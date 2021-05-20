Газпром: «Северный поток – 2» удовлетворит дополнительный спрос на газ в Европе

Газпром получил заявки на дополнительные поставки газа в Европу, обеспечить которые поможет ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявила заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова.

«С вводом газопровода «Северный поток – 2» мы сможем обеспечить дополнительный спрос. Я и ранее говорила [об этом] на пресс-конференциях, потому что у нас действительно существуют заявки на дополнительные объемы», – передает ее слова ТАСС.

По словам Бурмистровой, в Европе продолжает сохраняться низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах.

«Сегодня всем очевидно, что повторение прошлогодней ситуации [с низким спросом на газ] крайне маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачено лишь 33,6 млрд кубометров запасов, что существенно ниже уровня прошлых лет. Европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы», – сказала замлагвы Газпрома.

Бурмистрова добавила, что по данным Gas Infrastructure Europe, отрицательная разница не уменьшается и держится на уровне 34 млрд кубометров. «При этом уже полмесяца, начиная с 6 мая, это отставание в закачке «заморозилось» вместе с температурой за окном», – пояснила она.

Замглавы компании также рассказала, от чего зависит срок завершения «Северного потока – 2».

«Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию [«Северного потока – 2»] мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия», – отметила Бурмистрова. Она подчеркнула, что Газпром уверен востребованности проекта и прикладывает все усилия для его реализации.

«Хочу отметить, что группа Газпром и проектная компания защищают свои интересы всеми доступными юридическими способами. Мы всегда работаем в рамках применимого законодательства», – сказала она.

По словам топ-менеджера, Газпром считает, что продажа российского газа в Турцию является конкурентоспособной. «Бороться мы ни с кем не намерены, мы хотим конкурировать, что успешно показали результатами первого квартала этого года. О том, что поставки снижаются, говорить было бы неправильно, потому что они растут, и очень существенно, по сравнению с прошлым годом», – отметила она.

«Мы выходим на определенные договоренности, цена наша конкурентоспособна, турки очень активно как выбирали [газ], так и продолжают выбирать наши объемы по газопроводу «Голубой поток» и по газопроводу «Турецкий поток», – сказала Бурмистрова.

Кроме того, определен маршрут прокладки продолжения газопровода «Сила Сибири». «На текущий момент утверждены результаты технико-экономического анализа проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2», – рассказала замглавы компании.

Бурмистрова добавила, что зарегистрирована компания специального назначения и «определен оптимальный маршрут прохождения и основные технологические параметры». Компания уже приступила к ТЭО проекта, сроки завершения переговоров «зависят от достижения сторонами договоренностей по условиям поставки».

Замглавы Газпрома уточнила, что компания также располагает достаточной ресурсной базой для удовлетворения растущего спроса в Китае.

Напомним, ранее глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что «Северный поток – 2» будет закончен до конца 2021 года.