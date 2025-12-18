  • Новость часаВ порту Ростова-на-Дону загорелся танкер после атаки дронов ВСУ
    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    18 декабря 2025, 04:15 • Новости дня

    Самолет премьера Словакии Фицо серьезно повредили в аэропорту Брюсселя

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, как в среду вечером прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза и его самолет оказался серьезно поврежденным автомобилем в аэропорту города.

    «Непростой саммит в Брюсселе нехорошо и начался. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолет так, что он не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь», – приводит РИА «Новости» сообщение Фицо в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.

    Перед саммитом Фицо оценил встречу на полях с представителями Западных Балкан, стремящихся в Евросоюз и отметил, что готовая к вступлению в ЕС Сербия сталкивается со всевозможными препонами, тогда как совершенно неготовую к этому Украину буквально подталкивают в ЕС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что Словакия не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета. Кроме того, премьер Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    17 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    @ Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Репутация Евросоюза может пострадать в случае отказа от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, сообщило издание Politico.

    Европейское издание Politico пишет, что провал переговоров о передаче замороженных российских активов на Украину угрожает вызвать серьезный имиджевый кризис для Евросоюза, усугубляя внутренние разногласия между странами блока, передает ТАСС.

    По информации источников издания, вероятность передачи активов Киеву снизилась после недавних переговоров, а процесс экспроприации практически не движется вперед. Один из европейских чиновников признался: «Мне хочется плакать», ссылаясь на отсутствие прогресса.

    Издание также пишет, что обсуждаемый вариант передачи активов через голосование квалифицированным большинством, названный «ядерным вариантом», усиливает внутренние противоречия в Евросоюзе. Несколько чиновников подчеркнули, что такое решение способно привести к расколу внутри блока и вызвать настоящий политический кризис.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался в отсутствии альтернативных сценариев финансирования Украины.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей.

    17 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен отметила, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб.

    Она также назвала замороженные на неопределенный срок активы настоящим переломным моментом для Украины и для Европы.

    Евросоюзу предстоит принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет активов России на саммите 18–19 декабря, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на заседании Европарламента, что отсрочка этого вопроса невозможна.

    По оценке МВФ, для поддержки Украины в указанный период потребуется около 137 млрд евро, из которых Евросоюз должен предоставить две трети – 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила два возможных подхода: использование российских активов или оформление коллективного кредита для покрытия нужд Киева.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято исключительно на декабрьском саммите Евросовета, так как задержка неприемлема. Она также отметила, что Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов, назвав это критическим шагом для поддержки предложенной схемы финансирования.

    По словам главы Еврокомиссии, ни один из вариантов финансирования не может быть реализован без согласия лидеров стран-участников ЕС, поскольку вопрос о будущем этих средств остается ключевым и политически значимым для всего сообщества.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    17 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    Орбан: Вопрос о заблокированных российских активах не будет в повестке дня саммита ЕС

    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    17 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    На предстоящем заседании Евросовета Словакия не поддержит принятие решений о финансировании военных нужд Украины, передает ТАСС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о принципиальном отказе от поддержки выделения средств на войну.

    По словам политика, Братислава готова оказывать помощь Украине только на двухсторонней основе, в том числе в сферах разминирования и гуманитарных проектов. Фицо отметил, что считает возможным использование замороженных российских активов только для послевоенного восстановления Украины, при условии заключения мирного соглашения между сторонами конфликта.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует самостоятельное решение для урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил поддержку европейской интеграции Сербии и осудил действия Евросоюза, препятствующие процессу присоединения Сербии из-за ее независимой позиции, заявив, что такие шаги не обоснованы здравым смыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что западные страны быстро наладят отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    17 декабря 2025, 10:14 • Новости дня
    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Euractiv: ЕК не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву

    Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии, сообщает Euractiv.

    Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера поддержать предложение о предоставлении Украине займа, профинансированного за счет замороженных российских активов, размещенных на площадке Euroclear в Бельгии, передает Euractiv.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ведется работа с бельгийскими властями по дополнительным гарантиям по этому проекту.

