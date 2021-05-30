В России выявили 9,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 тыс. 694 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9 694 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3719, Санкт-Петербурге – 829, Московской области – 748.

Всего в стране выявлено 5 063 442 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 677 870 человек, из них 7386 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 121 162 человек.

Накануне, 29 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9 тыс. 289. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 405.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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