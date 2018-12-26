Российские снайперы отработали технику «гуманного» огня

Снайперы миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) провели специальные учения на Рощинском полигоне в Самарской области, во время которых отрабатывали технику ведения «гуманного» огня, направленного на остановку наступления без причинения противнику смертельных ранений.

«Задача миротворцев – обеспечить мир между враждующими сторонами. Как правило, наш противник – это не боевики, не террористы. Наша задача, в первую очередь, заставить этих людей, которые по каким-либо причинам взяли в руки оружие, одуматься, не совершать глупых поступков», – цитирует ТАСС командира подразделения снайперов капитана Андрея Мутина.

Для отработки практических навыков на полигоне под Самарой была создана условная буферная зона. Снайперы выполняли подготовку основных и запасных огневых позиций и тренировались стрелять так, чтобы испугать условного противника или нанести ему несмертельные ранения в ноги. Огонь велся из винтовок СВД и модернизированных винтовок АСВК-М, активно использовались также современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы. Сообщается, что в общей сложности в маневрах на Рощинском полигоне приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих, включая снайперов.