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Силами ПВО над регионами России уничтожены 125 БПЛА в ночь на пятницу
Минобороны: Средства ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над Россией
Минобороны сообщило о 125 нейтрализованных над восемью регионами России украинских дронах с вечера четверга до 5.25 утра пятницы.
«В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Там уточили, что 70 дронов были уничтожены над территорией Республики Крым, 15 БПЛА - над Орловской областью, по 11 беспилотников сбили над Курской и Саратовской областями, 9 БПЛА нейтрализованы на Белгородской областью, 7 беспилотников – над акваторией Черного моря и по 1 дрону сбито над Брянской и Воронежской областями.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.