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В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова
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Новый план Украины по возвращению Крыма, озвученный главой МИД страны Дмитрием Кулебой, является «геополитической несуразностью», заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
Гридчина заявила, что «смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
На ее взгляд, это «геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция».
Она также указала, что Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу.
«Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе «Кривое зеркало» они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским», – заключила Гридчина.
Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете».
По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене
Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.
«Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.
«Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.
Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».
«Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.
По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Украина попросила больше денег от МВФ
Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.
«По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.
По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»
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Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.
По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – заявила Скабеева в Telegram.
Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.
Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.
«А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – заявила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».
Что делать проживающим на Украине русским?
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
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Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости».
«Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр.
Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право.
«Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он.
Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.
В результате подтоплений в Крыму погибли два человека
В результате подтоплений в Крыму пострадали более 4 тыс. человек, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести», – написал он во «ВКонтакте».
По его словам, на момент чрезвычайной ситуации в девяти пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей.
Ранее в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив».
Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район.
Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой
Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото, и не следит за контекстом политических событий в России.
«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк изданию «Страна».
По его словам, каждый украинский спортсмен является патриотом, который тяжело завоевывает медали для страны. «У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – добавил он.
Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше
Информация о том, что гражданин Украины избит в городе Влоцлавек из-за национальной неприязни, проверяется, сообщило украинское посольство в Польше.
«Украинская правда» со ссылкой на Dzien Dobry Wloclawek сообщила, что на украинца напали семь человек, в потерпевшего бросали бутылки. Издание не уточняет мотивов нападавших. Посольство совместно с консульством в Гданьске начали проверку сообщений СМИ о конфликте, «основой которого может быть национальная неприязнь».
Украинская сторона ждет «ответа местных компетентных органов». Посольство заявило, что «считает недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку», передает РИА «Новости».
Напомним, в Верховной раде заявляли, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше. Так, в городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины, официально работавших в Польше, избили за речь на родном языке.
На Украине остались довольны реакцией Лаврова на «Крымскую платформу»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен «нервной реакцией» России, в частности главы МИД Сергея Лаврова, на саммит «Крымская платформа».
Кулеба напомнил, что накануне Лавров посетил Крым и сделал ряд гневных, по оценке представителя Киева, заявлений о «Крымской платформе», передает РИА «Новости».
«Назвал ее шабашем, сборищем. Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией», – сказал он.
Также Кулеба добавил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы». По его словам, МИД Украины в пятницу запустил официальный сайт «Крымской платформы» и пообещал, что у него будут появляться версии на разных языках.
Ранее Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины. Он назвал саммит «шабашем».
Вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев
Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».
Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.
«Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие», – заключил он.
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.
Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».
«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.
На Украине назвали условие уничтожения страны
Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО.
Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».
Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора
Украинская сторона получила ноту протеста от грузинского посольства из-за того, что одна из туристических компаний страны проводит туры в Абхазию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию», – заявил Николенко «РБК-Украина».
Он добавил, что Украина «сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий», потому украинский МИД считает такую деятельность «абсолютно неприемлемой».
Пресс-секретарь отметил, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы.
На Крымском мосту открыли движение после ДТП
Частичное ограничение движения, введенное на Крымском мосту в связи с ДТП, снято, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
«В 14.40 на 158-м километре трассы А-290 открыто движение автотранспорта и осуществляется по двум полосам», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
ДТП произошло на Крымского моста в направлении Новороссийска, движение транспорта производилось по одной полосе. Продолжительность ограничений составила четыре часа.
Ранее в Симферополе в результате ДТП с участием скорой помощи пострадали четыре человека.