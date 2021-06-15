Назначение главы Нафтогаза признали незаконным

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) потребовало от украинского правительства разорвать контракт с новым главой правления Нафтогаза Юрием Витренко, так как его назначение нарушает нормы антикоррупционного закона.

«Учитывая изложенное, 14 июня глава НАПК Александр Новиков вынес кабинету министров Украины предписание об устранении нарушений статьи 26 закона Украины «О предотвращении коррупции». В предписании требуется: отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжение правительства №370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», подписан с ним контракт; решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» как незаконного», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Указывается, что согласно украинскому антикоррупционному законодательству после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения.

«По результатам мониторинга установлено нарушение упомянутой нормы закона. Ведь во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК «Нафтогаз Украины» … В то же время закон определяет, что запрет на занятие такой должности для этого лица прекращается только 28 апреля 2022 года», – сообщили в агентстве.

Сам Витренко уже заявил о намерении обжаловать в суде предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) о необходимости его увольнения. «Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной», – цитирует Витренко пресс-служба Нафтогаза.

При этом предписание агентства, внесенное правительству, Витренко назвал незаконным, а выводы ведомства, по его словам, являются типичным примером избирательного правосудия и предвзятого отношения.

Витренко отметил, что во время работы на должности и.о. министра у него не было полномочий влиять на деятельность «Нафтогаз Украины», так как органом управления компании выступал кабмин.

Украинский кабмин в апреле снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд в ходе переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления Нафтогаза.