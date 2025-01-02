Восьмому члену экипажа танкера запретили выезд из Финляндии

Финляндия запретила выезд восьмому члену экипажа танкера Eagle S

Tекст: Ольга Иванова

Восьмому члену экипажа танкера Eagle S, задержанного в Финляндии, запрещен выезд из страны, передает РИА «Новости». Согласно информации Центральной криминальной полиции, этот человек добавлен к списку подозреваемых.

Полиция сообщила, что в ходе предварительного расследования список лиц, которым запрещен выезд из Финляндии, может измениться. Пока неизвестно, какие обвинения могут быть предъявлены задержанным членам экипажа.

Ранее уже семь членов экипажа были включены в список подозреваемых, однако точные обстоятельства их задержания и детали предъявленных обвинений не раскрываются. Танкеры Eagle S были задержаны в связи с возможными нарушениями, но подробности расследования пока остаются конфиденциальными.

Ранее стало известно, что семи морякам с танкера Eagle S запретили покидать Финляндию из-за подозрений в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией.

Компания Caravella обратилась в суд Хельсинки с требованием отменить арест танкера Eagle S, адвокат отмечал что задержание финскими властями танкера Eagle S является захватом, поскольку не было законного решения о его аресте и экипаж лишен юридической помощи.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, провокация в Балтийском море была сделана ради попытки нефтяной блокады России.