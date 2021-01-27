Кремль согласился обсудить с США сохранение ДОН

Россия может вернуться к обсуждению сохранения Договора по открытому небу (ДОН), если американская сторона проявит такой интерес, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора лидеров России и США.

«Подчеркивалось президентом [России Владимиром] Путиным, что после того, как США приняли решение выйти из ДОН, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение», – приводит его слова ТАСС.

«Вместе с тем есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть», – подчеркнул представитель Кремля.

В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что администрация президента США Джо Байдена пока не выдвигала предложений о Договоре по открытому небу. «Вопрос о нашем выходе из договора в принципиальном плане решен, запущены соответствующие внутренние процедуры», – сказал дипломат. – «От администрации Байдена мы ничего не слышали. Но будем смотреть», – добавил он.

На прошлой неделе Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.

В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).