Путин, Шойгу и ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади Соловьев проанализировал «крайне жесткое» заявление Путина 9 Мая Путин назначил представителя в Федеральном Собрании по денонсации ДОН 9 мая 2021, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса денонсации Договора по открытому небу (ДОН). «Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу, подписанного в Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. Байден выразил уверенность в организации встречи с Путиным в июне 7 мая 2021, 19:35 Текст: Евгения Шестак

Американский лидер Джо Байден заявил, что уверен в организации его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, данный вопрос прорабатывается администрацией президента США. В Белом доме президента спросили о возможной встрече с Путиным в июне. «Мы в состоянии сделать это. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается», – цитирует ТАСС Байдена. Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: «Не влияет на мое желание провести встречу в формате «один-на-один». Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что возможная июньская встреча президентов стала бы хорошим шагом вперед в двусторонних отношениях, позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном и гарантировать перспективу стабильных отношений. При этом она вновь уточнила, что пока официальное подтверждение договоренности сторон об организации саммита отсутствует. «На данном этапе подтверждения встречи нет», – сказала она. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения по месту проведения саммита между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным пока нет. «По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», – сказал представитель Кремля. Ранее Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию 9 мая 2021, 10:31

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ. Он напомнил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол «коричневую чуму», передает РИА «Новости». «Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы», вынес нацизму исторический приговор», – сказал Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», – подчеркнул глава государства. Российский лидер указал, что от времени, когда «в центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», отделяет уже почти целый век. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. Однако, по словам президента, многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов», – сказал Путин. Он отметил, что сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Также глава государства заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России. Путин на параде Победы помог ветерану 9 мая 2021, 13:21

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин помог ветерану, который сидел рядом с ним на параде Победы на Красной площади. В соцсетях опубликовали видео, на котором Путин сидит на трибуне рядом с ветеранами. На кадрах заметно, как президент помогает ветерану поправить под порывами ветра верхнюю одежду. Путин помог ветерану pic.twitter.com/wgq790Gls0 — РИА Новости (@rianru) May 9, 2021 Перед началом военного парада, Путин отметил заслуги ветеранов и тружеников тыла, подчеркнул определяющую роль советского народа в победе над фашизмом и подчеркнул, что День Победы навсегда останется для России священным праздником. Соловьев проанализировал «крайне жесткое» заявление Путина 9 Мая 9 мая 2021, 18:45

