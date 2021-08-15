Британия решила срочно эвакуировать посла из Афганистана

Посол Британии в Кабуле Лори Бристоу к вечеру 16 августа будет экстренно эвакуирован из Афганистана в связи с ухудшающейся обстановкой в стране на фоне продвижения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) к столице республики, сообщили источники The Sunday Telegraph.

По имеющимся у источников издания сведениям, изначально предполагалось, что британское посольство в Афганистане в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за опасений о возможном взятии талибами воздушной гавани афганской столицы соответствующие планы были пересмотрены. Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в Афганистане сократилось с 500 человек до «нескольких десятков», включая Бристоу, который только в июне вручил верительные грамоты президенту республики Ашрафу Гани, передает ТАСС.

Министр обороны Британии Бен Уоллес, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что «наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне и продвижением талибов – болезненный опыт для всех». При этом он подчеркнул, что после заявления американского руководства о выводе войск из Афганистана Лондон «не мог действовать в одиночку».

«Односторонние силы очень скоро стали бы рассматриваться как оккупационные вне зависимости от того, насколько могущественна страна, которая посылает их. История показывает нам, что происходит с ними в таких случаях в Афганистане», – заявил глава британского оборонного ведомства в опубликованной изданием статье.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что в ближайшие несколько дней Лондон эвакуирует из Афганистана большую часть сотрудников британского посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для подготовки эвакуации в Афганистан временно перебросили 600 британских военнослужащих.

Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.

В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.

О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также: Чехия, Испания, Норвегия, Дания. Кроме того, Британия и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили «репатриационные полеты».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.