Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле

Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона

«То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для эвакуации своего персонала – это такое же позорное бегство, которое США испытали в 1975 году во Вьетнаме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон сообщил об отправке в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации своего посольства из Афганистана.

«Стоит учесть, что выводом воинского контингента из Афганистана занималось министерство обороны. Пентагон настоял на том, чтобы войска, побросав оружие и технику, быстро вышли из страны. У Госдепа были свои планы на сотрудников посольства в Кабуле. Они собирались вывести их позже или, в случае спокойного развития ситуации, вообще не выводить. Но поскольку события в Афганистане развиваются быстро, Госдеп свою позицию изменил и призвал военных помочь с эвакуацией», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«При этом США прекрасно понимали, что их уход из Афганистана приведет к обвальному падению сил безопасности, которые они создавали за миллиарды долларов. Мне кажется, к такой ситуации привела несогласованность между ведомствами, каждое из которых решало собственные задачи. Такое часто бывает в США, несмотря на предостережения разведок», – отметил политолог.

«Но запрещенный в России «Талибан» вряд ли пойдет с боем на охраняемый американцами аэропорт Кабула. Уверен, для эвакуации сотрудников посольства Штаты перебросят квалифицированных военных с хорошим техническим оснащением. Наверное, у них будет и поддержка с воздуха, и артиллерия, и разведка. В таких условиях талибы не будут наступать, потому что овчинка не стоит выделки. Но если они все-таки пойдут в атаку – бойня будет большая», – подчеркнул эксперт.

«При этом части правительственных сил не станут помогать американцам. Они разбегутся. В Афганистане нет регулярной армии, которая из-за мощного наступления танковых клиньев сдает города. Все происходит иначе: когда подходит толпа талибов, одни разбегаются, а другие прикрывают свои пожитки и заключают с талибами сделки. В это же время мирные жители просто остаются на месте и ждут, когда власть переменится», – указал Дробницкий.

«Впрочем, среди тех, кому американцы пообещают эвакуацию, и тех, кому грозят репрессии, наверняка могут найтись те, кто согласится пострелять в талибов», – допустил американист.

«Саму же эвакуацию можно сравнивать с операцией «Порывистый ветер», когда Вашингтон в 1975 году эвакуировал американских граждан из Сайгона во время вьетнамской войны. То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для охраны наиболее важных пунктов при эвакуации своего персонала – это такое же поражение и позорное бегство. Конечно, специалисты по военной истории могут найти множество различий, но администрация Байдена не сможет избежать таких сравнений», – резюмировал Дробницкий.

Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток.

Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

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