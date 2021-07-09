Убийцу русской девушки в Испании приговорили к 25 годам

Провинциальный суд Мадрида приговорил к 25 годам и пяти месяцам заключения мужчину, убившего свою бывшую девушку Дарью, родившуюся в России, и расчленившего ее тело, следует из судебного постановления.

Дарья, родившаяся в 1996 году, была удочерена испанцами в детстве, передает РИА «Новости».

Об исчезновении дочери приемная мать сообщила полиции лишь в конце декабря 2018 года, к этому моменту Дарья не выходила на связь более года. Как установило следствие, девушка была убита в октябре 2017 года.

В ходе расследования было установлено, что убийство было совершено ее бывшим молодым человеком Мануэлем Морено Агудо (1976 года рождения) в квартире, которую они снимали в городе Алькала-де-Энерес (автономное сообщество Мадрид).

Причиной смерти, как следует из судебного постановления, стал удар ножом в спину, нож прошел через легкое и сердце. Перед нанесением удара мужчина укусил девушку в руку и избил.

Чтобы скрыть преступление, Морено написал от имени Дарьи в социальных сетях, что она решила поменять жизнь и оставить работу, о ней не стоит беспокоиться. Также он связался через WhatsApp с некоторыми знакомыми девушки. После этого мужчина расчленил тело и положил в морозильную камеру, где оно и хранилось до обыска полицией.

Помимо убийства и надругательства над телом Морено был приговорен за мошенничество – после убийства он купил на ее кредитку сигареты, а также пытался получить 90 евро от арендодателя, но безуспешно.

Кроме того, осужденный должен выплатить моральную компенсацию отцу (110 тыс. евро) и двум сестрам девушки (по 10 тыс. евро). Судебное решение может быть обжаловано.

Напомним, в феврале 2019 года в городе Алькала-де-Энерес в Испании обнаружили останки убитой 22-летней девушки русского происхождения, Дарью убил 42-летний официант Мануэль Морено, который работал в ближайшем баре.