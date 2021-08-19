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В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Украине обвинили Меркель в воровстве газового транзита
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Украинский экономист Юрий Атаманюк выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» власти Украины, обеспечив интересы Германии поддержкой реализации проекта «Северный поток – 2».
«Германия – молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина 5 млрд [долларов] ежегодно, на Германию», – передает РИА «Новости» слова Атаманюка.
По мнению экономиста, именно от Германии, как основного газового хаба, теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европы. Кроме того, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.
При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул Атаманюк. По его словам, Меркель является патриотом, но исключительно немецкого народа.
«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <...> по классике вот полностью», – заявил он. В результате на Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Москву, после чего 22 августа прилетит в Киев.
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Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Украине заговорили о ракетах для «войны на чужой территории»
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Бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание «ракетного щита». «У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит мнение бывшего парламентария РИА «Новости».
Он добавил, что с противником «лучше всего воевать на его территории». «Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», – заключил экс-депутат в эфире «Укринформ».
В прошлую субботу на Украине опубликовали видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отмечал, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев говорил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
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Эксперт рассказал, как на Украине уничтожили советскую медицину
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«За 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила. Теперь в стране нет ни образования, ни здравоохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.
«Украинская медицина так или иначе создана советской властью. Она была выстроенная по знаменитой системе Семашко, названной в честь ее основателя. Эта модель здравоохранения действовала вплоть до 1991 года, а в некоторых республиках бывшего СССР и немного дольше. Также наш опыт использовался в ряде зарубежных стран, включая скандинавские», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«В основе этой системы была централизация управления и финансирования. Упор делался на профилактику болезней, защиту материнства и детства, и самое главное – гражданин не платил за медицинские услуги. После Великой Отечественной войны вся УССР, как и другие республики, к 1970 году была охвачена учреждениями здравоохранения с большим количеством медицинских работников. Многие болезни и инфекции были побеждены, включая оспу», – напомнил собеседник.
«Но появились другие проблемы. Увеличилась продолжительность жизни, а вместе с этим у пациентов добавились новые заболевания, требующие высококвалифицированной помощи. В вопросе оборудования и лекарств к началу перестройки СССР стал зависимым от стран Варшавского договора и уже не мог финансировать медицину должным образом», – добавил Лизан.
По словам эксперта, после 1991 года властям Украины не удалось решить подобные проблемы, более того – местные политики усугубили состояние дел в здравоохранении. «Формально медицина оставалась бесплатной, но на практике она становилась исключительно платной», – пояснил эксперт.
«Систему Семашко на Украине можно было спасти, если бы ее адекватно финансировали. Но политики пошли другим путем, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе добила систему здравоохранения.
Изменились подходы к закупке лекарств, денежные потоки ушли на Запад. При этом необходимые лекарства и вакцины поступают на Украину по остаточному принципу. В условиях пандемии украинская система просто легла», – констатировал Лизан.
«В довесок систему здравоохранения перевели на так называемый «семейный уровень». Теперь каждый гражданин прикреплен к семейному доктору и заключает с ним контракт. Услуги, не входящие в минимальный базовый перечень, оплачиваются отдельно и дополнительно. То есть семейный доктор – это такой терапевт, который проводит беглый осмотр, и если ему кажется, что ваши жалобы обоснованы – направит вас к другому специалисту, который также попросит денег за свои услуги», – добавил эксперт.
«Фактически за 30 лет «незалежності» на Украине произошел демонтаж бесплатной медицины. Каких-либо позитивных изменений в этой сфере не предвидится, потому что для этого нет ни политической воли, ни желания, ни понимания проблем, ни средств. Элиты не видят смысла вкладывать деньги в медицину, потому что любой молодой специалист мечтает уехать из страны. Поэтому сейчас в стране нет ни нормального образования, ни медицины», – резюмировал Лизан.
Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.
Кроме того, сообщалось о планах Польши продать Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности. Об этом заявил глава профильного ведомства Вальдемар Краска.
В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника.
При этом к 30-летию независимости в офисе президента Владимира Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции.
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Киев ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», – говорится в тексте указа, передает РИА «Новости».
Согласно указу, кабмину Украины поручается принять ряд мер в течение шести месяцев, в частности, провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, с определением владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров (при наличии), целевого назначения и формы собственности и организовать работы по прекращению их права постоянного пользования земельными участками.
Кроме того, кабмину поручается обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.
Помимо этого, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» (прилагается, тайно)», – говорится в тексте.
Подробности решения не публикуются.
Уточняется, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО.
Зеленский заявил о планах построить большой военно-морской флот до 2035 года
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Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы над этим работаем. Есть задача до 2035 года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача – построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы – мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах.
«Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Все это обязательно будет. То же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске», – сказал президент.
Также Зеленский добавил, что в этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина разучилась строить военные корабли.
Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане
Находившиеся в Афганистане украинские наемники выполняли самую тяжелую работу и получали за это вдвое меньше западных специалистов, рассказал один из украинцев.
