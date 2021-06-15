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Назначение главы Нафтогаза признали незаконным
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от украинского правительства разорвать контракт с новым главой правления Нафтогаза Юрием Витренко, так как его назначение нарушает нормы антикоррупционного закона.
«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков вынес кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений статьи 26 закона Украины «О предотвращении коррупции». В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение правительства №370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт; решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Указывается, что согласно украинскому антикоррупционному законодательству после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.
«По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» … В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года», – сообщили в агентстве.
Сам Витренко уже заявил о намерении обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о необходимости его увольнения. «Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной», – цитирует Витренко пресс-служба Нафтогаза.
При этом предписание агентства, внесенное правительству, Витренко назвал незаконным, а выводы ведомства, по его словам, являются типичным примером избирательного правосудия и предвзятого отношения.
Витренко отметил, что во время работы на должности и.о. министра у него не было полномочий влиять на деятельность «Нафтогаз Украины», так как органом управления компании выступал кабмин.
Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза.
Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для запуска газопровода «Северный поток – 2», который, по мнению Киева, угрожает безопасности страны и ее экономической стабильности.
«Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы», – написал он в Twitter.
При этом Кулеба отметил, что поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине.
Ранее оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
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Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре
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В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев.
Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, сообщает «Информатор».
По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных.
Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям - нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными.
В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана России Артур Цыбиков заявил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».
Эксперт рассказал о перспективах нового иска «Нафтогаза» к Газпрому
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«Угрозы «Нафтогаза» подать иск к Газпрому глупы и не имеют ничего общего с реальными поставками топлива», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он отреагировал на планы главы «Нафтогаза» Юрия Витренко обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии на Украину.
«Непонятно, в какой суд «Нафтогаз» мог бы подать иск. «Нафтогаз» никаким боком не выступает стороной конфликта. Если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа – тогда можно было бы о чем-то говорить, но Газпром не делает этого. Российская компания покупает газ у Казахстана и Туркменистана, но не осуществляет услуги транзита», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как пояснил Юшков, говорить о каком-то «ущемлении прав» «Нафтогаза» можно было бы в том случае, если бы украинская компания имела контракт на поставку голубого топлива из среднеазиатских стран, но не могла бы исполнить его из-за отсутствия транзита. «Но «Нафтогаз» не подписывал ни одного договора с кем-то из среднеазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – пояснил он.
Более того, если бы Украине удалось найти объемы для поставок, важную роль играет цена. Подобная сделка была бы невыгодной. «Украина рассчитывает на то, что в Средней Азии есть якобы сверхдешевый газ. Такой миф сложился примерно 20 лет назад, когда топливо действительно было очень дешевым, и тогда Украина покупала его транзитом через Россию. Но с тех пор ситуация изменилась. Практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт.
О том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии, заявил в интервью газете Financial Times глава компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – заявил глава «Нафтогаза».
Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ, и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит Юшков.
Эксперт назвал слова Витренко «полным бредом», не имеющим отношения к реальным поставкам газа. «В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Цель одна – удержать кресло главы «Нафтогаза». Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя как победителей Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, поэтому постоянно придумывают новые дела», – указал Юшков.
Эксперт утверждает, что руководство «Нафтогаза» обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. «Поэтому, когда встает вопрос об их увольнении, они будут указывать на незавершенные судебные споры с Газпромом и тем самым настаивать, чтобы им разрешали работать дальше», – подытожил Юшков.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал заявления Витренко вымогательством и шантажом. Он также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северный поток – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он. «Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.
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В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе.
Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. При этом в коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране.
«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен об этом подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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На Украине собрались изменить налоговый статус Крыма
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На Украине готовится законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщают СМИ.
Как пишет «Обозреватель», украинцы, которые живут в Крыму, «получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс.
Принять соответствующий проект закона в Верховной раде собираются до саммита так называемой Крымской платформы, запланированного на август. Сейчас граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение, передает РИА «Новости».
В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.
Зеленский потребовал от МВФ не ставить Украину в один ряд с другими странами
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике МВФ за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
Зеленский заявил, что такое отношение является несправедливым, учитывая, что Украина, по его словам, «восьмой год находится в состоянии войны», в связи с чем Киеву приходится «по-другому выбирать приоритетные сферы» реформ, передает РИА «Новости».
Президент полагает, что «нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами», Украину «просто нельзя ставить в один ряд с другими». Зеленский объяснил это тем, что «есть усложненность» из-за «войны», в результате чего «деньги тратятся не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности».
«Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», – сказал он, отметив, что сотрудничество с МВФ важно для Украины, к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. Зеленский заверил, что Киев «сделает все, что пообещал».
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
В Германии назвали «несусветной чушью» условие Киева по Крыму и «Северному потоку – 2»
Депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм», – заявил Гердт РИА «Новости».
По его словам, «Северный поток – 2» Германии нужен больше, чем России. «Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ. Конкурентоспособность упадет до такого уровня, что им придется или покинуть страну, ища другие, более выгодные места для производства, или объявить себя банкротами, что вызовет социальный коллапс», – добавил депутат.
Гердт также подчеркнул, что властям Украины нужен Крым как территория, а до местного населения им дела нет. «Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?» – сказал парламентарий.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Пушков назвал шантаж «единственной формой существования» Украины
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Сенатор Алексей Пушков заявил о вымогательстве и шантаже со стороны Украины, которая собралась подать иск к Газпрому для доступа к транзиту газа из Центральной Азии.
