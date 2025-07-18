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Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Домодедово
Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения полетов, которые были сняты через 20 минут, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
В аэропорту Домодедово около 23.10 в пятницу были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в посте представитель Росавиации.
Спустя порядка 20 минут он добавил, что ограничения на работу аэропорта сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме.
В Росавиации уточнили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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