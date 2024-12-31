Семь моряков танкера Eagle S стали подозреваемыми в повреждении кабеля EstLink 2

Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезд из Финляндии из-за повреждения кабеля

Tекст: Мария Иванова

Семь членов экипажа танкера Eagle S, задержанного финскими властями, получили запрет на выезд из Финляндии, передает France Press со ссылкой на местную полицию. Все они стали фигурантами расследования по делу о повреждении подводного электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

Финская полиция считает, что танкер Eagle S, находящийся под флагом Островов Кука, якобы мог якорем повредить кабель. Представитель национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямаки уточнила, что мера о запрещении выезда направлена на обеспечение контакта с подозреваемыми и предотвращение срыва расследования. По ее словам, число подозреваемых может измениться по мере прогресса в расследовании.

Полиция также выяснила, что в состав экипажа танкера входит более 20 человек, они являются гражданами Индии и Грузии. Финская таможня выдвинула бездоказательные утверждения о возможной причастности судна к перевозке российских энергоресурсов.

Следствие расследует инцидент как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководство уголовного расследования осуществляет Центральная криминальная полиция Финляндии. Электрокабель EstLink 2 мощностью 650 МВт, запущенный в 2014 году, соединяет преобразовательные станции в Эстонии и Финляндии и имеет более 170 километров линий под водой.

Ранее компания Caravella обратилась в суд Хельсинки с требованием отменить арест танкера Eagle S, адвокат отмечал что задержание финскими властями танкера Eagle S является захватом, поскольку не было законного решения о его аресте и экипаж лишен юридической помощи.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, провокация в Балтийском море была сделана ради попытки нефтяной блокады России.