять гривен по случаю 30-летия провозглашения независимости страны. В Киеве назвали сроки возвращения Кравчука к работе в контактной группе 11 августа 2021, 21:07 Текст: Дарья Григоренко

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук возможно до конца года не будет участвовать в переговорах из-за болезни, его заменит вице-премьер Украины Алексей Резников, сообщил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович. «Я думаю, что еще несколько месяцев, не меньше, пока Леонид Макарович будет проходить лечение и реабилитацию, а может и до конца года», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о том, останется ли Резников руководителем делегации Киева в контактной группе, передает РИА «Новости». В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах участвовать не будет. Ранее сообщалось, что действующий глава украинских переговорщиков Кравчук находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. В МИД заявили о тысяче обстрелов на востоке Украины с начала августа 11 августа 2021, 20:06 Текст: Елизавета Булкина

Деградация ситуации в сфере безопасности и продолжающиеся обстрелы на востоке Украины вызывают беспокойство, говорится в сообщении МИД России. «Обеспокоены деградацией ситуации в сфере безопасности на востоке страны. С начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД подчеркнули, что «в политической сфере вместо урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти продолжают предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе». Москва призвала международное сообщество обратить самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы и принять все необходимые меры. В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения. В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»). Дождь затопил участок трассы «Таврида» в Крыму 12 августа 2021, 14:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма, сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань». В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. «На участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (54-55 км) движение временно осуществляется по направлению село Ленино – село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками», – передает РИА «Новости» сообщение организации. «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД». Ранее оползень перекрывал движение по трассе «Таврида» в Крыму. Лавров счел позорной позицию Запада по Крыму 12 августа 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что позиция Запада по Крыму является позорной, после прошедшего референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить. «Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно, что договоренность, достигнутая тогдашним президентом (Украины Виктором) Януковичем и лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, – и эту договоренность оппозиция наутро растоптала», – сказал Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида», передает РИА «Новости». По словам Лаврова, Россия попросила гарантов образумить оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, но «они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала». «Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: «Вы аннексировали Крым». Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма», – заключил глава МИД. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым якобы никогда не будет русской территорией, так как россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Зеленский также призвал крымчан праздновать День независимости Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на слова Зеленского одесским анекдотом. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что крымчане «реализовали свое право на самоопределение».