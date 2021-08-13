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13 августа, пятница | Последнее обновление — 18:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Норвегия объявила о закрытии посольства в Кабуле
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Норвегия объявила о закрытии посольства в Кабуле
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Посольство Норвегии в афганской столице будет закрыто, заявила министр иностранных дел страны Ине Мари Эриксен Серейде.
Посольство в Кабуле закроют на неопределенный срок, сказала глава норвежского МИД, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия намерена сократить число сотрудников своего посольства в этой стране.
Немецкое правительство решило сократить штат посольства до «абсолютного минимума», цитирует Мааса РИА «Новости».
Ранее в пятницу Дания объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства.
До этого сообщалось, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.
В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.
США отправят в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства
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В ближайшие дни в Кабул прибудет около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Кроме того, Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.
Кирби сообщил, что у США «более 650 военных в Кабуле», еще 3 тыс. «к ним присоединятся». США направят в Кабул два батальона морпехов и батальон из состава сухопутных сил. Ожидается, что это будет «очень временная миссия для очень конкретной цели». При этом она увеличит американское военное присутствие до уровней, превышающих численность контингента США на момент объявления о завершении операции в Афганистане.
Кроме того, в Кувейт прибудет бригадная тактическая группа, которая обычно насчитывает 4 тыс. человек. Еще 1 тыс. человек из состава ВВС – «инженеры, медицинский персонал, военная полиция и так далее» – будет в Катаре содействовать вывозу афганских переводчиков, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что военных в Кабул направят «с одной и только одной целью – помочь сокращению гражданского присутствия» США в Афганистане. Он призвал не рассматривать переброску контингента как продолжение военной миссии.
Кирби заявил, что после завершения миссии по сокращению дипперсонала в Кабуле «менее тысячи американских солдат останутся на земле, чтобы поддержать дипломатическое присутствие». Кирби также сказал, что «это не миссия НАТО», но американский контингент готов оказать помощь союзникам, если те решат вывозить свой гражданский персонал из Афганистана.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что «утвердил развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи гражданам Великобритании при выезде из страны и поддержки переселения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе» с британцами. Развертывание дополнительных сил он объяснил «ростом насилия и быстрым ухудшением ситуации с безопасностью» в Афганистане.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и проинформировали его о выводе гражданских работников США из Кабула, а также вновь подтвердили приверженность мирному урегулированию, сообщил госдепартамент.
Напомним, посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. Госдеп сообщил об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле. Разведка США предсказала захват Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) уже через месяц.
Кабул попросил Россию о поставках ударных вертолетов
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Афганистан обратился к Москве по вопросу поставок ударных вертолетов, однако предметные переговоры пока не ведутся, заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Кабулов завил, что «было обращение, обращение изучается», но переговоры пока не ведутся, передает РИА «Новости».
Он также считает, что взятие Кандагара талибами не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана. Мирные переговоры в Афганистане «будут так или иначе», поскольку «талибы (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) не в состоянии и не взяли пока Кабул». Возможность эвакуации российского посольства не рассматривается.
Кабулов также заявил, что Кандагар взят талибами «не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Талибы захватили третий по величине афганский город Герат
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Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили, сообщает AFP.
«Нам пришлось покинуть город во избежание дальнейших разрушений», – заявил источник агентства, передает РИА «Новости».
Захват города подтвердил представитель талибов Кари Юсуфа Ахмади в своем Twitter. В сообщении говорится, что Герат «был также захвачен». Здания в провинции, включая штаб полиции, перешли под контроль талибов, а правительственные силы «сложили свое оружие».
Ранее талибы захватили штаб полиции Герата.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. До этого сообщалось, что талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы обесточили Кабул
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Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести.
Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости».
«Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он.
По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения.
«Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea.
Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить».
«Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана.
Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения.
Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои.
Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается».
«Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он.
В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного.
В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона
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«То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для эвакуации своего персонала – это такое же позорное бегство, которое США испытали в 1975 году во Вьетнаме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон сообщил об отправке в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации своего посольства из Афганистана.
«Стоит учесть, что выводом воинского контингента из Афганистана занималось министерство обороны. Пентагон настоял на том, чтобы войска, побросав оружие и технику, быстро вышли из страны. У Госдепа были свои планы на сотрудников посольства в Кабуле. Они собирались вывести их позже или, в случае спокойного развития ситуации, вообще не выводить. Но поскольку события в Афганистане развиваются быстро, Госдеп свою позицию изменил и призвал военных помочь с эвакуацией», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«При этом США прекрасно понимали, что их уход из Афганистана приведет к обвальному падению сил безопасности, которые они создавали за миллиарды долларов. Мне кажется, к такой ситуации привела несогласованность между ведомствами, каждое из которых решало собственные задачи. Такое часто бывает в США, несмотря на предостережения разведок», – отметил политолог.
