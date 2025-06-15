Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших

Военный эксперт Дандыкин заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что киевские власти начали забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, является для них вынужденной мерой, потому что уже пошла волна недовольства со стороны Европы и других спонсоров Украины. Ведь на Западе тоже понимали, что после отказа принимать тела начала складываться ненормальная ситуация. Так что происходящее сейчас, – это во многом заслуга наших информационных усилий», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, дальнейший отказ киевских властей принимать тела создал бы еще больше проблем с набором призывников, которых уже сейчас приходится буквально отлавливать на улицах. Собеседник напомнил, что за каждого погибшего киевские власти, согласно законодательству, должны будут заплатить родственникам бойцов. По предварительным подсчетам, возврат 6 тыс. тел погибших в бою военных обернется для украинского бюджета выплатами десятков миллиардов гривен.

Эксперт пояснил также, почему Украина после стамбульских договоренностей вернула России пока только 27 тел. «В отличие от них мы забираем своих, а они оставляли, особенно на курской земле, где все заминировано. В России святое отношение к погибшим, эвакуируем тела с поля боя даже под огнем противника. Поэтому я не думаю, что Украине выгодно удерживать тела наших бойцов. Все заявления той стороны о том, что они «перебили немереное количество российских бойцов» – абсолютная ложь. Потери разнятся в разы», – подчеркнул спикер напомнив, что неравные обмены телами происходили и ранее.

Дандыкин приветствовал тот факт, что в субботу из украинского плена вернулась еще одна группа российских военнослужащих, а взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Также в рамках стамбульских договоренностей теперь идут бессрочные санитарные обмены – стороны передают раненых.

«То, что происходят такие обмены, это правильно. У нас гораздо больше украинских военнопленных. Многие уже осуждены за преступления, свершенные с 2022 года», – отметил спикер.

В субботу Россия передала Киеву еще 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ, при этом со стороны Украины не было ни одного тела. Кроме того, источник в переговорной группе сообщил, что в настоящее время Москва и Киев осуществляют паритетный обмен военнопленными в рабочем порядке.

В пятницу российская сторона осуществила передачу второй партии – 1,2 тыс. тел – погибших украинских военных. Украина не отдала ни одного тела в рамках обмена.

Первый обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, произошел в минувшую среду. Москва передала украинской стороне первые 1212 тел, а взамен получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России. Изначально планировалось, что обмен состоится в конце прошлой недели, но украинская сторона несколько дней отказывалась принимать тела. В рамках этих договоренностей Россия планирует передать Украине более 6 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ.

Глава российской делегации в Турции Владимир Мединский говорил о том, что Киев не принимал тела, поскольку не желал признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.