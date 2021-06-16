В РФПИ заявили о возможной регистрации «Спутника V» в ЕС до конца лета Ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса 16 июня 2021, 14:40 Текст: Елена Мирошниченко

Ранее перенесенная простуда заставляет врожденный иммунитет активнее бороться с коронавирусом, к такому выводу пришли биологи из США, когда следили за тем, как проходят первые стадии заражения SARS-CoV-2. «Принудительная активация этих систем в теории может защитить человека от заражения или значительно облегчить ход болезни. В частности, этого можно добиться, используя интерфероны. Проблема заключается в том, что мы пока не знаем, в какой именно момент нужно их применять, так как есть свидетельства того, что интерфероны могут усугублять последующие стадии инфекции», – заявила доцент Йельского университета Эллен Фоксмэн, сообщает ТАСС. Отмечается, что два года назад британские эпидемиологи обнаружили, что простуда снижает вероятность заболевания гриппом. Тогда ученые предположили, что это было связано с тем, что простуда активирует врожденную иммунную систему человека, что мешает вирусу гриппа проникать в организм еще больного или недавно переболевшего человека. Фоксмэн рассказала, что осенью прошлого года несколько групп биологов обнаружило похожее поведение иммунитета при заражении коронавирусом. Проведя ряд экспериментов, ученые выяснили, что реакция врожденной иммунной системы на появление коронавируса радикально изменилась после простуды. До этого клетки легких фактически не мешали размножению коронавируса в первые три дня после его появления в их питательной среде, в результате чего число зараженных телец быстро росло, удваиваясь каждые шесть часов. Простуда же заставила культуру клеток активно противодействовать SARS-CoV-2. В последствии было установлено, что перенесенная простуда заставила клетки легких активнее вырабатывать интерфероны, белки врожденной иммунной системы, способные соединяться с большим числом вирусов и нейтрализовать их частицы. Ранее американские ученые выяснили, что риновирусная инфекция блокирует распространение вируса гриппа А в клетках эпителия верхних дыхательных путей.

Иммунолог рассказал о «московском» штамме коронавируса 15 июня 2021, 16:51

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Причиной роста заболеваний коронавирусом в России мог стать «московский» штамм коронавируса, необходимо заново разрабатывать все схемы лечения от COVID-19, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Может быть, московский штамм возник и не в Москве, просто, попав в Москву из какого-нибудь периферийного города, стал сильно распространяться», – сказал Болибок Ura.ru. Врач напомнил, что о мутациях коронавируса ранее заявлял и главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, он неделю назад говорил, что в больницу поступают более тяжелые и более молодые пациенты. «И, к сожалению, много погибших, ввиду того, что старые схемы лечения, которые были обкатаны на прежних штаммах, не очень помогают при новом. Надо заново все схемы лечения разрабатывать», – добавил Болибок. О том, что причиной наступающей третьей волны является более заразный вирус, заявил и вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн. «Похоже, что у нас начинается третья волна. И очень похоже на то, что появился более заразный вирус, который ведет к повышению заболеваемости. Это может быть индийский штамм или же какой-то наш собственный вариант вируса. Но пока никаких официальных заявлений об этом нет», – подчеркнул он. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Между тем директор центра Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма COVID-19 изучается в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ожидается, что препарат будет защищать и от этого вида инфекции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус 16 июня 2021, 11:00

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус. «Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (Лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram. В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку. В косметике ведущих брендов обнаружили токсичные вещества 15 июня 2021, 20:11 Текст: Ксения Панькова

Американские ученые протестировали косметику известных брендов и обнаружили, что во многих средствах содержаться токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, ученые проверили более 200 косметических средств, в том числе консилеры, тональные кремы, средства для глаз и бровей, а также различные средства для губ. Было установлено, что 56% тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS – группа химических веществ, с которыми связан ряд серьезных заболеваний, передает ТАСС. «Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», – отметил профессор физики Грэм Писли, который работал над исследованием. Как отметил профессор, в полной мере оценить масштабы использования в косметической продукции фторированных химических веществ сложно «из-за отсутствия строгих требований к маркировке» как в США, так и в Канаде. По словам профессора, вещества PFAS часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств. Ряд веществ, отнесенных к классу PFAS, связывают с раком почек, раком яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, а также недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей. Исследователи протестировали косметику десятков брендов, включая L'Oréal, MAC, Maybelline, NARS, Estée Lauder и другие. Ранее американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей. В Минздраве рассказали о распространении индийского штамма COVID в России 15 июня 2021, 20:32 Текст: Елена Мирошниченко

Заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. «К сожалению, вирус мутирует и при мутации проявляет более агрессивные свойства, такие как контагиозность. С индийским, или «Дельта»-штаммом, связана более высокая контагиозность – на 50-60%. И, возможно, сегодня можно делать осторожные выводы о более тяжелом течении при инфицировании некоторыми новыми мутантными штаммами», – рассказал он ТАСС. Он добавил, что идет работа по секвенированию вируса, индийский штамм коронавируса постепенно распространяется в России. «У нас есть статистика, которую ведет Институт гриппа (Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева), то есть идет работа по секвенированию вируса, <...> 30% сегодняшних штаммов в России – [это] индийский штамм. Распространяется он достаточно равномерно. У меня нет точной статистики <...>, но 30% – это общее число, доля из того, что циркулирует в России», – уточнил Авдеев. Ранее эпидемиолог назвала отличие симптомов при индийском штамме COVID. При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса 15 июня 2021, 20:57 Текст: Елена Мирошниченко

Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса. Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна». Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни. Черногория предложила России возобновить авиасообщение 15 июня 2021, 20:27

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики. «Учитывая то, что Черногория почти справилась с пандемией COVID-19 и что она ежедневно регистрирует едва ли двузначное число новых инфицированных граждан, а также тот факт, что огромное количество граждан России владеет недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто останавливаются в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель антикризисного штаба Российской Федерации рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список [стран], что было бы чрезвычайно важно для Черногории», – цитирует письмо вице-премьера РИА «Новости». Также Абазович указал, что восстановление прямого авиасообщения между странами будет иметь огромное значение, он утверждает, что это позволит большому количеству заинтересованных граждан обоих государств путешествовать и беспрепятственно осуществлять свою деятельность. Ранее стало известно, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется. Transparency International заявила о резком росте коррупции в ЕС во время пандемии 15 июня 2021, 16:16 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса повлияла на рост коррупции в ЕС, люди были вынуждены задействовать свои связи для получения медицинской помощи, говорится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной международной организации Transparency International. «ЕС часто считают бастионом честности, но результаты [опроса] показывают, что страны региона по-прежнему уязвимы к коварным последствиям коррупции», – цитирует председателя правления организации Делию Феррейру Рубио ТАСС. Самый высокий уровень взяточничества в секторе здравоохранения отмечен в Румынии (22%) и Болгарии (19%), использование личных связей чаще всего наблюдалось в Чехии (54%) и Португалии (46%). «Использование личных связей для получения доступа к государственным услугам во время кризиса здравоохранения может быть столь же пагубным, как и взяточничество. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления от продолжающейся пандемии», – рассказал Рубио. Антикоррупционная организация Transparency International провела опрос среди 40 тыс. человек в 27 странах ЕС в период с октября по декабрь 2020 года. 29% опрошенных в прошлом году прибегали к помощи друзей и родственников для получения доступа к медицинскому обслуживанию. Ранее организация Transparency International отмечала, что в ЕС 19% граждан сообщают о даче взятки в сфере здравоохранения в среднем, в Германии, Франции и Испании это доходит до 29%. В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг 16 июня 2021, 12:31

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков». «За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче». «Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации». В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. «До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он. Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии». «Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин. В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%». В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников. Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок». Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи. Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д. Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости». В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве». Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора. Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927. Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». 12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые создали портал с данными о распространении штаммов COVID по России 15 июня 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Российские ученые создали интернет-ресурс, отслеживающий, как различные штаммы коронавируса и мутации распространяются по стране, система поможет медслужбам России лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры, сообщил профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин. «Наблюдения за частотой появления различных вариантов вируса не просто интересны с научной точки зрения, но и важны для планирования. К примеру, если вы видите, что у вас начал распространяться индийский вариант вируса, то тогда станет понятно, что даже если сейчас число заражений падает, то в ближайшее время оно может начать резко расти», – цитирует ТАСС Базыкина. Профессор и его коллеги с начала пандемии наблюдают за распространением различных штаммов коронавируса в России. В частности, в апреле этого года они выяснили, что до недавнего времени большинство случаев заражения в России было связано с двумя относительно старыми штаммами, а не новыми вариациями вируса. В последние недели, как отметил Базыкин, ситуация поменялась, и в некоторых регионах начали распространяться индийские штаммы COVID-19. Ситуация с вирусом в стране побудила ученых создать «таксометр» – интернет-ресурс, собирающий в полуавтоматическом режиме сведения о том, какие вариации SARS-CoV-2 присутствуют в разных регионах России. Как надеются ученые, разработанная ими система поможет медицинским и социальным службам этих регионов страны лучше оценивать уровень угрозы и предпринимать соответствующие меры. Эпидемиологи и другие ученые, в свою очередь, смогут использовать «таксометр» для поиска новых вариантов коронавируса, которые обладают потенциально опасными мутациями. По его словам, этот ресурс предоставляет возможность отследить распространение всех мутаций, появлявшихся хоть раз в России, и получить соответствующие данные. «Это позволяет проводить исследования по появлению новых вариаций, которые не в силах сделать ни одна отдельная лаборатория или организация. Естественно, что подобные данные должны быть максимально открытыми для публики», – пояснил профессор. Он выразил надежду, что создание «таксометра» повысит интерес к секвенированию свежих геномов SARS-CoV-2 во всех регионах России. Это не только дополнит текущие представления ученых о том, насколько распространены различные штаммы вируса по России, но и позволит точнее предсказывать то, как будет развиваться ситуация в будущем. «Мы надеемся, что наш ресурс будет предоставлять наиболее полную и детальную картину того, как меняется ситуация с распространением различных мутаций по территории России», – заключил исследователь. Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал , что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Проценко: В Коммунарку прибывает больше, чем когда-либо ранее 15 июня 2021, 21:47 Текст: Ксения Панькова

