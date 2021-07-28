ОАК назвала место производства новейшего истребителя Checkmate

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет собираться на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Гагарина (КнААЗ), который является филиалом ПАО «Компания Сухой», сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Checkmate» будут собирать здесь», – подтвердил Слюсарь.

В среду КнААЗ посетил премьер России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

Основным направлением работы предприятия является строительство самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.

Мишустин осмотрел агрегатно-сборочные цеха по производству военных самолетов, поднялся в кабины истребителей, побеседовал с летчиками-испытателями. В цеху финальной сборки главу правительства ждали практиканты – студенты Московского авиационного института, у которых Мишустин поинтересовался, нравится ли им работать на КнААЗе и представил им врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, рассказав о его первом техническом образовании. Дегтярев подтвердил, что его первая специализация, которую он получил в самарском вузе, это «двигатели энергетических установок».

Кроме того, Мишустин в ходе рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре ознакомился с процессом сборки российского пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На производственной площадке Объединённой авиастроительной корпорации глава правительства, в частности, осмотрел агрегатно-сборочный цех по изготовлению отъемной части крыла самолета, цех окончательной сборки и летно-испытательную станцию. Во время осмотра Мишустин задавал уточняющие вопросы о производстве.

Премьер также поднялся на борт самолета Superjet 100, который находится на летно-испытательной станции. Мишустин лично ознакомился и с работой цифровой доски для управления производством. Премьеру доложили, что данное решение так называемого «визуального менеджмента» будет растиражировано на все производственные участки.

Глава правительства пообщался с рабочими цеха: спросил, откуда они, где проходили обучение и сколько уже работают на предприятии. «Мы посмотрели цеха, мы посмотрели сборку, новые технологии. Конечно же, на сегодняшний день все технологические решения, которые были осуществлены, дают совершенно другую возможность построить целый парк таких машин для использования в России для всех видов наших авиакомпаний», – сказал Мишустин после обхода производственной площадки.

Он подчеркнул, что важным является то, чтобы данные машины по качеству и по сервисном обслуживанию «были на высоком уровне». «Я скажу очень важную вещь: у нас в Советском Союзе машин такого класса – фактически такого класса, это были ЯК-42, было примерно 200 штук произведено, хотя эта машина распространённая, и многие ее знают, кто жил в СССР. Так вот, уже сегодня здесь (в производстве) – 224-й Суперджет. То есть по количеству мы уже преодолели даже такую известную машину», – отметил премьер.

Ранее в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.