«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», – рассказал порталу «Страна» один из наемников, воевавших в Афганистане.
Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в районах, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. «Смертность на таких заданиях повышенная», – отметил собеседник.
Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тыс. долларов, украинцы – от 5 до 10 тысяч. Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.
Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным
Единственный путь к освобождению украинских заключенных в России лежит через переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время Крымской платформы», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
По его словам, вопрос заключенных он поднимает со «всеми лидерами в любом формате встреч». «Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России. Мы, наоборот, – объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен, включая крымчан», – заявил Зеленский.
Также он призвал всех лидеров стран, которые поддерживают Киев в вопросе Крыма, активно работать и «давить» на Россию. «Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан», – сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
Стало известно о желании Зеленского уволить Кличко с поста главы горадминистрации Киева
Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, сообщили украинские СМИ.
По данным издания «Вести», глава фракции «Голос» в Раде Ярослав Железняк сообщил, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В случае отставки с должности главы городской госадминистрации Кличко сохранит за собой выборную должность мэра Киева, но его возможности для управления столицей Украины значительно сузятся.
Отмечается, что повод для увольнения дал сам Кличко, который в понедельник заявил, что его хотят заменить на «залетного ставленника». Мэр Киева расценил расследование предполагаемых злоупотреблений в Киевской горадминистрации и на коммунальных предприятиях, которую проводят правоохранительные органы Украины, как подготовку оснований для его отставки.
«Тот сценарий, который сейчас отрабатывают на столичной власти – опасный прецедент для всей страны. Массовые обыски, которые парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением, политически мотивированным давлением на власть Киева», – заявил Кличко.
Мэр Киева добавил, что эти действия направлены на дискредитацию столичной власти, а также создание препятствий для осуществления важных для города и киевлян проектов. «И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию и создать обоснования для того, чтобы вопреки конституции назначить главой Киевской городской государственной администрации залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», – заявил он.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины.
Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
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«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.
«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.
Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
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На Украине назвали сооснователей «Крымской платформы»
В качестве основателей «Крымской платформы», которая откроется 23 августа, готовы присоединиться 44 страны и международные организации, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня я объявляю участников саммита «Крымской платформы». Это 44 страны и международные организации. Вместе с Украиной 45 участников», – цитирует ТАСС Кулебу.
Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Кличко: Власти «дали задание» правоохранителям испортить мою репутацию
Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко заявил, что власти Украины «дали задание» правоохранителям испортить ему репутацию.
«Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: «Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли». А они говорят: «Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать». Дается задание. У нас много примеров. И мы боролись против того, чтоб в одном городе принималось решение – кто виноват, а кто нет. Чтоб не давалось задание – кого наказывать, а кого нет… Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», – заявил он в эфире «Украинского радио», передает РИА «Новости»
При этом Кличко подчеркнул, что работает для своего города.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины.
В детском лагере в Одессе коронавирусом заболели 50 детей
В детском оздоровительном центре «Молодая гвардия» в Одессе коронавирус обнаружили у 50 детей и трех воспитателей, сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
«По состоянию на 18 августа инфицированы коронавирусом 50 детей и три воспитателя. Большинство переносят заболевание в легкой форме или в состоянии средней тяжести, четырех детей госпитализировали в третью детскую больницу, поскольку они находятся в группе риска из-за других заболеваний», – передает его слова агентство «Укринформ».
Пробы более чем 30 детей с положительным тестом на COVID-19 направлены в киевскую референс-лабораторию на исследование инфицирования этих больных штаммом «дельта».
Ранее было возбуждено уголовное дело после вспышки коронавируса в тувинском детском лагере «Байлак».
В Луганской области женщина получила ранения во время обстрела
В результате обстрела в населенном пункте Золотое-4 на подконтрольной Киеву территории Луганской области женщина получила ранения, заявил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.
«Ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу», – цитирует РИА «Новости» Гайдая.
По его словам, во вторник вечером со стороны неподконтрольного Киеву Золотого-5 были обстреляны позиции украинских военных из минометов и противотанковых гранатометов.
Отмечается, что в результате обстрела жительница Золотого-4 «получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы».
Ранее специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса.
Мужчину с татуировкой Зеленского на ноге высмеяли на Украине
Украинские интернет-пользователи со смехом отреагировали на фотографию мужчины, сделавшего на ноге татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.
В комментариях к публикации в Facebook украинцы высмеяли парня, назвав его фанатом главы государства.
«Это калеки! Они даже кожу свою посвятили», – написал Yuriy Dobush.
Один из комментаторов добавил, что на другой ноге должен быть изображен Порошенко. Другой пользователь предположил, что «скоро таких бить будут». Еще один из них подчеркнул, что «на ноге Зеленскому и место».
«Через пару лет она сползет до пятки», – отметил Владимир Нечипась.
Один из комментаторов пошутил, что это не татуировка, а лишай.
В июне Зеленского высмеяли за то, что он пригласил представителей СМИ отдохнуть на природе и пожарить шашлыки по случаю Дня журналиста в стране.