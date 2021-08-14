В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова

Взгляд
14 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:03  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
Перейти в раздел…

Что заставляет россиян быть патриотами

Поводом для гордости за Россию стали успехи наших спортсменов на токийской Олимпиаде Виталий Тимкив/РИА Новости
Судя по опросам, у россиян в последнее время появилось достаточно новых причин быть патриотами. Свежий повод – победы наших олимпийцев в Токио, что вызвало чувство гордости за страну более чем у 70% сограждан, говорят социологи. Причем запрос общества на самоуважение растет – и политики обязаны на него ответить. Как «фактор гордости» скажется на сентябрьских выборах и президентской кампании – 2024?  Подробности...
Перейти в раздел…

Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

Америка очень хочет снова на Луну, но пока не может nasa.gov
Через пятьдесят лет после триумфальных полетов американцев на Луну выяснилось, что США не в состоянии повторить это достижение. Новая американская лунная программа столкнулась с целым рядом колоссальных технических трудностей. Оказалось, что за несколько десятилетий США растеряли специалистов и знания, позволившие им выиграть космическую гонку с СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Когда России станут безразличны соседи

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Мы привыкли думать, что для России главное – это чтобы у соседей все было тихо и мирно, а новости приходили только хорошие. Но это точка зрения может оказаться устаревшей. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана
    Британия раскритиковала отказ России продлевать визу журналистки Би-би-си В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников» На Украине назвали условие уничтожения страны Российский актер получил международный приз кинокритиков
    Грузинский «Альянс патриотов» обрадовался ответу Москвы Власти США пожаловались на «российскую дезинформацию» о COVID-19 НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше
    В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии

    Главная тема


    Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

    внутренние дела


    Посол осудил попытку обвинить Россию «во всех бедах Америки»

    конфликт в Киеве


    Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»

    похороны правозащитника


    Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию

    Видео

    гиперзвуковое оружие


    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    рост цен


    Почему в России возник дефицит бензина

    утрата технологий


    США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    наступающая реальность


    Тимофей Бордачёв: Когда России станут безразличны соседи

    волна языка


    Герман Садулаев: Русофобию надо пресекать яростно и жестко

    бремя белого


    Борис Толчинский: Как начались 500 лет западного господства

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    В Крыму сочли «несуразностью» новый план Киева по возвращению полуострова

    14 августа 2021, 10:46

    Текст: Наталья Ануфриева

    Новый план Украины по возвращению Крыма, озвученный главой МИД страны Дмитрием Кулебой, является «геополитической несуразностью», заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

    Гридчина заявила, что «смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».

    На ее взгляд, это «геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция».

    Она также указала, что Кулеба пытается цитировать слова великих политических деятелей, даже не понимая истинного значения, вложенного в эту фразу.

    «Как показывает опыт, век шута недолговечен. Поэтому каждый новый министр иностранных дел Украины на этом посту пытается за короткий срок построить свою юмористическую карьеру. В программе «Кривое зеркало» они были бы великолепны и находились бы на своем месте, но а сейчас со всем миром давайте наблюдать за ними и смеяться. А Крым был, есть и будет российским», – заключила Гридчина.

    Ранее Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете».

    По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров войдет в состав Украины.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
       13 августа 2021, 18:39
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.

    По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».

    «Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.

    Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.

    Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.

    До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.

    Коментарии (80)
    Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене

    13 августа 2021, 12:28

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.

    «Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.

    «Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.

    Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».

    «Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.

    По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.

    Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

    Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.

    Коментарии (123)
    Украина попросила больше денег от МВФ
       13 августа 2021, 19:11
    Фото: Ivan Damanik/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.

    «По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.

    По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.

    В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.

    Коментарии (66)
    Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»
       14 августа 2021, 07:31
    Фото: Россия 1/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.

    По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – заявила Скабеева в Telegram.

    Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.

    Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.

    «А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – заявила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».

    Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.

    По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».

    На ваш взгляд

     
    Что делать проживающим на Украине русским?


    Обсуждение:  34 комментария

    Коментарии (26)
    Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности

    13 августа 2021, 15:30

    Текст: Евгения Шестак

    Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.

