Новый план Украины по возвращению Крыма, озвученный главой МИД страны Дмитрием Кулебой, является «геополитической несуразностью», заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

Гридчина заявила, что «смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».

На ее взгляд, это «геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция».

Она также указала, что Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу.

«Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе «Кривое зеркало» они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским», – заключила Гридчина.

Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете».

По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров войдет в состав Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.