Армия обороны Израиля предотвратила теракт в Хевроне

Израильская армия предотвратила теракт в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Неизвестный, вооруженный самодельным взрывным устройством, автоматом и ножом намеревался приблизиться к солдатам Армии обороны Израиля, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу армии.

Мужчина попытался открыть огонь по израильским военным из автомата и бросить в них самодельное взрывное устройство. В ответ солдаты открыли огонь и нейтрализовали его. Никто из военнослужащих израильской армии не пострадал, передает ТАСС.

Также пресс-службе военных сообщили, что во вторник палестинские радикалы из сектора Газа возобновили ракетные обстрелы граничащих с анклавом израильских районов после нескольких часов перерыва.

«Сирены воздушной тревоги звучат в районах, граничащих с сектором Газа», —– сказано в заявлении. До этого сообщалось о срабатывании сигналов системы ПВО в населенных пунктах у границы с палестинским анклавом вскоре после 06.00 мск.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили тысячи ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. Глава Генштаба Израиля приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.

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