Больных с коронавирусом в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что что Москва пока не достигла пика заболеваемости. «Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», – сказал Проценко в интервью RT Россия, передает РИА «Новости». Он также заявил, что ничего не знает про существование «московского» штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки. Кроме того, Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Но чудес не бывает», – цитирует его ТАСС. Ранее Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса. Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Главврач больницы № 40 в Коммунарке рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Дептранс усилил контроль за масочным режимом в общественном транспорте Москвы 15 июня 2021, 16:02 Текст: Алексей Дегтярев

Контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте Москвы будет усилен, заявили в департаменте транспорта города со ссылкой на предписание и.о. главного санитарного врача столицы Елены Игнатовой. «Среди обязательных мер для предотвращения коронавируса: пассажиры обязаны носить в общественном транспорте маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Контроль также должен быть усилен; усиление ежедневной дезинфекции в транспорте; обеспечить сотрудников запасом масок и перчаток; ежедневный контроль за состоянием здоровья среди машинистов и водителей перед рабочими сменами; каждые 15 дней тестировать 10% сотрудников на коронавирус», – сообщил департамент в своем Telegram-канале. Там пояснили, что будут следовать предписанию, и попросили жителей города не ездить по городу без крайней необходимости, а также носить маску и перчатки. «Многое зависит от нас самих – сделайте прививку. Это быстро, доступно, просто. Это самый надежный способ уберечь себя, своих близких и окружающих», – заключили в ведомстве. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост случаев коронавирусной инфекции, борьба с заболеванием продолжается. За минувшие сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. 14 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 721. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 464. Занимавшийся делом ЮКОСа следователь умер в Москве от коронавируса 16 июня 2021, 00:36 Текст: Антон Никитин

Экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко умер в Москве, сообщил депутат Государственной думы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Вчера скончался экс-начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко. Прощание с ним пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище», – приводит слова Хинштейна ТАСС. По данным источника, Лысейко умер из-за осложнений после заражения новой коронавирусной инфекцией. Лысейко был следователем по особо важным делам в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза работал в следственном управлении Генпрокуратуры России, возглавлял управление Генеральной прокуратуры России по расследованию особо важных дел. Ушел в отставку в сентябре 2006 года. В период его руководства управлением расследовался целый ряд громких дел, в их числе первое дело в отношении бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также дело владельца «Медиа-Моста» Владимира Гусинского. Напомним, в июле 2018 года дом Лысейко в Новой Москве подвергся нападению. Злоумышленники убили во дворе сторожевую собаку, проникли в здание, связали хозяев, после чего похитили ценность и деньги на сумму 30 тыс. долларов. В YouTube раскрыли причину блокировки видео о дискриминации «Спутника V» 15 июня 2021, 15:53 Текст: Елена Мирошниченко

Видео о дискриминации вакцины «Cпутник V» было заблокировано по причине несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявили в Google. «Безопасность пользователей YouTube – наш главный приоритет. Контент, о котором идет речь, был удален, поскольку он нарушал «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». В частности, часть видео напрямую связывала большое количеством смертей от коронавируса с вакцинацией», – передает ТАСС ответ пресс-службы Google. Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». Материал, доступ к которому был ограничен YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины «Спутник V». Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Youtube заблокировал ролик о препятствовании за рубежом продвижению «Спутник V», попытка подать апелляцию на это решение ни к чему не привела. Решение о проведении школьных выпускных доверили властям регионов 15 июня 2021, 19:02 Текст: Ксения Панькова

Решение о проведении очных выпускных в школах в ситуации с коронавирусом должны принимать власти регионов, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. «Решения окончательные принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как последние звонки, в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова. Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В Санкт-Петербурге отменили проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, в том числе отменен «Бал медалистов». На Украине сотрудников диспансера заподозрили в продаже вакцины от COVID 15 июня 2021, 17:10

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сотрудники психоневрологического диспансера в Киевской области подозреваются в продаже вакцины от коронавируса, полученной в рамках механизма COVAX и предназначенной незащищенным слоям населения, проведены обыски, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. По данным украинского ведомства, полицейские провели шесть санкционированных обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области. Следствие установило, что руководители этих учреждений продавали посторонним лицам за деньги вакцину против коронавируса, которая была выделена для пациентов учреждения в рамках президентской программы вакцинации незащищенных слоев населения, передает РИА «Новости». Как отметили в Нацполиции, сбывали вакцину, полученную в рамках механизма COVAX и предназначенную незащищенным слоям населения. «Однако должностные лица интерната и Бородянского поселкового совета указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин. По данному факту возбуждены уголовные дела ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», – отметили в ведомстве. Должностным лицам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Проект COVAX запущен Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В рамках проекта государства с высоким уровнем доходов платят за вакцину, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Украина получила одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавируса в декабре прошлого года. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.