Дети отравились хлором в бассейне под Пензой В ДТП с автобусом под Тулой погиб человек 25 апреля 2021, 09:10 Текст: Ксения Панькова

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге М-4 «Дон» в Тульской области, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали, сообщило УМВД по региону. «По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что в результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте. Как сообщило ведомство, двое детей – мальчик 8 лет и девочка 14 лет и еще один человек, находившиеся в автобусе, госпитализированы в медучреждение. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия. Накануне при столкновении микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля в Краснодарском крае два человека погибли, еще шестеро получили травмы.

В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах 24 апреля 2021, 10:37

Фото: twitter.com/PolicieCZ

Текст: Наталья Ануфриева

Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву. Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец». Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным». По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин». Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание. Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности. «В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание. Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021. Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ. «Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy. Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies). Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись». Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Пропавшую индонезийскую подлодку нашли около Бали 24 апреля 2021, 12:02

Фото: Alonzo M. Archer/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Подлодку ВМС Индонезии, переставшую выходить на связь во время учений, удалось обнаружить в водах у берегов острова Бали, сообщают СМИ. Агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС сообщило, что подлодку KRI Nanggala 402 обнаружили в водах возле острова Бали, передает РИА «Новости». Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок. Украинские депутаты устроили драку из-за флага России 24 апреля 2021, 11:15

Фото: Новый Визит/youtube.com

Текст: Наталья Ануфриева

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ. Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua. Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место. В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо. Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка. Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией 24 апреля 2021, 09:45

Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт. По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360». «Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат. Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя». «Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он. Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Словакия назвала причину высылки российских дипломатов 24 апреля 2021, 14:10

Текст: Наталья Ануфриева

Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией, заявил глава МИД страны Иван Корчок. Корчок пояснил он в беседе с чешским изданием Respekt.cz, что в Словакии, как и везде, «спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории», и «в последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам», передает РИА «Новости». В связи с этим «было принято политическое решение». Министр подчеркнул, что это было суверенное решение и власти Словакии действовали по информации собственных спецслужб, однако «понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом». Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию. На ваш взгляд На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды? Да

Нет

И раньше их не покупал

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы. Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам. Посольство России в Минске высмеяло МИД Литвы за пост о высылке дипломатов 24 апреля 2021, 18:15

Фото: Homoatrox/wikipedia.org

Текст: Абдулла Шакиров

Посольство России в Белоруссии отреагировало на пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов, высмеяв его провокационным хештегом. В ответ на публикацию Ландсбергиса в Twitter, в которой он заявил о высылке российских дипломатов из Литвы в знак солидарности с Чехией, российское посольство предложило подписчикам выбрать из двух хештегов – #smalldipenergy или #smalldickenergy: пользователи используют их применительно к тем, кто ведет себя необоснованно самоуверенно. #smalldipenergy or #smalldickenergy https://t.co/Z36YVLZk44 — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) April 24, 2021 Напомним, накануне главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения. Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян 24 апреля 2021, 19:52 Текст: Абдулла Шакиров

Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции. «Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД. Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду». В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости». В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения. Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте 24 апреля 2021, 17:20

Фото: 75.fsin.gov.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте, сообщило региональное следственное управление СК. «По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится на сайте ведомства. Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводится работа. Следователи изучают следы происшествия и изымают предметы, имеющие значение для расследования. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, отмечается в сообщении. В ноябре прошлого года в Свердловской области на охоте застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого. В декабре 2020 года полицейский застрелил мужчину на охоте под Санкт-Петербургом. Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным 24 апреля 2021, 15:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Абдулла Шакиров