    Пока Де Вевер не дал согласия, указывая на возможный риск для экономики страны, если Россия решит вернуть свои активы – большая их часть находится именно в Бельгии. Поздно вечером во вторник дипломаты пытались согласовать дополнительные гарантии для Бельгии, однако существенного прогресса достигнуто не было. Решение о судьбе займа переносится на национальных лидеров, которые должны собраться на саммите в Брюсселе.

    По правилам Евросоюза, для одобрения займа потребуется квалифицированное большинство – не менее 15 стран, представляющих 65% населения блока, формальное согласие Бельгии при этом не обязательно. Несмотря на это, все больше стран и чиновников выражают опасения по поводу политических последствий такого шага вопреки бельгийской позиции.

    Скепсис по поводу схемы высказывали Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия, хотя большинство столиц поддерживает инициативу.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ищет минимум квалифицированное большинство, и не исключил, что консультации займут до трех дней.

    Украина, в свою очередь, считает опасения Бельгии необоснованными и называет их неубедительными, отмечая, что они «отражают российскую пропаганду».

    Ранее издание Politico сообщило, что отказ от предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа столкнется с юридическими и экономическими рисками, а ее инвестиционный климат может существенно ухудшиться.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о личном участии в продвижении решения о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, поскольку они позволят в течение двух лет финансировать боевые действия.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что намерен лично добиваться в Брюсселе одобрения решения Европейского союза об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти средства необходимы Евросоюзу, поскольку «они позволят в течение двух лет финансировать войну» на Украине.

    Мерц отметил, что будет лично участвовать в переговорах и лоббировать это решение среди европейских лидеров. Он также добавил, что шансы на то, что в декабре ЕС утвердит соответствующую инициативу, оцениваются им как «50 на 50».

    Ранее Мерц заявил, что Германия должна стать одним из гарантов безопасности на Украине совместно с государствами НАТО.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных российских активов снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует на Украине весь ущерб.

    Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок.

    17 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    Названы наиболее осложнившие въезд для россиян страны Европы

    ОП: Наибольшие ограничения на въезд для россиян установили страны Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    В список государств с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России вошли страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польша и Чехия, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

    Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов заявил, что наибольшие трудности для поездок россиян связаны со странами Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, а также Польшей и Чехией. По его словам, Эстония, Латвия и Литва, Дания, Норвегия и Финляндия, Нидерланды и Бельгия, Польша и Чехия отказались выдавать визы и закрыли въезд для граждан России, передает ТАСС.

    Максимов отметил, что формально въезд россиянам в эти государства запрещен даже при наличии действующей шенгенской визы.

    «Де-факто въезд в эти страны через другие страны Шенгена для россиян остается возможным», – отметил Максимов.

    Он напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, что не позволяет проверять соблюдение ограничений при перемещении, например, в Польшу или Эстонию.

    Сейчас Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств с отмененным внутренним пограничным контролем. Для поездок необходима шенгенская виза, по которой можно официально перемещаться по всем странам зоны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Латвия заняла третье место, Литва, Финляндия, Эстония – пятое место, Дания – седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    17 декабря 2025, 09:47 • Новости дня
    FT: Мелони признали ключевым игроком от Европы на переговорах по Украине в Берлине
    FT: Мелони признали ключевым игроком от Европы на переговорах по Украине в Берлине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на переговорах в Берлине по вопросу Украины была публично обозначена как ключевой представитель Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, на ужине с участием европейских лидеров, посвященном безопасности Украины и всего континента, Мелони посадили в самом центре рядом с Владимиром Зеленским. Издание подчеркивает, что подобные дипломатические акценты в рассадке свидетельствуют о новом статусе главы итальянского правительства, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что союзники Мелони в Евросоюзе надеются, что она сохранит свои позиции лидера Европы в преддверии важного саммита, который состоится в четверг. Высокопоставленный европейский дипломат отметил: «Ей ясно дают понять, что именно здесь она должна быть». Другой источник среди германских чиновников добавил, что наступающая неделя может стать определяющей для значения ЕС на мировой арене, и роль Италии в этом крайне высока.