«Но запрещенный в России «Талибан» вряд ли пойдет с боем на охраняемый американцами аэропорт Кабула. Уверен, для эвакуации сотрудников посольства Штаты перебросят квалифицированных военных с хорошим техническим оснащением. Наверное, у них будет и поддержка с воздуха, и артиллерия, и разведка. В таких условиях талибы не будут наступать, потому что овчинка не стоит выделки. Но если они все-таки пойдут в атаку – бойня будет большая», – подчеркнул эксперт.
«При этом части правительственных сил не станут помогать американцам. Они разбегутся. В Афганистане нет регулярной армии, которая из-за мощного наступления танковых клиньев сдает города. Все происходит иначе: когда подходит толпа талибов, одни разбегаются, а другие прикрывают свои пожитки и заключают с талибами сделки. В это же время мирные жители просто остаются на месте и ждут, когда власть переменится», – указал Дробницкий.
«Впрочем, среди тех, кому американцы пообещают эвакуацию, и тех, кому грозят репрессии, наверняка могут найтись те, кто согласится пострелять в талибов», – допустил американист.
«Саму же эвакуацию можно сравнивать с операцией «Порывистый ветер», когда Вашингтон в 1975 году эвакуировал американских граждан из Сайгона во время вьетнамской войны. То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для охраны наиболее важных пунктов при эвакуации своего персонала – это такое же поражение и позорное бегство. Конечно, специалисты по военной истории могут найти множество различий, но администрация Байдена не сможет избежать таких сравнений», – резюмировал Дробницкий.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы заявили о взятии столицы провинции Бадгис
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о захвате еще одного административного центра – города Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис, большинство солдат правительственных войск сдались.
«Этим вечером (город) Калайи-Нау, столица провинции Бадгис... был захвачен», – сообщил в Twitter представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает РИА «Новости».
По его словам, многие солдаты сдались, в руки талибов попало большое количество оружия, боеприпасов и транспортных средств.
Между тем стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле. Ранее талибы захватили третий по величине город в Афганистане Герат.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
США предсказали захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы захватили центр самой крупной провинции Афганистана
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Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил источник в афганских службах безопасности.
По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
В свою очередь официальный представитель «Талибана» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил в соцсетях, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.
«Лашкаргах был эвакуирован. Была достигнута договоренность о 48-часовом прекращении огня, чтобы эвакуировать армию и чиновников», – сообщил источник РИА «Новости».
По заявлению талибов, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, некоторые погибли.
Гильменд – это самая крупная по площади провинция Афганистана, она расположена на юге страны – границе с Пакистаном, на востоке граничит с провинцией Кандагар. Ранее Гильменд считалась одним из главных оплотов «Талибана».
Напомним, от авиаударов США в Лашкаргахе были разрушены школа и государственная больница, погибли 20 человек из числа мирного населения. В районах города скрывались талибы. СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики B-52 для борьбы с боевиками в Афганистан, талибы понесли серьезные потери после авиаударов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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Местные власти подтвердили захват талибами Кандагара
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) захватили Кандагар, сообщили местные власти.
Власти подтвердили, что город был захвачен в четверг вечером. Чиновники и их окружение, предположительно, бежали в аэропорт, чтобы покинуть город, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, прежде о захвате города сообщали сами талибы. Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году. Город сдал мулла Накибулла без боя. Кандагар был фактической столицей Исламского Эмирата Афганистан — шариатского государства, существовавшего с 1996 по 2001 год.
Госдеп подтвердил эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле
В Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон сокращает дипломатический персонал из Афганистана и временно перебрасывает дополнительные войска в страну для обеспечения эвакуации в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности ... Для содействия сокращению министерство обороны временно разместит дополнительные силы в (кабульском) международном аэропорту имени Хамида Карзая», – сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, его слова приводит РИА «Новости».
По его словам, планы эвакуации обсудили в четверг с афганским руководством госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Госдеп вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
Разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Сбежавший от талибов летчик Шарпатов рассказал об их планах присоединить бывшие республики СССР
Побывавший в плену у движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Герой России командир Ил-76 Владимир Шарпатов заявил, что текущая ситуация в Афганистане представляет реальную опасность России.
«То, что происходит в Афганистане, меня очень волнует, и я постоянно слежу, с самого первого дня, как на свободе оказался. Особенно в последнее время, когда американцы там хозяйничали. Сейчас мне мои друзья присылают из интернета эпизоды, как талибы начинают по-новой хозяйничать там», – заявил Шарпатов РИА «Новости».
Он пояснил, что ему тяжело смотреть видеозаписи, где талибы жестоко себя ведут в отношении противников и местного населения. «Я после этого ночами не сплю», – признался герой.
