Tекст: Катерина Туманова

«Непростой саммит в Брюсселе нехорошо и начался. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», – приводит РИА «Новости» сообщение Фицо в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Перед саммитом Фицо оценил встречу на полях с представителями Западных Балкан, стремящихся в Евросоюз и отметил, что готовая к вступлению в ЕС Сербия сталкивается со всевозможными препонами, тогда как совершенно неготовую к этому Украину буквально подталкивают в ЕС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что Словакия не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета. Кроме того, премьер Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.