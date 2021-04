В Кремле оценили последствия возможного появления военных США на Украине Кремль подтвердил получение приглашения Путину на саммит США по климату 2 апреля 2021, 13:27 Текст: Алина Назарова

Приглашение президенту России Владимиру Путину на организуемый Вашингтоном саммит по климату получено, но деталей пока нет, их уточняют по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.

США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он представил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепом. В докладе Вашингтон подверг критике ряд стран, включая Россию и Китай. Блинкен заявил: «Прежде всего, и говоря в общих чертах, будь то о Китае, России или о ком-то другом: мы не выступаем против каких-либо из этих стран. Мы, к примеру, не пытаемся сдерживать Китай или блокировать его рост», – передает ТАСС. «Мы отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо», – сказал он, добавив, что США намерены «вставать и решительно высказываться», когда «любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок». Блинкен заявил, что глава американского государства Джо Байден намерен поставить вопрос «прав человека в центр американской внешней политики». Госдеп «задействует все инструменты дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении». США намерены «противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», «независимо от того, являются ли виновники партнерами или противниками» Вашингтона. США считают, что «тенденции» в данной сфере «продолжают развиваться в неправильном направлении». В частности, он заявил о «геноциде уйгуров» в Китае, «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла», «насилии по отношению к протестующим в Белоруссии». Кроме того, Блинкен указал на ситуации в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме. Блинкен признал наличие проблем и в США, включая проблемы, связанные с расизмом. Он заявил: «От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать». По словам Блинкена, власти США «знают, что есть работа» внутри страны. «Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют», – сказал он, подчеркнув, что работа над этими проблемами «с полной прозрачностью» и «отличает демократию» США «от авторитарных режимов». При этом Блинкен заявил, что «один из основных принципов прав человека – это их универсальность», они «равны» по важности, так что «не существует иерархии, которая делает одни права более важными, чем другие». Блинкен заявил, что новые власти отказываются от «несбалансированных взглядов» прежней вашингтонской администрации, поддерживавшей «такую иерархию». «В течение многих лет наши доклады о правах человека содержали раздел о репродуктивном здоровье, в том числе информацию о смертности среди матерей, дискриминации в отношении женщин, доступе к услугам по защите репродуктивного и сексуального здоровья, а также о государственной политике в отношении доступа к контрацепции, медпомощи во время беременности и родов. Эти темы были убраны из докладов предыдущей администрацией, так что они не входят в сегодняшний отчет, отражающий 2020 год», – пояснил он. Блинкен сообщил, что попросил «обнародовать дополнение к отчету по каждой стране, в котором будут отражены эти вопросы». Власти США «восстанавливают практику документирования этих прав в 2021 и последующих годах». Напомним, Блинкен обещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы», но бороться с этим авторитаризмом продолжит, так как «авторитаризм и национализм в мире находятся на подъеме», что рассматривается Соединенными Штатами как прямая угроза их национальным интересам.

«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной. «Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков. Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков. Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков. Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей». Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу.

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Генри Резник: Москалькова добилась системных подвижек с защитой прав граждан 1 апреля 2021, 18:11 Текст: Андрей Самохин

«Татьяна Москалькова – не только правовед высокого класса, но и неравнодушный человек. Ей удалось очень много сделать на своем посту и прекрасно, что именно она продолжит защищать права человека в нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя предложение президента переназначить ее уполномоченным по правам человека в России. «Внесение Владимиром Владимировичем [Путиным] кандидатуры Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека – очень правильное решение, – сказал вице-президент Федеральной палаты адвок

Американский лидер Джозеф Байден вновь оступился во время посадки в самолет, видеозапись с подъемом по трапу президента США опубликовали СМИ. В ролике, опубликованном изданием The Hill в Twitter, Байден осторожно поднимается на борт самолета и неожиданно оступается. Президенту США на этот раз удалось сохранить равновесие и продолжить движение. EARLIER: President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/tumCceRFya — The Hill (@thehill) April 1, 2021 Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. При этом Дональд Трамп – младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера. В Госдуме объяснили, зачем президент Литвы подражает Байдену 31 марта 2021, 17:45 Текст: Галина Кравченко

С помощью личных оскорблений в адрес российского лидера глава литовского государства пытается привлечь к себе внимание, ведь даже его имени никто не знает. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Боярский, комментируя адресованное Владимиру Путину высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы. «Литовский президент при помощи подобных оскорбительных высказываний хочет привлечь к себе внимание. Ведь в мире даже его имени толком никто не знает. Как, вы говорите, его зовут? – переспросил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. – Вот, теперь, может быть, кто-нибудь про него в нашей прессе и напишет. Вот лидер Литвы и заставил нас о себе говорить». Напомним, в середине марта президент США Джо Байден позволил себе личный выпад в адрес президента Владимира Путина. Путин ответил на выпад, пожелав коллеге здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Позднее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разделяет мнение Байдена. Отношения Москвы и Вильнюса в последние годы неуклонно ухудшались, контакты на высоком уровне давно прерваны. Недавно стало известно о том, что Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела против двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в горсовет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Им грозит лишение свободы до 15 лет. США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом 1 апреля 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

Посольство США в Праге прокомментировало тендер на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», на участие в котором претендует Росатом. Помимо Росатома, на участие в тендере претендуют американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP; китайской China General Nuclear Power отказано в участии. Пресс-секретарь посольства США Гриффин Розелл заявил, что решение «лежит только на Чешской республике», но Вашингтон «настоятельно призывает вести прозрачную процедуру отбора», которая «имеет приоритетом национальную безопасность». Розелл напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Россия и Китай якобы «используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление» на союзников США и «вбить клин». Seznam пишет, что в марте Блинкен призвал главу правительства Чехии Андрея Бабиша охранять критически важную инфраструктуру, включая ядерную энергетику. В среду члены Сената Чехии во второй раз за полгода приняли постановление, в котором указывают на участие российской фирмы в тендере как на угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости». В мае сообщалось, что правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании. Путин счел возможной национализацию некоторых предприятий 31 марта 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Путин заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-2023 годы, что «такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», передает ТАСС. Так президент прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова. Ранее Владимир Путин заявлял о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа. США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины 1 апреля 2021, 04:14 Текст: Антон Антонов

Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости». Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС. Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики 1 апреля 2021, 07:35

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики, говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Выдержки из книги, которая поступит в продажу 6 апреля, были опубликованы в электронной версии газеты Washington Post. В своих мемуарах Хантер Байден подчеркивает, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые разрушили его отношения с семьей и карьеру. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью. «Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», – приводит ТАСС текст книги. При этом сын американского лидера не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma. Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 30 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости». Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он. На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее». В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Байден отдал приказ о выводе части войск США из Персидского залива 1 апреля 2021, 16:42

Американский лидер Джо Байден приказал начать вывод части военных сил из Персидского залива, сообщают СМИ со ссылкой на источники. «Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока», – цитирует газету Wall Street Journal РИА «Новости». В ходе выполнения указа США уже перебросили минимум три батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, включая ту, которая находилась «на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии, и размещена несколько лет назад для защиты американских военных сил». 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном. В ответ американская администрация захотела получить от иранских властей конструктивные предложения. Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина 1 апреля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. «То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно. Лавров указал, что ответ президента Владимира Путина на неприемлемые заявления Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире. «К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», – добавил министр. Министр также отметил, что высказывания Байдена показали необходимость неотложного масштабного анализа российско-американских отношений. «Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений», – сказал он, передает ТАСС. Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики. «Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова», – резюмировал глава МИД. В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС 31 марта 2021, 00:59

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС. Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС. Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости». Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы». Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.