«Одно непонятно: почему весь мир должен заботиться о том, чтобы наполнить газом «всю украинскую газотранспортную систему»? Украина постоянно занимается вымогательством и шантажом. Это ее единственная форма существования», – написал Пушков в Telegram.
Так он прокомментировал опубликованную в газете ВЗГЛЯД новость о том, что компания «Нафтогаз Украины» готова обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Сенатор также прокомментировал заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска «Северного потока – 2». По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство «паразитического характера» украинских властей, отметил он.
«Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай», – написал Пушков в Twitter.
До этого украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Киев сможет заработать на «Северном потоке – 2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора.
Умер выступавший перед Сталиным танцор Григорий Чапкис
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Украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, выступавший перед главой СССР Иосифом Сталиным и советской элитой, скончался на 92 году жизни, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца <...> Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью», – написал президент в Telegram.
Президент подчеркнул, что фразу Чапкиса о том, что человеку «надо двигаться до последнего вздоха», следует запомнить каждому и навсегда сохранить в памяти.
Григорий Чапкис родился 24 февраля в Кишиневе, в 1945 поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества «Трудовые резервы», в составе которого выступал перед Иосифом Сталиным и другой советской элиты. Лауреат международных конкурсов, народный артист Украины (2010).
Чапкис работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Киевского театра драмы и комедии, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал школу танцев, был судьей и одним из руководителей шоу «Танцы со звездами». В 2010 году получил звание народного артиста Украины.
Байден велел просящейся в НАТО Украине избавиться от коррупции
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Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, поддерживают ли США предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Как заявил в ответ президент США, это зависит от того, отвечает ли Украина критериям НАТО. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым.
Он подчеркнул, что решение вопроса зависит не только от него, но и от остальных членов НАТО. Украина «должна убедить» страны НАТО, «а это нелегко». Байден напомнил, как в бытность вице-президентом США в Верховной раде заявил, что у Украины есть шанс превратиться в демократическую страну, которая не управляется олигархами, передает ТАСС.
При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Байден не считает, что сложившиеся отношения с Россией и ситуация на самой Украине являются для Киева непреодолимой преградой при вступлении в НАТО. Пока США намерены «делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России.
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Киев упрекнул НАТО в циничном лицемерии
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Украине не предоставили план действий по членству в НАТО только из-за «нежелания послать такой сигнал» Москве, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Он считает, что на Украине «провели достаточно реформ» для получения плана действий. По его словам, «отрицать это было бы циничным лицемерием». Кулеба указал, что между получением плана и вступлением в НАТО «могут пройти годы» и «там еще можно сделать много реформ». Как заявил министр, необходимо «честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Кулеба также заявил, что его «не волнует вопрос военно-технического сотрудничество с США, там все будет хорошо». «Меня больше волнует вопрос, например, с Германией в теме поставок Украине немецких военных технологий в широком смысле», – сказала он, добавив, что данный вопрос стал ключевым во время его визита в Берлин. Министр полагает, что «действующее правительство уже не изменит свою позицию, но осенью по результатам выборов, которые состоятся в конце сентября, в Германии будет новое правительство». Киев «работает над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию в этом вопросе», передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.
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НАТО не оправдало надежд Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс.
Он отметил, что Киев «положительно воспринял решение саммита НАТО», согласно которому Украина будет принята в альянс, а «План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса». Однако НАТО, как указал Зеленский, не назвало «конкретные временные рамки следующих шагов в сближении» Украины и альянса, на которые надеялся Киев. Президент страны обещал, что Украина «продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости» со странами НАТО, передает ТАСС.
Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.
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Климкин испугался «сигнала» России перед встречей Путина и Байдена
Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины является «угрозой» для Киева и выглядит как «последний сигнал» Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
«Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена – внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации», – написал он в Facebook.
По утверждению экс-министра, принятие этого закона якобы является попыткой создать на Украине «пятую колонну», которая будет лояльна к России и «в случае необходимости будет призывать Россию их защитить».
Климкин также заявил, что таким образом «создается угроза вмешательства» в дела Украины в любой момент, а Россия якобы создает тест для украинской государственности.
Согласно законопроекту, граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить российский паспорт. В Госдуме считают, что реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
В Киеве выразили надежду на большую конкретику о перспективах членства в НАТО
На Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что пока Киев получил «не окончательный ответ», так как «окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина». Арестович полагает, что Байден еще «не сформировал до конца» отношение к Путину и российской политике, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Напомним, в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе говорится, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, но конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны.
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В Киеве озвучили два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
У Киева есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе: начать прямой конфликт с Москвой или делать ставку на дипломатическое решение вопроса, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», – сказал Арестович, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Нормандский формат и Минские соглашения остаются «единственными приемлемыми» сценариями в сложившейся ситуации, добавил он. При этом спикер украинской делегации отметил, что Киев не может позволить себе такой «класс игры», при котором получилось бы «сдвинуть» эти договоренности и создать что-то новое.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что отторжение Донбасса и заморозка конфликта являются истинными целями Киева.
До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский собирается развязать большую войну в Донбассе.