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы. По мнению журналиста, глава государства точно определил роль и место союзников во Второй мировой войне. «Это самое точное определение роли и места союзников. Крайне жесткое и очень справедливое. И не надо «оппам» от «Новой газеты» и «Эха» до МБХ и «Медузы» «щебетать» про «решающую роль ленд-лиза и второго фронта», – указал Соловьев в своем Telegram-канале. Он привел цитату из речи президента, в которой тот напомнил о роли СССР в победе над фашистской Германией. «Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – процитировал Путина Соловьев. Журналист также особо отметил заявление президента, в котором тот напомнил о событиях первой половины XX века, когда набирала силу фашистская Германия. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – привел слова Путина телеведущий. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – указал Соловьев. Также он заметил, что России не с кем «примиряться» по итогам Второй мировой. «С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убежденные в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чем, не скрывая, заявлял их фюрер еще с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь? Они и не покаялись, а как только стало возможно, как только перестали бояться советского солдата , так начали переписывать историю, обеляя себя, и очерняя нас», – указал он. По его словам, желающие «примирения» хотят извратить историю, они пытаются навязать, что в начале войны у них уже виноват не только Гитлер, «а еще и Сталин, а скоро только Сталин и будет виноват, а Гитлера еще и будут обелять, мол был вынужден обороняться от «красной чумы». «И о жертвах забудут. И себя, вчерашние палачи, объявят жертвами, как уже сейчас Европа считает себя жертвой Гитлера и Сталина. И забывают о собственной вине, и как приветствовали фюрера, и как с радостью расправлялись с европейскими евреями и делили их имущество между собой, как использовали рабский труд наших граждан, привезенных с оккупированых территорий. По мнению Соловьева, у Европы нет и не будет «никакого морального права» указывать России, и Россия не забудет, что «цивилизованные народы» вытворяли на нашей земле». «Так что нет, и никогда не будет никакого примирения, так как нет у Европы никакого искреннего покаяния и раскаяния за страшные злодеяния совершенные против нашей Родины», – заключил ведущий. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. Путин поручил доставить в Антарктиду модули комплекса «Восток» 7 мая 2021, 09:59 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить доставку модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиду в 2021 году. «Правительству РФ принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в целях введения ее в эксплуатацию в полном объеме в 2024 году», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Такое поручение дано главой государства по итогам заседания попечительского совета Русского географического общества (РГО), состоявшегося в апреле. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июня 2021 года. Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане 8 мая 2021, 19:38 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия работает над укреплением 201-й военной базы в Таджикистане. Как подчеркнул Путин, Россия также работает над укреплением таджикских Вооруженных сил. По данному направлению у Москвы и Душанбе существует совместная работа, рассчитанная на несколько лет программа, сообщает «Интерфакс». Кроме того, глава государства подчеркнул, что со стороны России будет делаться все для своевременного выполнения этой программы. Российская 201-я военная база в Таджикистане – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. Ранее российский лидер на встрече в Москве с Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения 7 мая 2021, 11:06 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения, отметив, что праздник объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей. Самый молодой еврейский праздник – День спасения и освобождения – приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года). Поскольку в 2021 году эта дата выпадает на субботу 8 мая (шаббат), основные мероприятия прошли 6 мая, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас по случаю Дня спасения и освобождения... За прошедшие годы он объединил людей вокруг непреходящих гуманистических идеалов и ценностей, получил широкую поддержку общественных, религиозных организаций, Российского еврейского конгресса», – говорится в поздравлении на сайте Кремля. Президент выразил уверенность, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, а также служит патриотическому воспитанию молодежи. «И конечно, особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам. Желаю вам мира, счастья и благополучия», – заключил Путин. Путин: День Победы всегда будет для России священным 9 мая 2021, 10:22

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в Москве поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным. «Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы», – сказал Путин, передает РИА «Новости». «День Победы был, есть и будет для России, нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей, поклонения, которое мы чтим и которым гордимся», – подчеркнул он. «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся», – отметил президент. «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся», – отметил президент. «Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа», – обратился Владимир Путин к ветеранам. После этого глава государства объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование 7 мая 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону международную повестку с акцентом на сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С учетом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также в ходе разговора были рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии. Кроме того, затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева. «Условлено о продолжении диалога по линии Советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств», – заключили в Кремле. Путин отметил важность работы финалистов конкурса «Послы Победы» 7 мая 2021, 12:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив их вклад в восстановление военных памятников и захоронений. «Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – сообщил президент, слова которого приводятся в телеграмме на сайте Кремля. Он указал, что участники конкурса посвятили себя большому и очень нужному делу: восстановлению памятников погибшим героям и благоустройству воинских захоронений, воплощению в жизнь множества интересных просветительских, патриотических проектов, поддержке ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании. Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания, указал президент. «Убежден, что вы с пользой проведете эти дни в нашей столице, внесете значимый вклад в подготовку празднования 9 мая, а ваше движение будет и впредь развиваться, вовлекать в свои ряды новых единомышленников как в России, так и за ее пределами», – уверен Путин. В рамках конкурса «Послы Победы» ведется отбор лучших волонтеров, которые будут помогать в проведении парада на Красной площади и акции «Бессмертный полк», передает ТАСС. Путин и Токаев поздравили друг друга по телефону с Днем Победы 8 мая 2021, 13:03 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. «В ходе беседы особое внимание было обращено на взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и предстоящее заседание Высшего экономического совета, которое состоится 21 мая. Президенты отметили успешную работу правительств двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества, в котором уже достигнуты заметные положительные результаты», – говорится в сообщении на сайте президента Казахстана. Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также выразили удовлетворение поступательным развитием стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.