    «Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску. 

    Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.

    Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. 

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    Коментарии (49)
    Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
       13 августа 2021, 13:14
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости».

    «Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр.

    Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право.

    «Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он.

    Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

    Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму.

    Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.

    Коментарии (24)
    В результате подтоплений в Крыму погибли два человека

    13 августа 2021, 11:58

    Текст: Евгения Шестак

    В результате подтоплений в Крыму пострадали более 4 тыс. человек, из них двое погибли, один пропал без вести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести», – написал он во «ВКонтакте»

    По его словам, на момент чрезвычайной ситуации в девяти пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей. 

    Ранее в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». 

    Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район.

    Коментарии (0)
    Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой

    13 августа 2021, 16:00

    Текст: Евгения Шестак

    Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото, и не следит за контекстом политических событий в России.

    «Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк изданию «Страна»

    По его словам, каждый украинский спортсмен является патриотом, который тяжело завоевывает медали для страны. «У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – добавил он.

    Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.

    Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.

    Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.

    Коментарии (15)
    Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше

    14 августа 2021, 06:32

    Текст: Антон Антонов

    Информация о том, что гражданин Украины избит в городе Влоцлавек из-за национальной неприязни, проверяется, сообщило украинское посольство в Польше.

    «Украинская правда» со ссылкой на Dzien Dobry Wloclawek сообщила, что на украинца напали семь человек, в потерпевшего бросали бутылки. Издание не уточняет мотивов нападавших. Посольство совместно с консульством в Гданьске начали проверку сообщений СМИ о конфликте, «основой которого может быть национальная неприязнь».

    Украинская сторона ждет «ответа местных компетентных органов». Посольство заявило, что «считает недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Верховной раде заявляли, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше. Так, в городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины, официально работавших в Польше, избили за речь на родном языке.

    Коментарии (26)
    На Украине остались довольны реакцией Лаврова на «Крымскую платформу»

    13 августа 2021, 15:23

    Текст: Евгения Шестак

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен «нервной реакцией» России, в частности главы МИД Сергея Лаврова, на саммит «Крымская платформа».

    Кулеба напомнил, что накануне Лавров посетил Крым и сделал ряд гневных, по оценке представителя Киева, заявлений о «Крымской платформе», передает РИА «Новости»

    «Назвал ее шабашем, сборищем. Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией», – сказал он. 

    Также Кулеба добавил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы». По его словам, МИД Украины в пятницу запустил официальный сайт «Крымской платформы» и пообещал, что у него будут появляться версии на разных языках.

    Ранее Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины. Он назвал саммит «шабашем». 

    Вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями.

    Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.

    Коментарии (21)
    Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев

    13 августа 2021, 20:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».

    Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.

    «Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие», – заключил он.

    Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.

    Коментарии (18)
    На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева

    14 августа 2021, 10:06

    Текст: Наталья Ануфриева

    Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.

    Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.

    Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».

    «Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.

    Коментарии (5)
    На Украине назвали условие уничтожения страны

    14 августа 2021, 09:48

    Текст: Наталья Ануфриева

    Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

    Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО.

    Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».

    Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

    Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

    Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (19)
    Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора

    13 августа 2021, 17:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона получила ноту протеста от грузинского посольства из-за того, что одна из туристических компаний страны проводит туры в Абхазию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

    «МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию», – заявил Николенко «РБК-Украина».

    Он добавил, что Украина «сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий», потому украинский МИД считает такую деятельность «абсолютно неприемлемой».

    Пресс-секретарь отметил, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы.

    Коментарии (2)
    На Крымском мосту открыли движение после ДТП

    13 августа 2021, 16:12

    Текст: Евгения Шестак

    Частичное ограничение движения, введенное на Крымском мосту в связи с ДТП, снято, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

    «В 14.40 на 158-м километре трассы А-290 открыто движение автотранспорта и осуществляется по двум полосам», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости»

    ДТП произошло на Крымского моста в направлении Новороссийска, движение транспорта производилось по одной полосе. Продолжительность ограничений составила четыре часа.

    Ранее в Симферополе в результате ДТП с участием скорой помощи пострадали четыре человека. 

    Коментарии (3)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •