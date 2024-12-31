Адвокат назвал задержание танкера в Финляндии захватом

Адвокат Херман Юнгберг назвал захватом задержание танкера Eagle S в Финляндии

Tекст: Вера Басилая

Юнгберг, представляющий интересы владельца танкера Eagle S, заявил, что ему не предоставили возможность подняться на борт и ознакомиться с необходимыми документами, включая решение властей о задержании, передает ТАСС.

Адвокат подал прошение о прекращении задержания судна в Окружной суд Хельсинки. Он критиковал действия финских властей за препятствование общению с экипажем и отказ в предоставлении документов.

«До тех пор, пока не будет законного решения, это захват», – отметил Юнгберг.

Он подчеркнул, что его наняла компания Caravella, а не Россия, что подчеркивает международный характер дела.

По его словам, экипажу из примерно 20 человек отказано в базовых услугах, таких как пресная вода и провиант, а канализационные баки почти заполнены. Судно намеревалось пополнить запасы и опорожнить баки в Дании, но было задержано.

Юнгберг затрудняется оценить обвинения, так как ему не удалось переговорить с командой и ознакомиться с документами.

«Это немного сюрреалистическое ощущение», – заявил адвокат, отметив, что экипаж допрашивают без юридической поддержки.

Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.

Глава дипломатии Евросоюза эстонка Кая Каллас возложила ответственность за инциденты на Балтике на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, и пообещала новые санкции сообщества против него.

Компания Caravella обратилась в суд Хельсинки с требованием отменить арест танкера Eagle S, задержанного из-за подозрений в причастности к повреждению электрокабеля EstLink 2.

Газета ВЗГЛЯД писала, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России.