    Кроме того, Еврокомиссия намерена на грядущем саммите 18-19 декабря добиться от стран ЕС решения по использованию российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    17 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Орпо исключил помощь Украине из бюджета Финляндии без конфискации активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о невозможности выделения средств бюджета страны Украине при отсутствии решения по российским активам.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о невозможности предоставления Украине помощи из национального бюджета, если на саммите Евросоюза 18–19 декабря не будет согласовано решение об экспроприации российских активов, пишет ТАСС.

    В интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос о потенциальных альтернативных путях поддержки Киева, Орпо прямо сказал: «Это невозможно». Таким образом, вариант выделения финансовой поддержки Украины из национального бюджета Финляндии исключается. Орпо подчеркнул, что возлагает ответственность за решение на институты ЕС и ожидает единой европейской позиции по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Орпо заявил, что у Евросоюза нет иных вариантов помощи Киеву, кроме конфискации российских активов.

    В среду международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах украинских властей. А Центробанк России подал иск к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Напомним, 12 декабря Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    17 декабря 2025, 12:18 • Новости дня
    Назначено предварительное слушание по иску Банка России к Euroclear

    Арбитражный суд Москвы назначил предварительное слушание по иску к Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы проведет 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков, сообщили в суде.

    Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Центрального банка России к бельгийскому Euroclear Bank, предварительное судебное заседание назначено на 16 января 2026 года, на 10.00, передает РИА «Новости».

    Сумма исковых требований составляет примерно 18,2 трлн рублей. Слушания будут носить предварительный характер.

    Ранее дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,1 трлн рублей.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками и ухудшением инвестиционного климата.

    17 декабря 2025, 22:30 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением Украины и ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением Украины и ЕС, поскольку, по ее мнению, ориентированная на армию экономика страны угрожает всей Европе.

    «Мы знаем, насколько важно финансировать борьбу Украины. Но ведь Россия нацелена не только на Украину. Ее полностью военная экономика представляет прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности. Российские активы, замороженные в ЕС на неопределенный срок, могут изменить ситуацию в Украине и Европе», – написала она в соцсети Х.

    Напомним, фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза. Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы. При этом фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента 17 декабря, заявила, что замороженные в Европе активы России останутся под блокировкой до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    17 декабря 2025, 06:13 • Новости дня
    Еврокомиссия передумала вводить запрет автомобилей с ДВС к 2035 году

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия представила пакет мер, который допускает ограниченное сохранение автомобилей с ДВС после 2035 года, скорректировав ранее заявленный курс на полный запрет таких машин.

    Согласно документу, автопроизводители к 2035 году должны добиться сокращения выбросов из выхлопной трубы на 90%. Оставшиеся 10% выбросов разрешено компенсировать применением низкоуглеродной стали из стран Евросоюза, а также использованием синтетических видов топлива и биотоплива, передает РИА «Новости»

    По словам Еврокомиссии, такой подход сохраняет рыночный сигнал в пользу транспорта с нулевыми выбросами, но одновременно придает производителям гибкость для адаптации к новым требованиям и укрепляет конкурентоспособность автомобильной промышленности Европы.

    До 2035 года предусмотрены «суперкредиты» для электромобилей и послабления при выполнении целей по выбросам в период с 2030 по 2032 годы. Для фургонов предложено снизить целевой показатель сокращения выбросов к 2030 году с 50% до 40%. Также предусматриваются шаги по поддержке аккумуляторного производства, снижению административных барьеров и стимулированию покупок автомобилей с низкими выбросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в 2023 году принял решение к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых автомобилей на 100%, что фактически означает запрет продаж авто с двигателями внутреннего сгорания на бензине или дизельном топливе. Данная мера направлена на достижение климатически нейтральной экономики к 2050 году.

