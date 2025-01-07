Финская компания потребовала арестовать танкер Eagle S

Cinia Oy потребовала арестовать танкер Eagle S из-за повреждения кабеля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море, передает «РИА Новости».

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Также, по данным полиции, были повреждены четыре кабеля связи, включая C-Lion1 между Финляндией и Германией, оператором которого является компания Cinia. Ранее финская электросетевая компания Fingrid (оператор EstLink 2) обратилась в суд с аналогичным требованием.

«Компания Cinia требует наложить арест на судно Eagle S, которое было связано с повреждением кабеля в Финском заливе, для обеспечения своих требований по компенсации. Cinia подала заявление в Окружной суд Хельсинки», – говорится в сообщении кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семь моряков с танкера Eagle S не могут покинуть Финляндию из-за подозрений в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, а восьмому члену экипажа также запретили выезд из страны, в то время как владелец задержанного танкера обратился в суд для снятия ареста.