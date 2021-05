В Совфеде пообещали оперативно рассмотреть закон о денонсации ДОН Совет Госдумы во вторник рассмотрит законопроект о денонсации ДОН 11 мая 2021, 10:08 Текст: Алина Назарова

Совет Государственной думы во вторник в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной думы», – заявил Володин, передает ТАСС. Во вторник утром президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора. В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

В Британии призвали США отойти от границ России 8 мая 2021, 17:45

Фото: U.S. Army/Gertrud Zach

Текст: Ксения Панькова

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ». «В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this. «Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123. Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного». «У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co. Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров. «Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy. «У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco. Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские». «Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad. «Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина. «Российских» хакеров заподозрили в создании ЧС в США 10 мая 2021, 04:59

Фото: Reuters/Youtube

Текст: Антон Антонов

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. СМИ утверждают, что хакеры якобы могут быть связаны с Россией. Как сообщило министерство транспорта США, ЧС возникла «в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», в число которых входят Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других. В воскресенье Colonial Pipelines сообщила, что отключены основные линии транспортировки топлива, но начали работать несколько более мелких. New York Times пишет, что на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней, передает РИА «Новости». CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности, утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, передает ТАСС. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили источники телеканала NBC News. Как они утверждают, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. Для США спрогнозировали «абсолютный кошмар» при конфликте с Россией и КНР 9 мая 2021, 10:37

Фото: Kremlin Pool/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

США пытаются настроить против Китая американское и западное общество, но в случае, если Пекин и Москва объединятся в «отчаянной схватке с противником», Вашингтон ждет поражение, пишет Global Times. «США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», – цитирует издание РИА «Новости». В статье отмечается, что новая администрация США способствует росту очагов конфронтации в мире, а также прикладывает усилия для того, чтобы настроить против Китая не только американское, но и западное общество. Китайское издание советует США «не вести стратегическую игру с огнем», в публикации отмечается, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы. СМИ отмечает, что Россия и Китай придерживаются стратегических ограничений, но в случае, если страны решат противостоять им, то потерпят катастрофу. «Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США», – пишет издание. Автор публикации призвал Пекин и Вашингтон сбалансировать отношения и снизить конфронтацию с Россией. Ранее читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике. Россия обвинила США в вовлечении других стран в создание биооружия 11 мая 2021, 04:32

Фото: Mark Olsen/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. «В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», – сказал Аверьянов в интервью РИА «Новости». По его словам, эта деятельность «реализуется через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз». Напомним, в начале апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у российских границ. В январе Москва обвинила Соединенные Штаты в создании на постсоветском пространстве штаммов опасных заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России. В апреле 2020 года Москва заподозрила американские лаборатории, расположенные за пределами США, в разработке смертельных патогенов. В связи с этим Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД подчеркнули, что несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту исследования оплачивает Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций. Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США 10 мая 2021, 22:21

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. «Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале. Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ. Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе. За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года. Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США заявили об изъятии оружия российского производства в Аравийском море 9 мая 2021, 02:27

Фото: Robert Brooks/United States Navy/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пятый флот ВМС США. В ВМС сообщили, что команда крейсера с целью установить принадлежность судна проводила обычную проверку, которая отвечала нормам международного права. Среди найденного на судне «оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы», а также оптические прицелы. Изъятие продолжалось два дня, в четверг и пятницу. После этого экипаж допросили и отпустили. Происхождение и пункт доставки груза должно выяснить следствие, передает РИА «Новости». В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е 8 мая 2021, 19:52

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят вернуть Россию во времена правления президента Бориса Ельцина, чтобы ослабить влияние страны в мире. По словам Кемалоглу, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, как считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Как подчеркнул автор, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции и пытается ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы. При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства «Северного потока – 2», и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году. Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят «наказать» Россию. Вашингтон желает превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть снизить ее активность на мировой арене, считает Кемалоглу. Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической, энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины. Ранее Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». В Кремле заявили о непричастности России к атаке на Colonial Pipeline 10 мая 2021, 23:44 Текст: Антон Никитин

Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о нахождении в России «вируса-вымогателя». «Россия не имеет к этому никакого отношения», – приводит слова представителя Кремля ТАСС. Таким образом пресс секретарь главы государства прокомментировал утверждение Байдена о том, что связанное с хакерской атакой вирусное ПО может находиться в России. Отвечая на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, Песков подчеркнул, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности». Ранее в понедельник Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден заявил об отсутствии данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline 10 мая 2021, 21:35 Текст: Елизавета Булкина

Свидетельств о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, однако хакеры могут находиться в России, заявил президент США Джо Байден. «От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель (…) находится в России», – передает его слова ТАСС. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 11 мая 2021, 08:49