Одними из основных тем обсуждения на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко были развитие кооперации и цены на углеводороды, рассказал белорусский лидер. «Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить», – передает БелТА слова Лукашенко. Как отметил президент Белоруссии, в этот раз лидеры обеих стран «обратились к злободневным вопросам», таким как формирование цен на нефть и газ, а также кооперация. Темы же развития интеграции обсуждались больше для протокола, сказал Лукашенко. Глава республики также обратил внимание, что и в России, и в Белоруссии есть хорошие предприятия, однако между странами всегда была «тягомотина – кто кого». Кроме того, отметил он, он имеют разные подходы к приватизации. «Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться», – подчеркнул белорусский лидер. По словам Лукашенко, Путин предложил ему совместно развивать производство интегральных схем. Глава Белоруссии также отметил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие, превосходящее международные аналоги. «Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации – скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь», – добавил белорусский лидер. Лукашенко сообщил, что на встрече с Путиным не поднималась тема о военной базе, обратив внимание, что Минску она не нужна, поскольку уже стоит в Смоленске «в трех минутах полета до того же Бобруйска». «Зачем тратить огромные деньги?» – сказал Лукашенко. «Наша зона ответственности – белорусской армии – запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?» – заявил глава республики. По мнению Лукашенко, если бы Россия и Белоруссия начали даже просто разговор о военных базах, это было бы подарком для оппозиционеров, которые бы «вышли на улицы и кричали, что Россия захватила Белоруссию». В четверг прошли переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались около четырех часов; лидеры обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что вопросы «слияния» России и Белоруссии на встрече не обсуждались, а тема интеграции постоянно находится на повестке дня. Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян 24 апреля 2021, 20:51 Текст: Абдулла Шакиров

Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана. «Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства. В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД. В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости». В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения. Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы 24 апреля 2021, 16:06

Фото: navy.mil.gov.ua

Текст: Вера Басилая

Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, «с помощью которого Украина могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения», сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Согласно данным газеты, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования. «Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «оказал сопротивление» в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу «открытость», сообщили как украинские, так и немецкие источники издания. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в этой связи заявил изданию, что «было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия» в то время, когда Россия якобы «угрожает войной». Ранее МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения в Донбассе. Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Врачи уличили Водонаеву во лжи 24 апреля 2021, 19:41 В департаменте здравоохранения Москвы опровергли заявления госпитализированной с микроинсультом звезды реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой о халатном отношении медперсонала. Телеведущая, в частности, жаловалась на отсутствие внимания со стороны медсестер больницы имени Виноградова и непрофессиональное выполнение медиками своих обязанностей. Как заявили в столичном департаменте здравоохранения, посещение палаты Водонаевой проходили по установленному графику, а в отделении реанимации врач находился с ней в течение всего времени ее пребывания там. Кроме того, после перевода в отделение неврологии к телеведущей дважды заходила медсестра, при этом ни одной жалобы лично от Водонаевой не поступало, передает «Пятый канал». «В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе», – сообщили в департаменте. Все необходимые исследования и рекомендации были предоставлены Водонаевой в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. Представители департамента отметили, что стремительно покидать больницу «в тапочках, в которых приехала на скорой», у у телеведущей не было необходимости. Водонаева попала в клиническую больницу имени Виноградова с подозрением на микроинсульт. Позже модель пожаловалась на халатное отношение со стороны врачей и ужасное лечение. Так, телеведущая в своем Telegram заявляла, что после капельницы почувствовала себя плохо из-за индивидуальной непереносимости цитофлавина, однако никто из врачей не отреагировал на инцидент. «Видимо обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре. Зато, внимание! После моих сторис в палату пришел человек с дрелью и присверлил держатель для туалетной бумаги в туалете. Тут же. Шум стоял на весь этаж. И медсестра прибежала за моим драным одеялом», – написала Водонаева. Кроме того, модель заявила, что при выписке ей не дали никаких «медицинских напутствий». По словам Водонаевой, она сейчас находится дома, однако готова сразу же лечь больницу, как только почувствует себя плохо. Девушка отметила, что теперь, прежде чем бежать в клинику, будет советоваться со своим знакомым. Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации 25 апреля 2021, 03:31

Фото: Vit Simanek/CTK/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек. «Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС. Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут. Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов 24 апреля 2021, 12:11

Фото: Staff Sgt. Peter Reft/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ. Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости». Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане. «Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников. Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных. Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков. «Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он. Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев. Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.