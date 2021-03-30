Уникальный самолет РЭБ принял участие в учениях в Забайкалье Танкисты ВВО отработали применение залпового огня на учениях в Бурятии 30 марта 2021, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Снайперы танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили новые способы поражения цели на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия в рамках двухстороннего тактического учения, сообщили в Минобороны. «В учении, для эффективного поражения групповых целей, с военнослужащими до совершенства отработаны навыки применения залпового огня. Главным критерием выполнения данного упражнения является достижение максимальной синхронности выстрела всеми снайперами в целях дезориентации противника, при этом стрельба ведется по нескольким целям», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Также снайперами были отработаны вопросы корректировки огня, совершенствования навыков при использовании приборов наблюдения, методики прицеливания, определения расстояния до цели и ее поражения с первого выстрела на дистанциях от ста до 1,5 тыс. метров. Ранее снайперы миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) провели специальные учения на Рощинском полигоне в Самарской области, во время которых отрабатывали технику ведения «гуманного» огня, направленного на остановку наступления без причинения противнику смертельных ранений.

Всплывшие в Арктике российские подлодки стали самым популярным твитом японского канала 27 марта 2021, 09:45 Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с учениями российских подводников в Арктике, всплывших из-подо льда, стала самым популярным твиттом в аккаунте японского телеканала NHK. За несколько часов публикация собрала наибольшее число просмотров в Twitter телеканала, передает РИА «Новости». За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров. Напомним, в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подлодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда. Министерство обороны России опубликовало кадры всплытия. ФСБ: Украинский экс-футболист планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому» 29 марта 2021, 16:17

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Приговоренный в России к 12 годам колонии за шпионаж бывший украинский футболист Василий Василенко планировал передать комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 концерну «Укроборонпром», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», – рассказали в ЦОС. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, приговоренному в России к 12 годам колонии за шпионаж. В декабре Мосгорсуд приговорил Василенко к 12 годам колонии строгого режима. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. В ходе прений сторон, прошедших в конце ноября, прокурор просил суд приговорить Василенко к 16 годам колонии. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. По данным источника, Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает. Василенко, играя на позиции защитника, выступал за «Дружбу» из Бердянска, мелитопольское «Торпедо» и «Таврию» из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие одноклубники Василенко рассказывали, что после окончания спортивной карьеры он стал детским тренером. Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео 28 марта 2021, 11:01

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле. Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда». «Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он. По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России. Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 28 марта 2021, 04:56

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости». Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он. Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек». Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. США признали превосходство России в электромагнитной борьбе 29 марта 2021, 11:39 Текст: Алина Назарова

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум. Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT. «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум. По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости». Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами. В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре. Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году. В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе. Перспективные российские прицелы испытают в Арктике 29 марта 2021, 17:21

Фото: zenit-optics.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Арктике будет проведена опытная эксплуатация новых прицелов, в том числе ПО 3-12×50 «Зенит», которые холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» передал ВМФ России, сообщили в пресс-службе компании. «Службы ВМФ России выступили с предложением протестировать во время экспедиции на Новую Землю оптические устройства, предназначенные в том числе для ведения прицельной стрельбы. С продукцией они познакомились в ходе специальной выставки оборонной техники, созданной предприятиями «Швабе». В ходе мероприятия представители ВМФ РФ проявили особый интерес к оптическому прицелу ПО 3-12×50 «Зенит», – рассказали в пресс-службе. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что прибор позволяет стрелку обнаружить и распознать цель на удалении не менее 1200 метров, обеспечивает высокоточную стрельбу из нарезного оружия до 338WM калибра включительно. В «Швабе» добавили, что выпускается данная модель с различными видами прицельной сетки, учитывающими баллистику и тип применяемого патрона в широком диапазоне ввода поправок. В компании рассказали, что прицел уже передан для испытания в Арктике службам ВМФ России. По заявлению холдинга, «изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода». Во время испытаний ВМФ предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Российские Ту-142 совершили полет над Северным морем 29 марта 2021, 21:06 Текст: Елизавета Булкина

