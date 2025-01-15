Судовладелец Eagle S не смог вернуть конфискованный якорь

Финский суд отклонил апелляцию Caravella по возврату якоря танкера Eagle S

Tекст: Дмитрий Зубарев

Судовладелец задержанного в Финляндии танкера Eagle S не смог оспорить конфискацию якоря, передает РИА «Новости».

Полиция Финляндии подозревает, что танкер под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Поднятый со дна Финского залива якорь находится в распоряжении властей.

Судоходная компания Caravella, владеющая танкером, обратилась в суд с требованием отмены конфискации. Однако окружной суд Хельсинки отклонил апелляцию компании, подтвердив законность действий полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания требовала арестовать танкер Eagle S, а адвокат назвал его задержание в Финляндии захватом, и затем якорь судна Eagle S, задержанного в Финляндии, обнаружили и подняли шведским кораблем HMS Belos со дна Финского залива.