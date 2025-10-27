Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.0 комментариев
Комитет Госдумы одобрил ужесточение наказания за дезертирство для экс-заключенных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ужесточение уголовной ответственности за дезертирство для бывших заключенных-военнослужащих, предусматривающее сроки до 20 лет лишения свободы.
Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за дезертирство для военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания. Документ предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет в период мобилизации, военного положения или военного конфликта для лиц, которым ранее предоставлялся условный срок или приостановление дела по ходатайству командования, передает ТАСС.
За самовольное оставление части или неявку на службу в течение двух–десяти суток бывшим заключенным-военнослужащим грозит от двух до шести лет заключения, если подобное нарушение происходит в перечисленных особых условиях. Если же срок самовольного отсутствия составляет от десяти суток до месяца, предусмотрено наказание от трех до восьми лет. Более месяца – от семи до 12 лет заключения.
В случае уклонения от исполнения военных обязанностей, в том числе путем симуляции болезни или иными способами, в период мобилизации или военного положения для данной категории лиц также предусматривается наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет.
В пояснительной записке подчеркивается: «Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях военного конфликта или ведения боевых действий».
Ранее правительство России направило в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для освобожденных от уголовного наказания военнослужащих за дезертирство и уклонение от службы.