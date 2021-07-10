Украинские пограничники спасли улетевшего в море участника Sea Breeze-2021

Морская охрана Украины спасла участника учений Sea Breeze-2021, которого во время десантирования с парашютом унесло ветром в море, сообщили в погранслужбе страны.

«В рамках воздушного компонента международных учений во время отработки одного из эпизодов – парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный – произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова и он был вынужден спуститься среди моря. Катер морской охраны провел тщательное обследование района и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что поиск был затруднен из-за погодных условий, самого парашютиста передали медикам. Позже военный доложил, что чувствует себя удовлетворительно.

Учения Sea Breeze-2021 проводились с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В субботу командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил о завершении учений.

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона». В них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.