Голландский суд повторно опросил концерн «Алмаз-Антей» по делу о крушении MH17 В Крыму сочли русофобским шабашем украинский саммит 21 мая 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский саммит «Крымской платформы» является русофобским шабашем. По его словам, данная платформа бесполезна. «Украина инициирует проведение форума «Крымская платформа» в августе этого года. Этот русофобский шабаш будет посвящен обсуждению того, от чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложнить наше продвижение к построению Крыма нашей мечты. Но все это персонажи, намеренные собраться на пресловутой платформе, никак не уразумеют, что крымский поезд от нее давно уже ушел», – цитирует РИА «Новости» Константинова. Он отметил, что данная платформа бесполезна, так как деньги украинских налогоплательщиков тратят на «фантомные боли». По его словам, крымчан не пугают подобные инициативы Киева. «Нас все эти завывания не пугают: за нами Россия. Мы едины в своем стремлении продолжить развитие Крыма, его стремительную модернизацию и масштабное благоустройство. Пусть толпятся на своей платформе, с завистью смотрят нам вслед. Мы даже помашем им платочком – и продолжим свой путь к намеченным целям», – сказал Константинов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Россией. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.

Захарова раскрыла Зеленскому секрет кроя косоворотки по академику Лихачеву 20 мая 2021, 20:24

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила президенту Украины Владимиру Зеленскому особенности кроя косоворотки, в которой глава государства появился на праздновании Дня украинской вышиванки. Она пояснила, что по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачева, разрез рубахи не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. «Нужно это было для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», – пояснила Захарова на своей странице в Facebook. «Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке бесценно. (…) Держитесь там. Сейчас начнется», – добавила дипломат. Отметим, что косоворотка является предметом русского народного костюма, известна еще со Средних веков. В конце XIX века косоворотка у русского народа была основой любого костюма. День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая. Зеленский в этот день по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети. Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку 20 мая 2021, 15:56

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинской вышиванки по ошибке надел русскую косоворотку, чем вызвал недоумение и гнев пользователей Сети. «Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» – написал Зеленский в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) Однако пользователи соцсети в комментариях под постом обратили внимание на крой одежды, которую надел Зеленский, и пришли к выводу, что это не украинская вышиванка, а русская косоворотка. «А почему наша гордость – русская косоворотка?» – спросил один из пользователей. «Это же косоворотка! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!» – добавил другой. «Косоворотка? А, ну да, какая разница», – разозлился еще один. «Я не могу, просто стыд. В украинской вышиванке разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще ни в российских, ни в украинских традициях не разбирается?» – возмутился еще один пользователь. В то же время российские пользователи Сети поддержали такую ошибку. «Красава! Respect», – написал один из них. День вышиванки – праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды. Его ежегодно отмечают на Украине в третий четверг мая. Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины 20 мая 2021, 17:50

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. «Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости». Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки. Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом. Зеленский заявил о планах провести парады «в Одессе и в Украине» 20 мая 2021, 13:30

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине». Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, показал символ 30-летия независимости Украины и рассказал о праздничных мероприятиях, сообщает одесское издание «Таймер». Так, 24 августа на Украине пройдут военные парады. «Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине – в Киеве на майдане», – заявил президент. Кроме того, 22 августа будут чествовать «великих украинцев» (тех, кто прославляет Украину в мире), а также проведут концерт. 23 августа во всех областных центрах поднимут флаги Украины и начнется первый саммит «Крымской платформы». В тот же день стартует «саммит первых леди», который проведут жены приехавших в страну политиков, а также состоится большой концерт классической музыки. Ранее Зеленский назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране. Депутат Рады Козак объявлен в розыск 20 мая 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Служба безопасности Украины получила разрешение на арест депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в «госизмене», он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба СБУ. «Сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении», – передает сообщение украинского ведомства РИА «Новости». СБУ заявляет, что у нее есть «аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором». Генпрокуратура Украины подозревает главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Постпред Крыма: Полуостров может стать морскими воротами Таджикистана 20 мая 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Крым может стать морскими вратами Таджикистана и ряда других стран СНГ, заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Многие страны-партнеры не имеют собственных выходов к морю. И мы зовем наших друзей из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана пользоваться нашими портами, поскольку Крым – это не только морские ворота России, но и всех стран СНГ», – цитирует Мурадова «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале. Газета ВЗГЛЯД писала, как Крым экономика Крыма смогла преодолеть различные санкции, после чего полуостров стал одним из наиболее популярных регионов для отдыха. Звезд российских сериалов внесли в «черный список» на Украине 20 мая 2021, 18:00

