Глава Приднестровья: Тирасполь не участвовал в переговорах с Киевом о поставках угля

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции в Москве Красносельский заявил, что Тирасполь не принимал участия в переговорах между Кишиневом и Киевом о поставках угля, передает ТАСС. Тем не менее, он подчеркнул, что республика будет активно заниматься пополнением своих запасов угля.

Ранее президент Молдавии Майя Санду совместно с Владимиром Зеленским обсуждала возможность поставок угля c Украины в обмен на электроэнергию. Красносельский уточнил, что диалог касается именно лидеров Украины и Молдавии, и Тирасполь в нем не участвует. «Мы озабочены проблемой пополнения угля и сто процентов этой проблемой будем заниматься», – отметил он.

Кроме того, Красносельский сообщил, что уголь не является панацеей для Приднестровья, так как 97% территории республики газифицировано, и основным источником энергии остаются газовые котельные. На территории Приднестровья работают около 286 теплопунктов, использующих газ. Однако уголь необходим для выработки электроэнергии на местной станции. Несмотря на наличие запасов угля, Красносельский акцентировал внимание на износе энергоблоков Молдавской ГРЭС и необходимости их модернизации.

Ранее Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.