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Ранее Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора. В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Американцы оценили перспективы противостояния России в Арктике 11 мая 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Читатели электронной версии американского телеканала Fox News прокомментировали материал о положении дел в арктическом регионе, выразив уверенность, что Соединенные Штаты «уже проиграли» Арктику России и Китая. Телеканал Fox News опубликовал материал, посвященный положению дел в арктическом регионе. Так, согласно чиновнику из Госдепа США, Вашингтон обеспокоен растущим влиянием Китая в этой части Земли, а основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимы ледоколы. Статья вызвала горячий отклик у читателей материала, передает РИА «Новости». «Да перестаньте вы! Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <…> Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются», – высказался Hmmmand. «Правительство потратит 1 млрд долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те 100 млн долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе», – сыронизировал Greyhorse1964736. Некоторые пользователи вспомнили историю. «В годы Второй мировой войны Америке потребовалось два месяца, чтобы построить ледокол. Сегодня ей требуется два года только на то, чтобы согласовать его проект», – отметил Either1or300. А другие американцы предложили обратить внимание на современные проблемы своего государства. «Поскольку мы потратили триллионы долларов на реализацию программ по продвижению политкорректности и оказание финансовой помощи недееспособным демократическим государствам, у нас не осталось средств для того, чтобы купить даже одну весельную лодку», – написал Moodymac. «Китайцы разработали долгосрочное видение, стратегию и планы действий. Соединенные Штаты сосредоточились на квартальной прибыли, следующих выборах и планах ведения внутрипартийной борьбы. Все мы понимаем, кто выиграет в этой гонке», – пришел к неутешительным выводам ForTheObservations. «Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растет уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растет уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы», – заключил davidcjones45988. Напомним, в марте впервые в истории ВМФ три атомные подводные лодки (АПЛ) одновременно всплыли из-подо льда в Арктике. В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики. Минюст США получил данные о звонках писавших о «российском деле» журналистов 8 мая 2021, 15:04 Текст: Ксения Панькова

Министерство юстиции США во время президентства Дональда Трампа тайно получило записи телефонных разговоров журналистов газеты Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщает газета со ссылкой на правительственные источники. По данным издания, в письмах, направленных журналистам в мае 2021 года, министерство уведомляло, что получило записи их телефонных разговоров за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Ведомству, как утверждается, удалось получить данные о том, сколько длились звонки, а также кому и в какое время авторы звонили. Также минюст попытался получить доступ к электронной переписке журналистов за тот же период, но безуспешно, пишет газета, передает РИА «Новости». Как отмечает Washington Post, ближе к концу обозначенного периода журналисты газеты написали статью, где утверждали, что сенатор Джефф Сешнс в 2016 году якобы обсуждал предвыборную кампанию Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком. Сешнс в июле 2017 года, когда статья появилась, занимал пост генпрокурора США. Представители минюста не сообщали газете, стала ли эта статья поводом для изучения записей разговоров журналистов. Следователи при помощи таких данных, как пишет газета, обычно надеются узнать источники изданий, с которыми журналисты контактировали до публикации той или иной статьи. Выпускающий редактор газеты Кэмерон Барр считает, что минюст США должен «немедленно разъяснить причины этого вмешательства в деятельность репортеров, выполнявших свою работу», защищенную Первой поправкой к конституции США. По данным издания, в письмах не сообщается, когда американское ведомство получил записи, однако, по словам представителя ведомства, это решение было принято в 2020 году при администрации Трампа. Министерство, в свою очередь, заявило, что было вынуждено затребовать записи разговоров в качестве крайней меры. Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил. Эксперт оценил заявление США о «российском оружии» в Аравийском море 9 мая 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что образцы вооружения с судна, задержанного ВМС США в Аравийском море, являются лишь старыми советскими и китайскими системами. «Отчетливо видно, что на борту задержанного судна находятся старые советские и китайские образцы вооружения. К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки «Тип-56» (копия автомата АК/АКМ – прим. ВЗГЛЯД), снайперские винтовки «Тип-79» и «Тип-85» (копии снайперское винтовки Драгунова СВД – прим. ВЗГЛЯД), гранатометы «Тип-69» (незначительно модернизированная копия РПГ-7 – прим. ВЗГЛЯД), пулеметы «Тип-80» (копия пулемета ПКМ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС эксперта. Ранее пятый флот ВМС США сообщил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Байден заявил о готовности встретиться с Путиным 10 мая 2021, 21:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию об этом передает РИА «Новости». Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Россия, США, ЕС и ООН высказали обеспокоенность насилием в Иерусалиме 9 мая 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС, ООН) заявили, что обеспокоены актами насилия в Восточном Иерусалиме. Как сообщается на сайте МИД России, 8 мая в связи с обострением ситуации в Восточном Иерусалиме состоялись консультации спецпредставителей «квартета», по итогам которых было согласовано совместное заявление. В нем выражается «глубокая озабоченность в связи с происходящими на ежедневной основе актами насилия». В частности, речь идет о столкновениях «между палестинцами и сотрудниками израильских служб безопасности» на Храмовой горе. Кроме того, беспокойство вызывают «провокационные заявления некоторых политических сил, запуск ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля», а также «нападения на палестинские фермерские хозяйства» на Западном берегу Иордана. Указывается на угрозу «выселения палестинских семей из мест их исконного проживания». «Квартет» выступил «против любых односторонних шагов, которые лишь усугубят и без того напряженную ситуацию». Израиль призвали «проявить сдержанность» и не обострять обстановку в месяц рамадан. «Квартет» призвал «все стороны соблюдать и уважать статус-кво святых мест» и подтвердил «приверженность достижению «двухгосударственного» урегулирования через переговоры». Напомним, ожесточенные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начали происходить в Восточном Иерусалиме с наступлением священного месяца рамадан, который в этом году в большинстве мусульманских стран начался 13 апреля и завершится 12 мая.