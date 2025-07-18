Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Домодедово

Tекст: Ирма Каплан

В аэропорту Домодедово около 23.10 в пятницу были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в посте представитель Росавиации.

Спустя порядка 20 минут он добавил, что ограничения на работу аэропорта сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме.

В Росавиации уточнили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков очередного беспилотника, атаку которого пресекли силы ПВО.



