В московской школе проведут проверку после бегства ребенка Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям 19 мая 2021, 18:32

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Родители с 1 сентября смогут получать больничные в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до семи лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России. «Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября», – цитирует сообщение ТАСС. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.

Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь 19 мая 2021, 14:25 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС. «Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства. Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена. В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности. Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября. Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров 19 мая 2021, 15:43

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект. На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости». «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко. Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС. Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин. Дети пострадали в школе Новокузнецка из-за распыленного вещества 19 мая 2021, 07:10 Текст: Антон Никитин

Медики в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали в среду при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса. «Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Их возраст и обстоятельства инцидента устанавливаются. Напомним, в феврале несколько учеников в Благовещенске одновременно потеряли сознание, предположительно, из-за распыления неизвестного вещества. Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена 19 мая 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Решение Совета Федерации перенести рассмотрение закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) не связано с возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. «Никакого отношения к предстоящей возможной встрече между Путиным и Байденом это (перенос сроков рассмотрения) не имеет. Нет оснований для работы в авральном режиме», – сказала спикер Совфеда, передает ТАСС. В среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Днем ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.. Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков АЭС в Китае 19 мая 2021, 12:38

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае. Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи. Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент России и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу, передает ТАСС. «Начинайте работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В ходе церемонии он также заявил, что Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются. «За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал он. Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются. Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год. Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения 19 мая 2021, 15:53 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности. МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена 19 мая 2021, 10:12 Текст: Алина Назарова

Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Нам мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договоренности будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Он также выразил мнение, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. «Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», – сказал он, передает ТАСС. В среду вечером в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС). Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США. Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Путин призвал к ритмичному выполнению его послания 19 мая 2021, 13:38

Фото: Сергей Ильин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал чиновников ритмично работать, чтобы выполнить его послание Федеральному собранию. «Обращаю внимание членов правительства, коллег в регионах, депутатов, сенаторов: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания», – сказал Путин, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, передает ТАСС. Путин добавил, что все прозвучавшие инициативы уже приобрели форму конкретных управленческих задач и решений. Поставлены сроки исполнения, определены ответственные лица, отметил президент. «Речь идет о таких важнейших решениях, как формирование единой системы поддержку российских семей с детьми, дальнейшее развитие образование и здравоохранение, защита окружающей среды, а также дополнительные стимулы для отечественного бизнеса, включая отрасли высоких технологий, создание новых возможностей для субъектов федерации по развитию инфраструктуры, экономики, рынка труда, социальной сферы», – напомнил глава государства, слова которого приводятся на сайте ЕР. По его словам, идеи послания готовились и формулировались не с чистого листа. «Значительная часть предложений поступила и от партии «Единая Россия», – отметил Путин. При этом президент заявил, что уже видит проблемы в том, как исполняется поставленная им задача по детскому туристическому кешбэку. «В послании была поставлена задача продлить до конца года программу возврата части расходов граждан на туристические поездки, в том числе она должна действовать в летние каникулы для молодых людей – финалистов и победителей олимпиад, волонтерских и творческих конкурсов. А для ребят, которые направляются на отдых в лагерь, будет возвращена половина стоимости путевки. Хотел бы здесь поподробнее с вами поговорить, потому что вижу уже здесь проблемы», – заметил Путин. Напомним, в ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». В их числе – оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Необходимые законодательные изменения сразу после послания «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы. Также Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая. На кешбэк за путевки в детские лагеря выделено 5 млрд рублей. Путин поручил рассмотреть вопрос детского кешбэка для купивших путевки 19 мая 2021, 15:27 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки. «С возвратом денег на путевки для детей. Мы же не сказали, что только во вторую смену, мы сказали на летний отдых – значит, нужно это сделать. Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства отметил, что детские лагеря плохо проинформированы об условиях работы при туристическом кешбэке, этот вопрос надо проработать. «Сами эти лагеря детские плохо проинформированы о том, каковы условия работы, нужно этим заняться – информационным обеспечением и проработать с регионами и с финансовыми учреждениями, чтобы подходили к решению вопросов неформально», – сказал он. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая. Напомним, 13 марта председатель правительства Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров, заявил, что российское правительство направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в текущем году. Путин призвал ускорить подводку газа к домостроениям 19 мая 2021, 14:45

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее. «По поводу подводки газа к домовладениям. Здесь очень много мелких деталей, я прошу и правительство, и Газпром, и регионы самым внимательным образом к этому отнестись: там и круг людей, которые имеют право на эту услугу, и много технических вопросов. Надо все проработать и сделать это как можно быстрее. Иначе у нас будет так, как бывает иногда, а в народе говорят «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Вот чтоб такого не было», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения. Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году. Москвича задержали за надругательство над дочерью в 2009 году 19 мая 2021, 13:49 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве задержали мужчину, который подозревается в надругательстве над 12-летней дочерью, сообщил источник в правоохранительных органах. Родственница девушки 1997 года рождения заявил правоохранителям, что с февраля по август 2008 года отец девочки «трогал ее за интимные места», сообщил источник РИА «Новости». Тогда девочке было 11 лет. «Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – добавил собеседник. Мужчину задержали 18 мая, он признался в содеянном. В феврале в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних. В московской школе проведут проверку после бегства ребенка 19 мая 2021, 16:48 Текст: Елизавета Булкина

