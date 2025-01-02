Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».10 комментариев
Восьмому члену экипажа танкера запретили выезд из Финляндии
Финляндия запретила выезд восьмому члену экипажа танкера Eagle S
Члену экипажа задержанного в Финляндии танкера Eagle S, числу подозреваемых которого добавлен восьмой человек, запретили покидать страну, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на правоохранителей.
Восьмому члену экипажа танкера Eagle S, задержанного в Финляндии, запрещен выезд из страны, передает РИА «Новости». Согласно информации Центральной криминальной полиции, этот человек добавлен к списку подозреваемых.
Полиция сообщила, что в ходе предварительного расследования список лиц, которым запрещен выезд из Финляндии, может измениться. Пока неизвестно, какие обвинения могут быть предъявлены задержанным членам экипажа.
Ранее уже семь членов экипажа были включены в список подозреваемых, однако точные обстоятельства их задержания и детали предъявленных обвинений не раскрываются. Танкеры Eagle S были задержаны в связи с возможными нарушениями, но подробности расследования пока остаются конфиденциальными.
Ранее стало известно, что семи морякам с танкера Eagle S запретили покидать Финляндию из-за подозрений в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией.
Компания Caravella обратилась в суд Хельсинки с требованием отменить арест танкера Eagle S, адвокат отмечал что задержание финскими властями танкера Eagle S является захватом, поскольку не было законного решения о его аресте и экипаж лишен юридической помощи.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, провокация в Балтийском море была сделана ради попытки нефтяной блокады России.