Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Запорожская область отказалась признать себя потерпевшей по делу генерала Попова
Власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
В материалах дела указано, что администрация Запорожья является потерпевшей стороной, однако представитель региона подчеркнул, что действия Попова не нанесли никакого ущерба, а напротив, помогли защитить область от украинских боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам судебного процесса.
Адвокат генерала Попова Сергей Буйновский подтвердил отказ администрации Запорожского региона от статуса потерпевшей стороны, но воздержался от дополнительных комментариев. Буйновский добавил, что в таком случае суд может вернуть дело в прокуратуру или прекратить его за отсутствием события преступления.
Напомним, Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.