Служебное расследование будет проведено в школе в Москве, из которой сбежал воспитанник дошкольной группы. После инцидента в школе будет установлен постоянный контроль за входом, сообщила директор школы №338 Мария Андрианова. Ранее в Сети появилась информация о том, что из детского сада сбежал ребенок-аутист. Родители мальчика требуют уволить руководство московского детсада №338. Сообщалось, что мальчик один дошел до пруда у Ивановского кладбища, расположенного в километре, где его из воды спас прохожий, передает РИА «Новости». «Сегодня, 18 мая, во время полдника один из наших воспитанников покинул территорию образовательной площадки с дошкольными группами. Как только индивидуальный ассистент ребенка и воспитатель обнаружили пропажу мальчика, они начали самостоятельные поиски ребкнка на этаже, а затем обратились к сотруднику охраны. Он пояснил, что похожий ребенок вышел вместе с родителем. С помощью видеокамер было установлено, что воспитанник покинул здание образовательной организации следом за посетительницей», – сообщила Андрианова. Она уточнила, что сотрудники и родители ребенка нашли его практически сразу. Также на место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи. После осмотра медиками ребенка отправили домой. «В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в произошедшем будут наказаны. Ассистент, осознавая ответственность за случившееся, принял решение об увольнении. Охранному предприятию направлена официальная претензия за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Также в образовательной организации будут приняты соответствующие меры технического характера и организован постоянный контроль старшего воспитателя за входом и выходом в здание», – добавила директор учреждения. Ранее сообщалось, что на Сахалине 11-летний воспитанник дома-интерната для умственно отсталых сбежал и погиб. Кремль пообещал сообщить о деталях возможной встречи Путина и Байдена 19 мая 2021, 13:21 Текст: Елизавета Булкина

Как только появится информация о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Кремль об этом сообщил, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты вновь поинтересовались у него о проведении встречи глав России и США. «Как только у нас появится что-то вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем», – передает ответ Пескова РИА «Новости».



Представитель Кремля добавил, что на возможной встрече Путина и Байдена могут обсуждаться стратегическая стабильность и двусторонние отношения. Высказывания Байдена в адрес главы российского государства затрагиваться не будут, сообщает ТАСС. «Вы знаете, этот инцидент – это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня», – сказал Песков. Ранее заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США. По его словам, потенциальный саммит может стать крупнейшим мероприятием в двусторонних переговорах, он также может быть «очень серьезным сигналом всему международному сообществу». Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. Песков не исключил выступления Путина на предстоящем съезде «Единой России» 19 мая 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, как ожидается, выступит на предстоящем съезде «Единой России», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Еще официально не был анонсирован этот съезд, но он, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, президент на нем выступает, поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит», – сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что конкретные планы президента на этот счет будут озвучены, когда проведение съезда будет официально объявлено. Журналисты также спросили Пескова, какое участие будет принимать президент или кто-то из его подчиненных в формировании списков одномандатников на выборы в Госдуму от «Единой России». Представитель Кремля ответил, что инициатива по формированию списков одномандатников ЕР на выборах принадлежит партии, но, как правило, администрация Кремля информируется, передает РИА «Новости». Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что съезд партии пройдет в три этапа, первый из которых планируется в середине июня. Во вторник Песков сообщил, что в Кремле наблюдают рейтинги российских партий и считают, что «Единая Россия» остается главной и самой крупной политической силой в стране. Путин заявил о важности доступа регионов к инфраструктурным кредитам 19 мая 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Все российские регионы, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, должны иметь возможность их получать, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию. «Нужно сделать так, чтобы все субъекты Федерации, способные обслуживать инфраструктурные кредиты, могли бы их реально получить», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. Он напомнил, что для расширения доступа регионов к инструментам развития российские власти приняли решение снизить их долговую нагрузку: заместить более дорогие коммерческие займы бюджетными, а также реструктуризировать выданные в прошлом году бюджетные кредиты. Кроме того, Путин призвал крупные компании связать свои инвестпрограммы с планами регионов. «Особо обращаю внимание руководства наших крупнейших компаний, прежде всего РЖД, Газпрома: уважаемые коллеги, вы должны активно включиться в эту работу. Связать, синхронизировать свои инвестиционные планы и программы с новыми возможностями регионов по развитию их инфраструктуры», – подчеркнул он. В апреле в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых на срок 15 лет, на такие займы будет выделено 500 млрд рублей.