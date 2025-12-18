Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.5 комментариев
Депутат Драпеко призвала «пить валерьянку» тем, кто требует признать Нагиева иноагентом
Драпеко призвала «пить валерьянку» тем, кто требует признать Нагиева иноагентом
Желающим требовать признания актера и шоумена Дмитрия Нагиева иноагентом за слова об «усталости» российского зрителя от военных фильмов, следует «пить валерьянку», считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО, и депутат. Я против», – заявила Драпеко в комментарии «Ленте.ру».
Так депутат отреагировала на инициативу депутата Курской областной Думы Дмитрия Гулиева, к которому, как он заявил, обратились жители региона, в том числе участники СВО, с замечанием на тему слов актера Дмитрия Нагиева.
Тот на премьере фильма «Елки 12» сопоставил картину с военными фильмами, объяснив популярность новогоднего фильма отсутствием «серости и грязи», которых немало в фильмах о войне.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей в преддверии новогодних праздников.