Фото: Владимир Трефилов/Екатерина

Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности, трех российских актеров – Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова, сообщила пресс-служба ведомства. «В министерство культуры и информационной политики 11 мая поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Мироновой Марии Андреевны. Соответствующим приказом министерства от 19 мая 2021 года Копылов, Петренко и Миронова были включены в перечень», – передает сообщение украинского министерства РИА «Новости». Другие подробности не приводятся. Игорь Петренко известен зрителям по ролям картинах «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Отрыв», «Рубеж», «Мы из будущего – 2», «Союз спасения» и др. Мария Миронова – народная артистка России, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». В фильмографии 47-летней актрисы такие картины как «Ночной дозор», «Следователь Тихонов», «Родина», «Землетрясение», «Миллиард» и множество других. Игорь Копылов снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург 4: Арестант», «Морские дьяволы» и др. Кроме того, он является режиссером картин «Крылья империи», «Ржев», «Ленинград 46» и ряда других. Список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», был сформирован Минкультом Украины в 2015 году. В него уже внесены Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. В мае в него был включен российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн. Россия направила Украине ноту протеста 21 мая 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ситуация, сложившаяся в последнее время на Ближнем Востоке, стала поводом для проведения украинскими радикалами провокационной акции у стен посольства России в столице Украины, передает РИА «Новости». Захарова рассказала, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы. «Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии. Посольством была направлена нота протеста министерству иностранных дел Украины», – сказала Захарова. В марте возле мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста. В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой 21 мая 2021, 09:50

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Текст: Алина Назарова

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной». По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». В комментарии изданию Obozrevatel Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны. Как уточнил дизайнер Артем Климчук, он создал эту вышиванку на основе хранящихся в музеях экспонатов, но немного ее «осовременил». «Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке. ... Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», – объяснил Климчук изданию Vogue. Накануне Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором. В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской 21 мая 2021, 08:21

Фото: Jon Bower/Loop Images/UIG/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, в республике так же могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Нам их (американцев) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится к внутренней политике других государств». По мнению Фикса, Белый дом мог бы поучиться у Кремля. «США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», – подчеркнул он. Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины 20 мая 2021, 15:08 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2». «Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. Зеленский остерегся давать характеристику Путину 20 мая 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский не стал давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку не простит себе, если «неосторожными словами» будет увеличивать возможность эскалации. «У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине. Я думаю только про встречу в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция, если я теми или иными словами, мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». В то же время он заявил, что по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) ему необходимо вести прямо диалог с российским лидером. «Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», – сказал Зеленский, передает ТАСС. Он также выступил за привлечение США к переговорам о Донбассе, при этом указав, что формат дискуссии пока не определен. «Кроме прямого разговора с президентом Российской Федерации (по вопросу Донбасса), я вижу формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате – пока не готов говорить», – заявил он. Ранее Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с Москвой по вопросу организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В апреле Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. «Антонов» выкатил первый фюзеляж Ан-178 для нужд ВС Украины 20 мая 2021, 14:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый фюзеляж самолета Ан-178 для нужд Воздушных сил ВС Украины продемонстрировали на госпредприятии «Антонов», первое воздушное судно планируют передать украинским военным весной 2023 года, сообщил вице-премьер, министр стратегических отраслей промышленности страны Олег Уруский. «Сегодня, 20 мая, на ГП «Антонов» состоялась официальная церемония выкатки первого фюзеляжа Ан-178-100Р для нужд Воздушных сил ВСУ. Конечно, впереди еще много работы – интеграция комплектующих, требующих импортозамещения, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан», – передает РИА «Новости» сообщение Уруского. Он также добавил, что первый самолет планируют передать украинским военным уже весной 2023 года. Уруский поблагодарил коллектив «Антонова» за упорную и самоотверженную работу, высокий профессионализм и стремление к новым свершениям и победам. Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией. В феврале новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов. В бундестаге указали на попытки посла Украины поссорить Россию и Германию 20 мая 2021, 15:02

Фото: facebook.com/UkrBotschaftBerlin

Текст: Анастасия Куликова

«Обвинения украинского посла Андрея Мельника из-за призыва левых заключить новый договор о дружбе с Россией сравним с лаем Моськи на слона», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя угрозы посла Киева в Берлине пересмотреть примирение Украины и Германии. «Украина никогда не станет членом НАТО. Она прекрасно понимает это, поэтому позволяет себе такие выходки, демонстрируя, как сильна Моська и как сильно она лает на слона. На самом деле Украина отрабатывает заокеанскую задачу по нагнетанию и дестабилизации отношений между Россией и Германией», – считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Политик вспомнил ранее сделанные украинским послом в Германии Андреем Мельником заявления, отметив, что в Берлине перестали воспринимать их серьезно. «Вообще к проекту «Украина», кроме президента США Джо Байдена, никто серьезно не относится. Да и американскому лидеру приходится воспринимать Киев таким образом лишь из-за политики и личного бизнеса», – указал Гердт. По мнению собеседника, «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны является вовсе не инициатива депутатов бундестага, о которой сказал Мельник, а марш в честь дивизии СС «Галичина», который проходил недавно в Киеве». «В чужом глазу соринку видим, а в своем – бревна не замечаем. Это про Украину, которая такие бревна нагородила, что нам и нашим политикам, возможно, стоит пересмотреть вопрос поддержки страны, которая пытается возродить то, от чего весь мир и Германия в том числе сильно пострадали», – подчеркнул Гердт. В четверг Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Накануне в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов. Ранее Мельник выражал свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в столице памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина решила запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до октября 21 мая 2021, 11:37

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг, собирается на период до 1 октября этого года запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора. Данный вопрос будет рассмотрен 26 мая. Документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года. «Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт», – сказано в проекте постановления. Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.