Два российских Ту-142 выполнили полет над Северным морем и в Северо-Восточной Атлантике, сообщило министерство обороны. «Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области», – передает сообщение Северного флота РИА «Новости». Продолжительность полета составила около 11 часов. Над Баренцевым морем самолеты сопровождали Су-33. «Полет самолетов Ту-142 проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. (…) За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря», – цитирует сообщение пресс-службы Северного флота ТАСС. Ранее российский Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США, которые двигались над Балтийским морем. Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии 30 марта 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Информация о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесена на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости». Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Крупномасштабные учения РВСН начались в Омской области 29 марта 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Стартовала контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с привлечением более трех тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны. Отмечено, что в ходе учений «на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействие современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа», передает ТАСС. Основная цель учений – «совершенствовать практические навыки командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществлении всех видов обеспечения», сказано в пресс-релизе. В общей сложности к учениям привлечены «более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники», информирует ведомство. «В ходе проверки особое место займет командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением», – сказано в сообщении. По данным Минобороны, проверка плановая, проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. «Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год», – говорится в сообщении. Комиссия «проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению, сообщает Минобороны. Напомним, в декабре Минобороны сообщило, что ВС России в ходе тренировки ядерных сил провели запуск двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых ракет, учения проводились под руководством президента Владимира Путина. Судно СФ вышло на поиск затонувших в годы ВОВ подлодок 29 марта 2021, 09:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вышло на поиск подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. Судно приступило ко второму этапу комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну». «За время выхода, который продлится около 10 суток, гидрографы планируют выполнить поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота типа М – «Малютка»: М-122 (погибла в 1943 году) и М-175 (погибла в 1942-м). Также планируется обследовать места расположения немецких минных заграждений «Бантос-А» и «Бантос-Б», – передает ТАСС сообщение флота. В пресс-службе напомнили, что в предыдущие годы при поиске подводной лодки М-122 были обнаружены несколько затонувших кораблей и судов, в том числе носовая часть советского транспорта «Тбилиси», погибшего в 1945 году, однако саму «Малютку» тогда найти не удалось. Исследовательские работы североморцы выполнят попутно с решением плановых задач по океанографическому изучению Баренцева моря в интересах общего мореплавания. Напомним, летом 2017 года совместная экспедиция России, Литвы и Латвии обнаружила на дне Балтийского моря советскую подводную лодку С-10, которая считалась пропавшей без вести вместе с 43 членами экипажа с июня 1941 года. Названы сроки перевооружения Барнаульского соединения на комплексы «Ярс» 29 марта 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» будет завершено до конца 2021 года, сообщил в ходе командно-штабных учений командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. «Переоснащение ракетной дивизии позволит полностью завершить перевооружение мобильной группировки Омского ракетного объединения», – цитирует ТАСС Каркаева. По словам командующего, «все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение». В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков на комплексы «Ярс». В том же месяце в Минобороны сообщили, что в Барнаульском ракетном соединении состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, оснащенного ПГРК «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Динамические вертолетные тренажеры изготовили для Минобороны 29 марта 2021, 08:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Для Минобороны изготовлены восемь вертолетных тренажеров на подвижном основании, рассказал главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг «Динамика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Валерий Иваненко. «Динамические тренажеры уже получили литеру «О1» – серийное изделие. На сегодняшний день в рамках гособоронзаказа для Минобороны России изготовлено восемь тренажеров на подвижности под разные типы вертолетов. Это тренажеры от самых больших вертолетов, которыми являются сегодня Ми-26, до маленьких учебных», – передает ТАСС слова Иваненко. По его словам, для военных учебных центров и строевых частей изготовлены тренажеры на динамичном основании для вертолетов серии «Ми» и «Ка»: Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, «Ансат-У», Ка-226, Ка-27М и Ка-52К. «В Ейск были поставлены два тренажера на подвижности: Ка-27М и Ка-52К. Следующие тренажеры пойдут в военные части – в Торжок и Пушкино (под Санкт-Петербургом), на очереди Саратов и Сызрань», – сообщил Иваненко. Он также пояснил, что в зависимости от того, куда поступят тренажеры, на симулятор подгружается сцена визуализации с аэродромами и местностью, соответствующей реальному размещению зоны полетов, чтобы летчики учились «летать» на «родном» аэродроме. Для получения достоверной визуальной картинки специалисты «Динамики» создают точную цифровую карту местности. Иваненко рассказал также, что первые отечественные вертолетные тренажеры на шестистепенном подвижном основании способны создавать «полную иллюзию полета» на настоящей машине. «На таком тренажере мы пытаемся обмануть мозжечок, создавая полную иллюзию полета. Кабина не повторяет текущее положение вертолета в пространстве, она создает совершенно другие перемещения только для того, чтобы создать соответствующие ускорения», – сказал он. По словам генконструктора, программисты центра «Динамика» работали около 2,5 лет над созданием программного обеспечения для формирования соответствующих перегрузок на симуляторе. При этом ПО для подвижности создавалось под каждый тип вертолета свое. Например, для тренажеров морских вертолетов Ка-27М в программе при посадке на палубу заложено ощущение морской качки. Как подчеркнул Иваненко, созданные комплексные тренажеры на шестистепенной подвижности соответствуют высшей категории по правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации). И являются полностью российской разработкой от начала и до конца. Первые такие симуляторы поступили в начале года в центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М и палубных ударных вертолетов Ка-52К. Для сравнения, пассажиры гражданских авиалайнеров на взлете испытывают перегрузки в 1,5g. Космонавт при спуске в космическом кораблей «Союз» испытывает перегрузки в 3-4g. Предельные переносимые организмом перегрузки – 8-10g. Напомним, в июле 2018 года в Вооруженных силах начал работу Центр военных игр (ЦВИ), созданный на базе Военной академии Генштаба; «играть в войну» предстоит слушателям академии, которые будут тренироваться в развертывании фронта или проведении крупномасштабной войсковой операции. Путин подписал указ о весеннем призыве 29 марта 2021, 14:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 тыс. 650 человек», – передает ТАСС текст документа. Напомним, в декабре министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы России вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года. Уникальный самолет РЭБ принял участие в учениях в Забайкалье 30 марта 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

На плановом летно-тактическом учении авиационных частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, применен уникальный самолет с новой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в Минобороны. «Экипажем самолета в ходе учения были выполнены задачи по радиоэлектронному подавлению и выводу из строя систем управления условного противника обеспечивающих спутниковую навигацию и радиосвязь», – передает официальный сайт Минобороны. Также с помощью специального оборудования отдельно был проработан вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системами противовоздушной обороны «противника». Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. По его словам, разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий.