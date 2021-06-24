Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие 24 июня 2021, 10:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил о необходимости укреплять механизмы, обеспечивающие запрет на разработку и распространение биологического оружия. Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости». «Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия», – сказал Путин. Он также указал, что обеспечение биологической безопасности – актуальная задача, решение которой невозможно без усилий всего международного сообщества. «В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира», – говорится в телеграмме. Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о наличии явных признаков того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях, налицо возрождение биологического оружия.

СМИ: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС 23 июня 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Источник сообщил, что инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости». Другие источники заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе неожиданно внесли новые предложения по отношениям с Кремлем. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить 21 июня 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва. «К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости». При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС. «Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин. Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%». Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму 21 июня 2021, 13:52

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва. «До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС. Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости». Глава государства заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом. «Вы знаете, как много еще нужно сделать, и как важны не только обновление, но и преемственность в работе парламента, сочетание опыта и свежих, смелых идей. Рассчитаю, что и зрелые, состоявшие парламентские партии и новые политические силы, которые пойдут на выборы именно с учетом такого баланса, сформируют списки своих кандидатов. ... Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – заявил Путин. Кроме того, Путин призвал провести парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался в их честности, и попросил кандидатов в депутаты не опускаться до обвинений и оскорблений во время кампании, передает «Интерфакс». «До выборов – меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», – сказал Путин. Он подчеркнул, что выборы должны пройти чисто, честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. При этом, по словам президента, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии – без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний». «Я очень надеюсь, что этот этап жизни (с обвинениями и оскорблениями во время избирательной кампании) прошел и остался в 90-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к конкурентам а главное – гражданам страны, послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России», – сказал Путин. Он также выразил уверенность, что избиратели поддержат те партии и тех кандидатов, для которых высшей ценностью является служение России. Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки 21 июня 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС. Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры». Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю 22 июня 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю, говорится в редакционном комментарии немецкого издания Zeit Online, где был выпущен текст. Статья находится в открытом доступе на первой полосе Zeit Online, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине, передает ТАСС. «В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», – говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как «государственный переворот» и пишет о выходе Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС. Редакция утверждает, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство (в Берлине) и предложило опубликовать статью». Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило «безумие тотального уничтожения». Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» также опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг выйдет в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.