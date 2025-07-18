Фигурантка дела о теракте против Прозорова переобъявлена в розыск в России

Tекст: Ирма Каплан

«Особые приметы: переобъявлен… без меры пресечения», – указано в карточке Хрестиной в базе розыска МВД России.

Ранее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что агент СБУ Хрестина переобъявлена в розыск.

В апреле 2024 года ФСБ сообщила о задержании Владимира Головченко, также причастного к покушению. По данным ведомства, он собирал радиоуправляемое взрывное устройство для минирования автомобиля Прозорова, однако сам Прозоров получил лишь незначительные травмы. Головченко был арестован 18 апреля.

Также был задержан Иван Паскарь, который получил посылку с компонентами бомбы из Варшавы через Литву и доставил ее в Москву. ФСБ сообщала, что отправителем посылки была Хрестина.

По словам еще одного задержанного, он познакомился с Хрестиной в 2021 году и по ее поручению делал снимки дома Прозорова, а также переводил деньги курьеру. Суд выдал санкцию на заочный арест Хрестиной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, обвиняемые в организации подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве предстанут перед судом после утверждения обвинения, сообщили в Следственном комитете России.В мае

сообщалось о завершении предварительного расследования по делу о попытке убийства Прозорова в Москве.