Пилот отметил, талибы рассказывали о своих планах, когда он был у них в плену.
«Они говорили: «К нам присоединятся наши бывшие азиатские республики». А я говорю: «Ну, не все же с вами согласятся». «А мы их заставим, они никуда не денутся», – сказал Шарпатов.
Герой отметил, что сообщал об этом после плена спецслужбам, те заверяли, что в курсе, но их «не слышат».
«Это реальная угроза нашему государству», – подчеркнул Шарпатов.
Ил-76 авиакомпании «Аэростан» под управлением Шарпатова захватили в Кандагаре в августе 1995 года. Борт летел из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан).
Экипаж состоял из семи человек под руководством Шарпатова. В небе над Афганистаном борт перехватил талибский истребитель МиГ-21, он принудил совершить посадку в районе Кандагара.
Всех членов экипажа арестовали, они 378 дней находились в плену в очень тяжелых условиях, мучались от жары, нехватки воды и плохой пищи. В августе 1996 года они смогли завести Ил-76 в ходе техобслуживания и поднять его в воздух.
Самолет приземлился в ОАЭ, после чего был доставлен на родину.
В августе указом президента России за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена в Афганистане, командиру Владимиру Шарпатову присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль «Золотая Звезда».
В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.
В пятницу же талибы подобрались на расстояние в 50 километров к афганской столице – Кабулу, они обесточили город.
Стало известно о планах США эвакуировать сотрудников посольства в Кабуле
Ожидается, что Госдепартамент США вскоре объявит об эвакуации «значительного числа» сотрудников американского посольства в Кабуле в связи с наступлением боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), сообщило агентство Reuters.
Источник из числа официальных лиц уточнил, что эвакуацию будут помогать проводить военные. американские военные. В район Кабула будут направлены дополнительные силы, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что талибы захватили третий по величине афганский город Герат. До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар.
Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Также движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
ООН начал передислокацию персонала в Афганистане из-за боев
ООН хочет сохранить присутствие в Афганистане, но проводит передислокацию сотрудников в ряде районов страны из-за продолжающихся боев, сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
«В отдельных районах имеет место передислокация персонала, и я очень стараюсь получить более четкую картину, где мы еще остаемся... Наш персонал, гуманитарные работники полны решимости оставаться и поддерживать народ Афганистана, но очевидно, что нам тоже приходится брать в расчет очень сложную ситуацию с безопасностью», – пояснил Дюжаррик, передает РИА «Новости».
По его словам, международный персонал ООН в Афганистане насчитывает 720 человек, из которых 300 работают непосредственно в стране, а остальные трудятся дистанционно, в том числе из-за коронавирусной угрозы. В миссиях ООН также трудятся 3,4 тыс. местных жителей, добавил он.
Ранее участники движения «Талибан» захватили третий по величине город в Афганистане Герат, правительственные силы отступили. Кроме того, талибы захватили штаб полиции Герата.
До этого талибы заявили, что заняли второй по величине город Афганистана Кандагар. Также талибы захватили больницу в Кандагаре. Ранее разведка США предсказала захват Кабула талибами уже через месяц. В четверг стало известно, что талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула, а также большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.
Помимо этого, движение объявило о захвате Кундуза. Днем ранее талибы заявили о захвате провинции Нимроз на юго-западе Афганистана и Джаузджан на севере страны. Также талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном.
После захвата оплота «Северного альянса» эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
В Британии заявили о проблемах из-за решения США вывести войска из Афганистана
Решение Соединенных Штатов о выводе войск из Афганистана «создает много проблем», теперь этим вынуждено заниматься международное сообщество, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес заявил в эфире британского телеканала Sky News, что он «прямолинеен по этому вопросу», передает РИА «Новости».
«Редко подобное случается с решением США (о выводе войск из Афганистана), но в стратегическом плане оно создает много проблем. И для международного сообщества то, что мы сейчас видим, создает большие трудности», – указал министр.
Уоллес также подчеркнул, что теперь международное сообщество «расплачивается за последствия» сложившейся ситуации.
Между тем США отправят в Кабул три тысячи военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана «Талибаном» (движение запрещено в России).
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле
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Дания эвакуирует персонал своего посольства в Кабуле и временно закрывает свое диппредставительство, сообщает местный телеканал TV2.
«Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время», – пояснил глава МИД Дании Йеппе Кофода, передает РИА «Новости».
Напомним, что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.
Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.
Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
В Кабул направили британский и канадский спецназ
Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.
Официальный Лондон призвал своих граждан при первой возможности покинуть Афганистан, в котором «из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью», передает Deutsche Welle.
На территории страны в данный момент находятся порядка 4 тыс. британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.
Между тем в Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения.
В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН «не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что такой запрос поступил, но предметные переговоры пока не ведутся.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
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